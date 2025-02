Me he vuelto adicto a esta función de inteligencia artificial del Samsung Galaxy S25 Ultra tras hacer más de 500 fotos

La apuesta de este año de Samsung con sus Samsung Galaxy S25 Series ha sido bastante conservadora en lo que a hardware se refiere, con una apuesta clara por el software. En este apartado destaca One UI 7 por una parte y Galaxy AI por otra. Esta suite de funciones es la que creó Samsung en 2024 y que está disponible en España para integrar todas las novedades de inteligencia artificial que incluirían en sus móviles.

La integración de inteligencia artificial en todo tipo de dispositivos y servicios está siendo una constante desde 2022, pero parece que, al contrario que otras tecnologías como la realidad aumentada o el metaverso, en esta ocasión va a seguir avanzando con fuerza. Y Samsung es una de las empresas que más está apostando por ello.

Como hemos visto en otras ocasiones, se podría pensar que la integración de la IA en los móviles sólo obedece a la intención de las empresas de crear expectativas sobre sus nuevos productos y hacer que se vendan más, o más caros. Esto no aportaría ningún beneficio tangible a sus usuarios, pero si a las compañías.

Sin embargo, en ocasiones sí que se implementan funciones que son de gran utilidad. En los últimos días he realizado un viaje a Estambul en el que he estado usando un Samsung Galaxy S25 Ultra como único dispositivo. Con él he hecho cientos de fotos, decenas de vídeos y he utilizado muchas funciones de inteligencia artificial, tanto de Google, como Gemini, como de Samsung, por ejemplo las relacionadas con la traducción.

Pero hay una función que no es sólo la que más he usado, sino también la que más ha llamado la atención de las personas con las que iba de viaje. Se trata de la edición de imágenes con IA para borrar elementos. Esto no es algo nuevo ni exclusivo de Samsung, pero sí que es en esta marca donde vemos la mejor versión de esta herramienta.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tanto Google como Apple, por ejemplo, disponen de servicios que hacen esta tarea, pero la manera en la que lo realiza la Galería de Samsung es mucho mejor, llegando incluso a dar miedo. Eso sí, no es perfecta, como veremos más adelante.

Esta herramienta está integrada en la aplicación de Galería de Samsung, de la que hemos hablado en numerosas ocasiones porque se está convirtiendo en una de esas apps que valoras cuando tienes un móvil y que echas de menos cuando no la puedes usar. Dentro de la propia app hay una función que permite eliminar, mover o borrar objetos.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre Álvarez del Vayo El Androide Libre

Al abrir la imagen dentro de la galería debemroe spuslar el icono central, con las tres estrellas, que es el icono de Galaxy AI. Una vez ahí sólo hemos de rodear con el dedo los elementos que queremos borrar de una imagen. En el ejemplo superior hemos seleccionado todas las personas y la cinta roja horizontal. Como se puede ver en la imagen generada por IA, parece que no hubiera nadie en las escaleras. En los nuevos S25 el proceso es muy rápido, en parte por su procesador, pero se puede usar en otros modelos de la marca.

Obviamente, esto no siempre funciona a la perfección, aunque normalmente sí que lo haga. En la siguiente imagen, por ejemplo, vemos cómo ha logrado quitar a las personas, pero también al coche que molestaba. Sin embargo, en el proceso ha creado una puerta en la parte inferior derecha que no es como en la realidad.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre

La puerta que ha inventado tiene un metro de altura, cuando lo que sucedía en la realidad es que era una puerta a la que se accedía bajando tres escalones dispuestos en la acera. Eso la IA no puede deducirlo y crea una imagen falsa. Con todo eso, la imagen de la derecha parece real.

Bueno, o lo parecería si no fuera porque Samsung incluye una marca de agua en todas las imágenes en la que deja claro que se trata de una imagen que ha sido creada o modificada usando IA. Esto es algo que parece baladí pero que cada vez cobrará una mayor importancia dado el nivel de realismo que se logra.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, esta es una herramienta que he usado mucho en el viaje y que seguiré usando en lugares donde la afluencia de gente sea excesiva, permitiendo guardar imágenes que no es que sean inventadas, sino que sólo serían posibles en momentos en los que no hubiera nadie (algo imposible), o haciendo que decenas de personas se pararan para permitirme hacer una foto (algo inviable).

Pero no todos los ejemplos son tan extremos. En el superior vemos cómo sólo se ha usado para eliminar de una imagen a una persona que tenía una ropa muy estridente. Eso hacía que los ojos se fueran hacia ella en vez de hacia la mezquita. De hecho, las personas del fondo no se han eliminado, porque no molestan en la imagen aunque aparezcan.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre

La Galería de Samsung tiene, además, muchas otras funciones de IA, como la que permite editar las pistas de sonido de los vídeos para quitar ruidos. También podemos incluir elementos en una imagen, simplemente dibujando un esbozo de los mismos, para mejorar la toma. Esto último es lo que hemos hecho en la imagen superior, donde la mujer mira al gato que, no obstante, no sale especialmente bien.

Es posible editar la imagen para eliminar al gato y, luego, dibujar otro que salga de manera parecida. No obstante, aquí sí que entramos más en terreno de modificación y no tanto de edición ya que el segundo gato no es que no estuviera allí en el momento de la toma de la foto, es que ni siquiera existe.