Adiós al HDMI que conoces: este será el cable del nuevo estándar con mayores resoluciones y ancho de banda

La conexión HDMI tiene una buena variedad de usos para conectar la consola al televisor o mismamente el portátil, y de hecho ofrece la posibilidad de ampliar sus posibilidades para conectar simultáneamente el encendido de varios dispositivos como serían los altavoces. Ahora HDMI pasará a la versión 2.2 cuando sea presentado en el CES que se celebrará en Las Vegas en los primeros días de 2025.

HDMI Forum ya planea el anuncio de HDMI 2.2 oficialmente en una conferencia de prensa que tendrá lugar el 6 de enero de 2025. Una nueva especificación que trae mejoras importantes y así ir a la par que la evolución propia de ciertas tecnologías que necesitan de una mayor velocidad de transferencia de datos.

Y hay varios detalles para tener muy en cuenta a HDMI 2.2, ya que no quedará en una mera actualización 'cosmética' y hay varios aspectos que destacan por si solos: incluirá la nueva tecnología HDMI (R) y un mayor ancho de banda que permitirá ampliar las resoluciones que se puedan utilizar al igual que las tasas de refresco con un nuevo cable HDMI.

Lo que significa que no solamente hará falta actualizar el equipo o la televisión con esta nueva conexión HDMI 2.2, sino que sucederá lo mismo con el cable que permitirá alcanzar unas mayores resoluciones de pantalla.

Todo va en torno a mayores resoluciones, calidad y unas tasas de refresco. No se han dado las especificaciones exactas y habrá que esperar al anuncio del 6 de enero del próximo año, pero echando un ojo a HDMI 2.1 se puede saber mejor por dónde irán los tiros con HDMI 2.2.

Ejemplo de HDMI 2.1 Sony El Androide Libre

Actualmente en HDMI 2.1 se disfruta de un ancho de banda de hasta 48 Gbps y resoluciones 4K a 120 Hz y 8K a 60 Hz. Está la posibilidad de que HDMI 2.2 ofrezca resoluciones más altas como 8K sin comprimir a 120 Hz o incluso 10K. Debido a que necesita un nuevo cable el salto va a ser importante, así que en este sentido se podría recomendar la actualización del nuevo equipo para disfrutar de este nuevo HDMI.

Eso sí, para que esté disponible en nuevos equipos habrá que esperar un poco, ya que hay veces que puede llevar meses e incluso años antes de que una nueva televisión o accesorio ofrezca esta nueva experiencia de conectividad.

Por ejemplo, según GHacks, HDMI 2.1 fue anunciado en el CES en 2017 y no fue hasta 2018 cuando Microsoft decidió incluirlo en la Xbox One y las tarjetas gráficas de NVIDIA no disfrutaron de 2.1 hasta la llegada de las GeForce RTX 3000. Es decir, que sería difícil creer que las próximas gráficas de NVIDIA del año que viene tengan HDMI 2.2 y habría que esperar a 2026 a que fuera posible su integración.