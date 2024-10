WhatsApp cambia para siempre: así es el nuevo contador de mensajes no leídos

Con uno de los últimos desarrollos de la app de chat más instalada en España, que va a permitir recibir recordatorios de las actualizaciones de estados que no se han visto, ahora se va a incluir una importante novedad para estar al tanto de las conversaciones que se mantienen y que ahora están agrupadas bajo los nuevos filtros de chat.

Estos filtros de chat han sido una de las mejores novedades de la aplicación de Meta en lo que va de año, sobre todo porque se pueden configurar para agrupar las conversaciones más importantes, como podrían ser las personales.

Es justo aquí por donde van los tiros con la novedad de la app de chat para que se muestre una importante notificación de mensajes no leídos. Es decir, que ahora desde los filtros situados en la parte superior se puede ver el número de mensajes no leídos para cada uno, ya sean los no leídos, favoritos, grupos o aquel personalizado por el usuario para que fuese mismamente los relacionados con el trabajo.

El nuevo contador de mensajes no leídos de WhatsApp WaBetaInfo El Androide Libre

Lo mejor del contador de mensajes no leídos de WhatsApp es que de un vistazo se puede saber cuántos quedan por revisar y si realmente están relacionados con algún filtro personalizado de interés para el usuario.

De esta forma, la app de Meta quiere mejorar toda la experiencia de los filtros de chat situados en la parte superior para que de un simple vistazo se puede pasar a leer unos u otros, al igual que permite centrarse en los favoritos para dejar de lado y así, cuando el número de mensajes no leídos aumente, pasar a repasarlos por si hubiera alguno importante.

Tampoco hay que olvidar, según WaBetaInfo, que tiene una vertiente bien interesante para los que usan WhatsApp en su negocio, ya que al incluir en un filtro personalizado a los clientes, se puede saber de antemano la cantidad de mensajes recibidos para así atenderlos en su momento. Uno de esos pequeños detalles que mejora enormemente la experiencia de usuario de la app de chat.

Esta novedad ha aparecido en la versión beta 2.24.23.4 de WhatsApp para Android que estaría disponible para su descarga en la Google Play Store. Como sucede con otros tantos desarrollos, y que no son pocos casi con alguno nuevo cada semana, debería de aparecer próximamente en la versión final de la app en España.