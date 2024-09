El widget de Google cambia para siempre en tu móvil: así es el botón que vas a personalizar con 5 acciones

Este año el gigante tecnológico ha estado incluyendo algunas novedades en el widget para que incluso se pueda cambiar de color y parte de su diseño. Ahora pretende cambiar la experiencia de uso al añadir un tercer botón que se podrá personalizar tal como se quiera con distintas funcionalidades. Es decir, que aparecerá justo al lado del botón de micrófono y el de Google Lens.

El widget de Google ha ido evolucionando desde ser un simple botón para iniciar directamente cualquier consulta al buscador a que apareciesen dos nuevos botones; justamente los mencionados que permiten usar la voz para realizar una búsqueda o el uso de la cámara con esas propiedades tan interesantes para traducir un mismo cartel.

A esos dos botones se sumará un tercero que permitirá realizar acciones rápidas y personalizadas que abren totalmente la experiencia de un widget que ha sido bien básico en muchas de sus opciones. Google parece que está probando una nueva función que han encontrado varios usuarios en la beta de la app con la versión 15.35.41.29.arm64.

El widget de Google con las opciones en el menú null

En las capturas de pantalla se puede ver perfectamente al tercer acceso directo en el widget de Búsqueda con el icono "+". Al pulsarlo se abre un nuevo menú de personalización del widget que justamente desplegó Google hace bien poco. Lo que incluye son distintas opciones para cambiar el color del tema y ajustar la transparencia, aparte del nuevo e importante: elige un acceso directo.

Esta sección permite añadir uno de los cinco accesos al widget, entre los que se incluyen a todos los siguientes para personalizar totalmente la experiencia de uno de los widgets más usados en un teléfono móvil:

Traducir textos.

Búsqueda de canciones.

Tiempo.

Traducir con la cámara.

Finanzas.

Al elegir uno de ellos aparecerá el correspondiente icono para así pasar directamente a algunas de las funciones más útiles de Google Lens y que no es otra que traducir cualquier texto con la cámara del móvil. Aquí el gigante tecnológico no se ha olvidado de dar una opción interesante: no añadir un tercer botón y dejarlo al widget tal como está.

Eso sí, según Android Authority, esta novedad se encuentra en una fase temprana de desarrollo, ya que incluso guardando los cambios no aparece el nuevo acceso en el widget. Lo que queda bien claro es que tampoco parece que Google vaya a tardar mucho en desplegar estos cambios que ofrecerán un mayor abanico de posibilidades de un widget que suele estar en la pantalla principal de inicio