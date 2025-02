Este es el Nothing Phone (3a): el diseño del nuevo móvil con zoom óptico se revela de manera oficial antes de tiempo

Nothing Phone (3a) Nothing El Androide Libre

Pocas compañías del sector móvil aprovechan mejor las redes sociales que Nothing. La compañía liderada por Carl Pei pone un especial cuidado en sus publicaciones, usando sus cuentas oficiales para adelantar detalles de sus nuevos productos en una especie de 'filtraciones oficiales'. Y ahora, le toca el turno a una de las mayores de estas filtraciones.

Y es que Nothing finalmente ha decidido enseñar el nuevo Phone (3a) completamente 'al desnudo', mostrando claramente todos los detalles de su diseño, al menos en la parte trasera del móvil. Algo que puede parecer sorprendente, teniendo en cuenta que la presentación oficial no se realizará hasta el próximo 4 de marzo como parte del MWC de Barcelona, pero que encaja con la táctica de marketing de la compañía.

Con esta publicación oficial, ya podemos comprobar uno de los aspectos más importantes del móvil, especialmente de un Nothing: el diseño. La compañía destacó desde el primer momento con su apuesta por los diseños cibernéticos y el uso de materiales como el plástico transparente, además de elementos únicos como los 'glyphs', iluminación con propósito. Y la primera imagen oficial confirma que el Phone (3a) no será una excepción.

El Phone (3a) mantiene las mismas líneas de diseño de Nothing, con un aspecto robótico y futurista, y la presencia de tres luces 'glyphs' que rodean el conjunto de cámaras. Pero es precisamente esta parte la que más cambia respecto a modelos anteriores; no en vano, esta es la primera vez que Nothing mete tres cámaras en la trasera de uno de sus móviles, y por lo tanto, es la primera vez que el conjunto de cámaras tiene tanto protagonismo.

Tradicionalmente, Nothing ha intentado no resaltar el conjunto de cámaras más de lo necesario; con algunas excepciones, las cámaras se han integrado en el diseño, y no al revés. El conjunto de cámaras del Phone (3a) es el más grande hasta ahora, un círculo que ocupa una tercera parte de la sección trasera del móvil y cuyo protagonismo es resaltado por las mencionadas luces.

Sin embargo, y a diferencia de otras marcas, Nothing ha preferido no destacar el conjunto de cámaras con negro piano o detalles que rompen con el resto del diseño; el conjunto de cámaras está mejor integrado con el resto del móvil, adoptando el mismo estilo.

Entre las cámaras del Nothing Phone (3a), destaca el zoom óptico 3x con un sensor Sony de 50 Mpx, que estará disponible en el modelo Pro; aún no se han confirmado las características técnicas del resto de sensores, pero las filtraciones apuntan a que el sensor principal será de 50 Mpx y el gran angular, de 8 Mpx.