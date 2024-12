Samsung y Google van a por las Vision Pro de Apple: su realidad extendida que convertirá "la ciencia ficción en realidad"

No ha hecho falta esperar a la presentación de los Galaxy S25. Samsung ha anunciado sus gafas de realidad aumentada de manera oficial, con el nombre de Project Moohan, además de la nueva plataforma diseñada para las nuevas experiencias que permitirá el 'hardware'.

Estamos ante la respuesta del sector Android ante las Apple Vision Pro, las gafas de realidad aumentada que fueron lanzadas este mismo año con grandes expectativas; sin embargo, su elevado precio y algunos problemas propios de una tecnología nueva enfriaron los ánimos de los usuarios, y la propia Apple ahora parece tener dudas sobre esta tecnología.

En vez de competir contra Apple por separado, los tres grandes nombres del sector Android, Google, Samsung y Qualcomm, han colaborado en la creación de una plataforma alternativa; cada uno aportará un aspecto diferente, con Qualcomm desarrollando chips potentes pero eficientes, Google un nuevo sistema operativo, y Samsung unas nuevas gafas. A principios de año ya vimos el primer componente, los nuevos chips de Qualcomm para realidad aumentada, y hoy le toca el turno a los otros dos.

Realidad aumentada con Android XR Google El Androide Libre

Para empezar, Google ha anunciado Android XR, un nuevo sistema operativo diseñado para dispositivos de realidad aumentada y gafas inteligentes; por lo tanto, no se trata simplemente del mismo Android que se ejecuta en los smartphones, por las necesidades propias de este formato. De hecho, la denominación "XR" parece haber sido elegida a propósito, ya que este sistema no sólo está pensado para gafas de realidad aumentada y realidad virtual, también para dispositivos 'wearables' como gafas inteligentes.

Como ya adelantó Google ayer, Gemini tendrá una gran importancia en este nuevo sistema, y la influencia de Project Astra ya se deja notar en forma de una interfaz que mezcla nuestro mundo real con el virtual para responder preguntas sobre nuestro entorno. Una de las pocas imágenes compartidas por Google muestra una ventana flotante que muestra un resumen de un mensaje recibido al móvil, como "te han invitado a una fiesta".

Google Photos en Android XR Google El Androide Libre

Otra función muy interesante son los tutoriales en tiempo real, que muestran cómo realizar tareas como montar unas baldas paso a paso con imágenes y vídeos flotantes. 'Rodear para buscar' se ha implementado en Android XR, usando las cámaras del dispositivo para detectar lo que queremos buscar, como por ejemplo, para comprar unos zapatos que hemos visto.

Google también ha desarrollado versiones de sus apps más populares, como Google Maps, Google Photos y YouTube, diseñadas para una interfaz de realidad aumentada. En el caso de Google Photos, la app es capaz de crear versiones tridimensionales de nuestras fotos, que 'flotan' en nuestro entorno; y YouTube es compatible con los vídeos en 360 grados para ofrecer una experiencia inmersiva.

Además, Google ha confirmado que está trabajando en una versión de Chrome que permite tener pestañas flotantes. Android XR será compatible con las apps de Android disponibles en la Play Store, aunque es de esperar que funcionen simplemente como una ventana flotante como ya hace el Vision Pro con las apps de iPad.

Google Chrome en realidad aumentada con Android XR Google El Androide Libre

El primer dispositivo diseñado para Android XR se llama Project Moohan, donde "Moohan" significa "infinito" en coreano, dejando claras las intenciones de Samsung: ofrecer una experiencia en un "espacio infinito". Estas son unas gafas de realidad aumentada, y como tales, permiten disfrutar tanto de experiencias 'cerradas' en entornos virtuales, como de una función 'passthough' para ver nuestro entorno y mostrar elementos virtuales.

Project Moohan usa Android XR para ofrecer acceso a apps adaptadas como Google Maps, que permite explorar el mundo desde cualquier sitio, además de ver vídeos en YouTube; por supuesto, viene con Gemini para responder a nuestras peticiones sólo con la voz.

Samsung no ha compartido detalles técnicos de las Project Moohan, aunque es de esperar que usen el procesador Snapdragon XR2+ de Qualcomm. Aunque ha confirmado que también ha desarrollado unos mandos de control, no ha compartido aún fotografías y aún no está claro si serán incluidos con el dispositivo. Hablando de eso, tampoco está claro si este es un producto comercial que se pondrá a la venta, o si se trata del prototipo de un futuro lanzamiento; eso significa que Samsung tampoco ha hablado de precios, que seguramente será el aspecto que determinará su futuro frente a las Apple Vision Pro.