El móvil barato de Nothing ya tiene fecha: el CMF Phone 1 ha sido confirmado con los nuevos relojes y auriculares

Nothing continúa con su expansión. Aunque el Nothing Phone (3) con IA integrada no se espera hasta el 2025, eso no significa que la compañía no tenga nada que presentar en lo que queda de año. Ahora el foco está puesto en su marca CMF.

CMF nació como una submarca de Nothing centrada en dispositivos más baratos; aunque su CEO Carl Pei dejó muy claro que un precio más bajo no implica perder calidad, sino que son productos dirigidos a otro tipo de público. Al igual que su casa madre, CMF entró en el mercado con unos auriculares CMF Buds, pero también se expandió por los ‘wearables’ con el reloj CMF Watch Pro.

Ahora, a CMF le toca el turno de subirse al sector de los smartphones, con el CMF Phone 1. Un dispositivo que seguirá las líneas de diseño del resto de la gama, con colores muy llamativos, pero también con añadidos que no habíamos visto en ningún otro móvil, como una rueda trasera cuya función aún es un misterio.

No tendremos que esperar mucho para saberlo, porque Nothing acaba de anunciar la fecha de lanzamiento del CMF Phone 1: el próximo 8 de julio. Será entonces cuando la compañía por fin revele los secretos del primer móvil de la marca, pero eso no será lo único de lo que hable.

Además, también se ha confirmado la presentación de los CMF Watch Pro 2 y CMF Buds Pro 2. Por lo tanto, apenas unos meses después de su lanzamiento en España, CMF renovará su gama de productos con una segunda generación; el Watch Pro 2 será un nuevo reloj inteligente, mientras que los Buds Pro 2 serán nuevos auriculares inalámbricos. Los detalles de estos nuevos dispositivos son inexistentes, pero es de esperar que vengan con mejoras en la mayoría de los apartados. Aunque CMF lleve poco tiempo en España, en realidad fue en septiembre de 2023 cuando presentó sus primeros productos, así que tiene sentido que ya vayan a ser renovados.

En lo que respecta al CMF Phone 1, los rumores hablan de un móvil con una pantalla de 6,67 pulgadas, resolución FHD+ y una frecuencia de refresco de 120 Hz. En el interior, se espera un procesador Dimensity 7300, que podría venir acompañado de 6 GB o de 8 GB de memoria RAM. El precio será la clave de este móvil; la filtración proveniente de India planteó un precio de partida de 19.999 rupias, aproximadamente 224 euros, lo que lo haría muy competitivo entre los móviles de gama media/baja.