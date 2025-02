Se filtra todo del Nothing Phone (3a) y Phone (3a) Pro: su precio en España y su apasionante trasera Glyph al descubierto

Series Nothing Phone (3a) Android Headlines El Androide Libre

Antes de la llegada del próximo buque insignia de Nothing, el Phone (3) que todavía siguen 'cocinando', se aproxima por el horizonte la nueva serie Phone (3a) de la que se ha ido filtrando desde sus cámaras hasta algunos ejemplos de su foto macro. Hoy se han dado a conocer dos de los mayores secretos que se han mantenido ocultos de los dos nuevos móviles: su precio en Europa y el diseño del Glyph de la trasera.

La importancia del diseño del Glyph de Nothing se debe a que es uno de los ejes en los que se basa la marca británica y con la que define cada uno de los móviles que lanza al mercado español al igual que el internacional.

Ahora un reporte desde Android Headlines comparte las imágenes renderizadas del Phone (3a) y Phone (3a) Pro para contemplar cada uno de los detalles del diseño de ambos móviles. Y la verdad que son muchos, ya que se ha desvelado la trasera Glyph con la que se puede distinguir esta serie da las lanzadas anteriormente.

Y prácticamente el concepto del Glyph sigue siendo casi el mismo al anterior Phone (2a) Plus, ya que en la parte superior se encuentra situada esa forma circular un poco ovalada com si fuese la 'cabeza', y en la parte inferior, que supera la mitad de la longitud del terminal, se encuentran esa especie de extensiones como pistas de interconexión que, en vez de parecer una curva como en el anterior Plus, aquí formaría un gesto o forma bastante distinta.

El que se distingue completamente es el Phone (3a) Pro que también se aleja del diseño más a lo Pixel del Phone (2a) Plus, y así caracterizarse por unos sensores de cámara que estarían situados casi haciendo una circunferencia alrededor del centro del módulo circular en la parte superior. Un dibujo y diseño que lo coloca como el más original de todos los Nothing Phone lanzados.

Nothing Phone (3a9 El Androide Libre

El Nothing Phone (3a) incluye un módulo de cámaras estilo el Pixel y se caracteriza por las dos cámaras, principal y ultra gran angular, más una tercera: el teleobjetivo con zoom óptico 2x. El Nothing Phone (3a) Pro eleva la fotografía con la inclusión de un zoom óptico 3x gracias a su cámara periscopio. Ambos utilizan una principal de 50 Mpx, una ultra gran angular de 8 Mpx y un teleobjetivo de 50 Mpx. En la cámara frontal el modelo Pro juega con una de 50 Mpx y el estándar se queda en los 32 Mpx.

Antes de pasar al precio de ambos, el reporte de Android Headlines mantiene que los dos se quedan en una pantalla de 6,77 pulgadas y miden 163,52 x 77,5 mm, aunque el modelo Pro es un poco más grueso con 8,39 mm y el modelo base va hasta los 8,35 mm. En el peso el Pro pesa 10 gramos más que los 201 g del Phone (3a).

El Nothing Phone (3a) Pro Android Headlines El Androide Libre

Otros de los detalles importantes serán el botón exclusivo para la cámara que se puede ver en las imágenes compartidas, Android 15, la capacidad de cargar al 50 % en 19 minutos y 'Panda Glass' como la protección para la pantalla.

Finalmente el precio de cada uno de los modelos según Dealabs y sus variantes para así pintar el cuadro final de la nueva serie de Nothing que se presentará el 4 de marzo como uno de los lanzamientos de Android más importantes del año:

Nothing Phone (3a) con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna: 329 euros en España.

en España. Nothing Phone (3a) 12 + 256 GB: 379 euros en España.

Nothing Phone (3a) Pro con 12 GB y 256 GB de interna: 459 euros en España.

Una serie que aterrizará el 4 de marzo en España y que llegará con el chip Snapdragon 7s Gen 3, lanzado el verano pasado por Qualcomm, para ser de los móviles más atractivos que se podrán comprar a lo largo del año a precio de gama media-baja.