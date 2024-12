Cuidado con los mensajes que envías a tus amigos que usan iPhone: la sorprendente advertencia del FBI

Atrás quedaron los tiempos de los SMS tradicionales; hoy en día, millones de españoles dependen de apps de mensajería como WhatsApp para enviar mensajes seguros y privados. Eso puede cambiar con la llegada de RCS, un nuevo estándar abierto que permite el envío de mensajes cifrados entre dos móviles. El problema está en cómo se implementa este estándar, y es tan grande que hasta el FBI ha tenido que avisar.

El protocolo RCS es el sucesor de los SMS tradicionales, añadiendo funciones modernas como el envío de imágenes, reacciones con emojis y el cifrado de extremo a extremo. Esto último es muy importante, porque es lo que garantiza que nadie puede leer nuestros mensajes, ni siquiera la operadora que los envía. Google fue la gran partidaria de RCS, y se le sumaron marcas como Samsung; por eso, los móviles Android son compatibles con RCS usando la app de Mensajes de Google.

Hasta no hace mucho, Apple se negaba a adoptar RCS. Eso cambió el mes pasado, cuando Google y Samsung dieron la bienvenida a Apple; los iPhone ya son compatibles con RCS y permiten enviar mensajes con imágenes y vídeos en alta resolución, además de las reacciones con emojis. Sin embargo, aún queda una gran limitación, algo que mucha gente puede que no sepa: los mensajes entre móviles Android y los iPhone no están cifrados.

En efecto, una de las mayores ventajas de RCS no ha sido adoptada todavía por todo el mundo; o mejor dicho, no ha sido adoptada entre sistemas. Los mensajes entre dos móviles Android están cifrados y no pueden ser leídos por hackers o empresas que capturen la señal o el tráfico; y de la misma manera, los mensajes entre móviles de Apple ya estaban cifrados de una manera parecida. El problema llega cuando móviles de distintas plataformas se envían mensajes RCS; en ese caso, no están cifrados y el contenido puede ser leído por un atacante.

De hecho, eso es justo lo que está ocurriendo. El FBI ha advertido de varios ataques en redes telefónicas en los Estados Unidos, en una escala muy superior de lo que se esperaba, y acusa a hackers chinos de ser los responsables. En concreto, los ataques han sido atribuidos al grupo Salt Typhoon, asociado con el ministerio de seguridad pública del gobierno chino. Podrían obtener mensajes enviados a través de cualquier teléfono móvil, y de ahí la importancia del cifrado de extremo a extremo.

Por todo esto, el FBI y la CISA, la agencia de ciberdefensa, han publicado varias recomendaciones y advertencias; algunas son muy básicas, como usar un smartphone que reciba actualizaciones de manera periódica, pero la del uso del cifrado es la más llamativa por la necesidad de distinguir entre las marcas de móviles.

Los mensajes entre un usuario de Android y un usuario de iPhone, y viceversa, pueden ser leídos por atacantes. La buena noticia es que, al menos, las compañías son conscientes de este problema; la mala es que no hay una fecha concreta para solucionarlo. La GSMA, la máxima organización de operadores del mundo, ha adelantado que RCS añadirá "importantes protecciones para el usuario", incluyendo el primer cifrado de extremo a extremo de mensajes estandarizado entre diferentes plataformas.

Mientras tanto, lo mejor es no compartir información importante a través de un simple mensaje, especialmente si tenemos un Android y lo vamos a enviar a un iPhone (o al revés). O mejor aún, seguir usando WhatsApp, que está cifrado de extremo a extremo sin importar el dispositivo que usemos.