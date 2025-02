El primer móvil plegable triple es oficial para todo el mundo: así es el nuevo Huawei Mate XT

Lejos de desaparecer como muchos preveían, Huawei sigue más viva que nunca, y no sólo en su país natal, China. Fue allí donde la compañía sorprendió a todo el mundo con el anuncio del primer móvil plegable triple del mercado, y ahora ha vuelto a dar la nota con la confirmación de su lanzamiento global.

El Huawei Mate XT (cuyo nombre oficial será HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN) es el móvil plegable más revolucionario que hemos visto hasta ahora. En vez de adoptar el clásico diseño tipo 'Fold', con una pantalla interna el doble de grande que la externa, apuesta por un diseño en el que la pantalla interna es el triple de grande; y eso permite a su vez el uso de tres configuraciones diferentes dependiendo de nuestras necesidades.

Cuando está completamente abierto, el Huawei Mate XT tiene el tamaño de una tablet de 10,2 pulgadas, con todo lo que ello conlleva; tenemos espacio suficiente para tener varias apps abiertas al mismo tiempo, y las herramientas de productividad serán capaces de aprovecharlo especialmente. Ya sea en horizontal o en vertical, Huawei promete una experiencia inmersiva, y debería ser especialmente buena para ver vídeos.

Pero también tenemos la opción de abrir el dispositivo de manera parcial, y obtener una experiencia similar a la de un Fold; por último, cuando está cerrado el dispositivo es sorprendentemente fino, gracias a que la pantalla plegable tiene un grosor de apenas 3,6 mm, por lo que no importa que se pliegue dos veces sobre sí misma.

Por supuesto, la fotografía es la gran apuesta de Huawei, y el Mate XT no podía quedarse atrás con una cámara XMAGE Ultra Aperture, con una apertura física ajustable de 10 tamaños para tomar capturas más nítidas y que, según la compañía, alcanzan el nivel profesional.

El lanzamiento y el precio del Huawei Mate XT en España aún no han sido confirmados. Huawei ha confirmado a EL ESPAÑOL - El Androide Libre que, por el momento, este dispositivo no está disponible en España, pero que los detalles están por concretar; es de esperar que la compañía tenga más que compartir durante el próximo MWC de Barcelona, que se celebra en la primera semana del mes de marzo. Esto no quita que este sea el primer móvil plegable triple en ser lanzado de manera global, adelantándose al rumoreado dispositivo que Samsung está desarrollando y que también llegaría este mismo año.

Además del Mate XT, Huawei ha aprovechado para confirmar el lanzamiento de varios dispositivos en el mercado global, incluyendo la tablet MatePad Pro de 13,2 pulgadas; como es evidente, la pantalla es el gran punto fuerte de esta tablet, prometiendo una gran experiencia para creadores de contenido y profesionales.

Está basada en un panel OLED flexible PaperMatte de 13,2 pulgadas con precisión de color profesional, un brillo máximo de 1.000 nits y una resolución de 2,8K, todas características apropiadas para el trabajo y la creación de contenido. De hecho, la apuesta por estos sectores es evidente con la inclusión de un teclado magnético inteligente, que permite obtener una experiencia similar a la de un ordenador portátil y está preparado para la escritura cómoda.

De la misma manera, el 'software' ha sido preparado para estos usuarios profesionales, con apps como Huawei Notes y GoPaint App incluidas. El precio y el lanzamiento de la MatePad Pro de 13,2 pulgadas en España está por determinar.

Continuando con los wearables, Huawei ha anunciado los nuevos FeeArc, sus primeros auriculares inalámbricos abiertos con gancho. Es un diseño muy original que busca obtener la mayor comodidad y estabilidad frente a los auriculares cerrados tradicionales. Parecen estar especialmente pensados para deportistas, al ser los primeros auriculares de la marca en obtener la certificación de resistencia al agua IP57, funcionando incluso en condiciones de lluvia.

Por último, la Huawei Band 10 es la nueva generación de una de las pulseras de actividad más populares. Además del nuevo diseño, una de las novedades más interesantes es el asistente de salud del suelo, que aporta información personalizada sobre el descanso, incluyendo patrones de sueño y calidad general.