Adiós a los altavoces Bluetooth pesados: el compacto que vende Lidl por 12 euros de gran sonido e impermeable

Lidl ofrece importantes descuentos y dispositivos al igual que accesorios a un gran precio con una experiencia. No son pocas las ofertas que llegan y ahora hay una de gran relevancia para los próximos meses: un altavoz Bluetooth llavero por menos de 12 euros. Y que sea pequeño no significa que esté falto de potencia y buen sonido.

Este altavoz Bluetooth llavero con TWS está disponible en Lidl en España por un precio de 11,99 euros y un descuento del 20 % (su precio habitual es de 14,99 euros). Hay algunos aspectos interesantes de este altavoz y uno de ellos es su diseño compacto, ya que cuenta con una práctica correa que permite ajustarlo fácilmente al pantalón o incluso la mochila.

No solo el diseño permite llevarlo fácilmente, sino que su luz también ayuda para encontrarlo fácilmente y no solo quedarse en un simple altavoz Bluetooth, tiene mucho más. Como no, su sonido es otra de sus claves y cuenta con una salida de 4 W RMS para disfrutar de la mejor música de Spotify y otras plataformas en cualquier sitio.

Otro de sus mejores aspectos es su protección contra el agua con certificación IPX7, lo que permite que este altavoz Bluetooth pueda ser sumergido completamente durante un breve periodo de tiempo. Es decir, que contra salpicaduras de agua está totalmente protegido, así que para la playa es perfecto sin que uno mismo tenga que estar preocupado si tiene las manos mojadas.

Compacto y resistente al agua con un gran precio pasa pasar a otro de sus aspectos más interesantes: su función True Wireless Stereo. Lo que significa que si se compran dos unidades en vez de una, se podrán conectar ambas a la vez para doblar la salida de la potencia de sonido y mejorar la calidad del mismo al ponerlos uno al lado del otro. Y si son de poco peso para llevarlo como un llavero, su valor se multiplica exponencialmente.

Y es un altavoz Bluetooth bien moderno, ya que cuenta con cable de carga USB C y ofrece otro gran extra: cable auxiliar de 3,5 mm. Bluetooth 5.3 y una autonomía de 16 horas para poder reproducir la música favorita todo el tiempo. Finalmente, sus dimensiones: 7,8 x 8,7 x 4,1 cm y un peso de 135 g. Se puede adquirir en los colores lila, azul y negro para convertirse en una gran compra para este verano que está a punto de llegar.