Nothing da la sorpresa con su nuevo Phone (3a): enseña las cámaras antes de su presentación oficial

Las ames o las odies, nadie en el sector tecnológico escapa a las filtraciones. Algunos casos son especialmente flagrantes, con móviles completamente filtrados meses antes de su lanzamiento, como ocurrió con los Galaxy S25. Algunas compañías, como la propia Samsung, han invertido mucho tiempo y dinero en evitar las filtraciones, sin mucho éxito.

En cambio, otras marcas han adoptado completamente la idea de las filtraciones; en Nothing parecen haberse dado cuenta del valor que tiene la publicación de contenido en microdosis a lo largo de varias semanas, y tiene sus propias 'filtraciones oficiales', si es que eso tiene sentido. Por ejemplo, hace unos días la compañía adelantó que los Nothing Phone (3a) iban a tener una cámara con zoom, y hoy lo ha confirmado detallando los sensores que usará.

Según ha anunciado hoy Nothing, la nueva gama Phone (3a) contará con un sistema de cámaras profesional, compuesto de hasta tres sensores. La gran diferencia respecto a la pasada generación se encuentra en la mencionada lente periscópica, que ofrecerá un zoom óptico de 3 aumentos, además de un zoom en el sensor de 6 aumentos y por último, un 'ultra zoom' por software de 60 aumentos. Los resultados son fotos macro nítidas y detalladas, gracias al sensor de 50 Mpx usado, con una distancia focal de 70 mm.

La cámara principal también tendrá un sensor de 50 Mpx, que aunque tendrá la misma resolución que la del Nothing Phone (2a), en realidad es completamente nuevo y captura un 64% más de luz por píxel, permitiendo aumentar la resolución en un 300% respecto a la generación anterior. En la imagen compartida por Nothing también se aprecia un gran angular, aunque no se han compartido detalles del sensor que usa.

Estas cámaras usan TrueLens Engine 3.0 de Nothing, para mejorar las fotografías con una combinación de mapeo de tonos de IA y detección de escenas. Este motor analiza cada imagen que capturamos y la ajusta para obtener una fotografía "equilibrada" en palabras de la compañía. Además, todos los sensores son compatibles con fotos Ultra HDR y el sensor principal y el frontal son compatibles con la grabación de vídeo en 4K.

Un detalle muy importante es que, por primera vez, la gama (a) de móviles Nothing contará con un modelo Pro; y la compañía no ha aclarado si todas estas cámaras estarán disponibles también en el modelo básico, o si alguna, como la lente periscópica, serán exclusivas del modelo Pro. Aunque no hay aclaración oficial, las filtraciones nos dicen que habrá alguna diferencia.

En efecto, de manera irónica, esta política de 'filtraciones oficiales' no ha conseguido acabar con las filtraciones de siempre. Y es que hoy mismo SmartPrix ha filtrado las especificaciones de los Nothing Phone (3a) y (3a) Pro, y hay diferencias entre ambos dispositivos. Para empezar, la filtración afirma que los dos modelos tendrán cámara periscópica, pero que los niveles de zoom y calidad serán diferentes; mientras que en el modelo Pro será un zoom óptico de 3 aumentos, en el modelo básico será un zoom básico de 2 aumentos.

Sin embargo, aparte de ese y otros detalles, la filtración confirma que los dos modelos serán muy parecidos. Tanto el Phone (3a) como el Phone (3a) Pro estarán basados en una pantalla de 6,72 pulgadas AMOLED con frecuencia de 120 Hz, un procesador Snapdragon 7s Gen 3, batería de 5.000 mAh y certificación IP64 contra el agua y el polvo.