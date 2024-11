La tienda de juegos de XBOX en Android es una realidad, pero Microsoft no puede lanzarla

Pese a que las expectativas del juego en streaming han bajado mucho en los últimos años, aún es un mercado con mucho potencial tanto en España como en otros mercados, y empresas como Microsoft han invertido ingentes cantidades de dinero en él. Google también lo hizo en su momento como Stadia, pero todos sabemos cómo acabó eso.

Dado que ahora Android no tiene un servicio propio de streaming de juegos triple A era de espera que gigantes como el de Redmond intentaran posicionarse en tiendas como la Google Play Store, dado lo que eso supondría a nivel de visibilidad. Y al parecer lo han intentado, pero no han llegado a lanzar su propuesta por culpa de Google.

Según recoge The Verge, Microsoft tiene desarrollada la aplicación de juegos de XBOX con la que poder vender juegos para Android, pero Google no le ha dado el visto bueno para su lanzamiento en la Play Store, por lo que los usuarios no pueden aún acceder a ellos.

Xbox Gaming en FireTV El Androide Libre

Esta noticia saltó hace más de un mes, cuando Microsoft anunció que estaba desarrollando la tecnología para que los usuarios de Android pudieran comprar juegos de XBOX directamente desde sus móviles. Sin embargo, ha pasado el tiempo y el plazo que dieron en Redmond se ha superado.

La clave está en la intención de Microsoft de no usar el sistema de pagos de la Play Store, con lo que se saltarían la comisión que aplica Google para las compras y suscripciones de su plataforma. Diversos organismos gubernamentales han indicado a Google que tiene que abrir más la competencia dentro de su tienda de aplicaciones, algo que también le afectó a Apple en Europa.

De hecho, Microsoft podría vender ya sus juegos en la plataforma de Google, solo que sus beneficios serían mucho menores al tener que restar el 30% de la compra, que se lo quedaría Google. Así pues, la compañía está esperando que la sentencia contra Google se haga efectiva y pueda exigirle a la empresa que pueda vender sus títulos sin tener que usar el sistema de pago integrado en Play Store, algo que Google indica que sería "menos seguro". La sentencia definitiva aún podría hacerse esperar por lo que mientras los usuarios de XBOX seguirán sin poder comprar sus juegos desde la app de XBOX en sus móviles.