El nuevo móvil de Samsung va a ser una revolución: solucionará el gran problema que aún tienen los plegables

Se acercan cambios en Samsung. Aunque siga siendo la marca de móviles más vendida, la compañía no se quiere dormir en los laureles, especialmente viendo lo competitivo que será el 2025 en cuestión de lanzamientos. Se espera que todas las grandes marcas introduzcan grandes mejoras en el diseño y la potencia de sus móviles de gama alta, y Samsung no se quedará atrás. Ya hemos visto cómo los móviles de Samsung van a ser más finos, pero esa no es la única mejora en preparación.

Según ha filtrado ICE UNIVERSE en X (Twitter), el siguiente móvil plegable de Samsung por fin solucionará el gran problema de estos móviles: la arruga central. Este fallo ha estado presente desde el primer Galaxy Z Fold, consecuencia del diseño con una bisagra central que permite abrir el móvil para mostrar una pantalla flexible más grande. Aunque la industria ha conseguido reducir el tamaño de la arruga que se forma en el centro de la pantalla, sigue siendo notable y visible a contraluz.

En nuestra prueba del Galaxy Z Fold 6, destacamos que Samsung seguía sin dar con la tecla para eliminar la arruga central completamente, y que se veía más que en los modelos de la competencia. Eso puede cambiar con la nueva tecnología de Samsung, que habría conseguido una pantalla flexible con un mayor control sobre la arruga central, "mejor que nunca", según la filtración.

El modelo que estrenará esta pantalla será el Galaxy Z Fold 6 Special Edition, un plegable que se ha filtrado con otros nombres, como Galaxy Z Fold 6 Slim. Esta 'edición especial' traerá importantes mejoras respecto al modelo actual, tanto en la arruga de la pantalla como en el grosor, con un nuevo diseño más fino. El nuevo modelo estará fabricado en titanio, con un chasis 0,6 mm más fino que el del Galaxy Z Fold 6.

Otro aspecto importante que cambiará estará en la pantalla exterior, que debería ser más grande y ancha, aprovechando mejor el espacio disponible; eso supone que la pantalla exterior sería de 6,5 pulgadas, y la interior, de 8 pulgadas. Entre el resto de detalles filtrados se habla de compatibilidad con el S Pen o una cámara principal de 200 Mpx. La cámara 'selfie' de la pantalla interior, que está bajo el panel, subirá hasta los 5 Mpx en vez de 1 Mpx como hasta ahora.

Por lo tanto, todo indica que el Galaxy Z Fold 6 Special Edition será la respuesta a los últimos plegables de marcas rivales, como el HONOR Magic V3 o el Pixel 9 Pro Fold, que han conseguido adelantar a Samsung en muchos aspectos. También será el primer salto sustancial para los Galaxy Z Fold en muchos años, después de varias generaciones que sólo han traído pequeñas mejoras respecto a la anterior.

La gran duda está en la disponibilidad y el precio de este Galaxy Z Fold 6 Special Edition; las mejoras probablemente vendrán con un sobrecoste, incluso si Galaxy Z Fold 6 básico ya es uno de los plegables más caros del mercado. Además, algunos rumores apuntan a que este modelo 'especial' no llegaría a España, quedándose en Corea del Sur y China; aunque el Galaxy Z Fold 7 que llegaría en el 2025 debería traer las mismas mejoras.