Los Pixel baratos cambian para siempre: nuevas fotos confirman el adiós a una de las partes más reconocibles

Con los Pixel 9, Google por fin ha conseguido ponerse a la altura de los mejores fabricantes de smartphones. La calidad de construcción de los nuevos dispositivos tiene poco que envidiar a la de los iPhone o Galaxy S, con un toque 'premium' que justifica mejor las últimas subidas de precios. Pero ese cambio puede tener una víctima colateral, el próximo Pixel 9a.

Como es habitual en los modelos de la gama 'a', se espera que el Pixel 9a llegue a España a mediados del año que viene, probablemente durante el mes de mayo. Y cuando llegue, puede que su diseño levante mucha polémica, porque puede ser la primera vez que los Pixel tengan un aspecto diferente dependiendo de lo que cuesten.

Unas fotos publicadas en X por @feni_book confirman lo que ya se había filtrado: el Pixel 9a estrenará un nuevo diseño en la trasera, que lo diferenciará como el 'móvil barato' de la gama.

La gran diferencia es muy obvia: el conjunto de cámaras ya no sobresale de la trasera, es mucho más pequeño y no está centrado. Sobre gustos no hay nada escrito, pero lo que está claro es que es un diseño que dará mucho que hablar, y no necesariamente positivamente.

Las fotografías parecen ser de uno de los prototipos que los ingenieros de Google habrían creado para realizar las pruebas necesarias antes de la producción en masa; eso explica que el logotipo de la 'G' no aparezca en la trasera, sustituido por un icono original y una serigrafía única, además de una serie de pegatinas con datos como el IMEI, que confirman que se trata de un producto de Google.

Supuesta fotografías filtradas del Google Pixel 9a @feni_book El Androide Libre

Por supuesto, Google no ha confirmado si este móvil es real, si se trata de un prototipo o si el diseño se mantendrá en el modelo final; pero a juzgar por el resto de filtraciones, todo indica que el dispositivo usará este diseño, en el que las cámaras están integradas en la trasera en vez de sobresalir.

Curiosamente, la fotografía no debería sufrir mucho por culpa de este cambio, y las filtraciones apuntan a un sensor de 48 Mpx que supondría una mejora respecto al sensor básico de 64 Mpx del Pixel 8a, en aspectos como la apertura y el resultado final. Vendría acompañada de la misma cámara gran angular de 13 Mpx.

En cuanto al resto del móvil, estaría basado en una pantalla de 6,3 pulgadas, por lo que sería un poco más grande que el Pixel 8a y de tamaño similar al Pixel 9. De manera similar, también usaría el procesador Tensor G4, aunque acompañado de sólo 8 GB de memoria RAM frente a los 12 GB del Pixel 9.