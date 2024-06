Imprimiendo desde el móvil: cuatro tipos de impresoras para no depender del PC

La digitalización es un proceso que afecta a casi cualquier aspecto de la vida diaria en países como España. Incluso en otros estados esta realidad ha opacado otras maneras. Los bancos, por ejemplo, ya apenas operan con cartillas físicas, y las transacciones cada vez son más dependientes del móvil. Esto se amplía también a otras tareas, como la lectura, con los libros electrónicos y las tablets cada vez ocupando más el espacio de los libros.

Por supuesto, el contenido musical también se ha pasado a los unos y ceros, pero en ocasiones hay ciertas ventajas en tener algo de manera física. Puede ser un documento impreso para realizar una gestión, aunque cada vez sea menos necesario, una fotografía para regalarla o crear un álbum físico, o una pieza 3D. Este último tipo de impresión es cada vez más popular pero siempre es buena idea empezar con modelos más accesibles y, una vez metidos en ese mundo, cambiar el modelo en el caso de que se quede pequeño.

Todos esos casos tienen en común la necesidad de usar una impresora, de un tipo u otro. Hace no mucho tiempo para utilizar este tipo de accesorios era necesario utilizar un ordenador ya que desde los móviles no se podían controlar. Actualmente sigue siendo posible usar ordenadores, claro, pero también es posible usar el móvil para imprimir todo tipo de cosas.

Impresoras de tinta convencional

Las impresoras más normales son aquella que se usan para imprimir documentos en A4, los típicos folios, sea en color o en blanco y negro. Este tipo de impresoras suelen estar en las casas y en las oficinas, pero a diferencia de lo que pasaba antes, ahora no siempre se conectan por cable, sino que se pueden conectar por Wifi.

Esto permite que cualquier dispositivo en esa red, que sea compatible, pueda detectarla para enviar ahí una impresión. En el caso de los móviles Android también es así, solo siendo necesario seleccionar el documento en cuestión, para luego compartirlo y buscar la opción imprimir.

Impresora convencional Liene

En esa opción deberían aparecer todas las impresoras que estén en la misma red Wifi, y seleccionando la correcta se imprimirá. Es el mismo proceso que se realiza para guardar un archivo como PDF en los dispositivos con este sistema operativo.

Impresoras 3D

Pero esas impresoras no son las únicas. En los últimos años se han popularizado impresoras en 3D capaces de crear mediante resinas y plásticos todo tipo de piezas. Estas impresoras pueden ser usadas para imprimir objetos decorativos, pero también piezas de otros dispositivos que se han roto y que no se pueden comprar por separado.

Impresora 3D KOKONI

Un buen ejemplo es la KOKONI EC2, una pequeña impresora que cuenta con conexión al móvil mediante una aplicación para poder imprimir todo tipo de objetos, aunque de pequeño tamaño, claro. Dispone de una cámara en el interior de la impresora para poder comprobar que el proceso va bien directamente desde el smartphone. Su precio es de unos 225 euros. Hay otras más potentes, pensada para esas personas que quieren exprimir un poco más esta posibilidad, a precios algo superiores. La ANYCUBIC Photon Mono M5 cuesta 359 euros.

Impresoras de fotos

Otro tipo de impresoras muy comunes y populares en eventos, como bodas o fiestas, es la que permite imprimir fotografías de pequeño formato. Aunque lo normal es hacer ya las fotografías con el smartphone o revelarlas en digital tras tomarlas con una cámara profesional, hay mucha gente que valora tener el objeto físico, como cuando se usaba un fotomatón.

Impresora de Xiaomi Xiaomi

Un buen ejemplo es este modelo de Xiaomi, la Xiaomi Mi Portable Photo Printer, que cuesta 65,99 euros y permite imprimir imágenes mediante bluetooth, sin necesidad de conexión Wifi. El tamaño de las imágenes es de 7,5×5 cm, que es una cuarta parte del tamaño normal de 10x15 cm. En el caso de que se quiera crear un álbum profesional y encargarlo quizás sea mejor opción usar opciones como la que propone Google Fotos.

Impresoras de etiquetas

El último tipo de impresoras disponible para controlar desde el móvil es el de etiquetas. Este tipo de dispositivos es perfecto para organizar todo tipo de cosas, desde archivadores en una oficina a cajas en un trastero, pasando por zapatos en un dormitorio.

Impresora de etiquetas Pristar

Un buen ejemplo es la Pristar P15, una impresora de etiquetas que se puede controlar desde el smartphone y permite imprimir en pequeñas franjas de papel autoadhesivas para luego pegar donde sea necesario. Está disposible en varios colores, con un diseño muy icónico y juvenil. Su precio es de 29,99 euros aunque algunos colores cuestan un euro más, extrañamente.



Se conecta por bluetooth al móvil y no usa tinta, al usar impresión térmica, por lo que el ahorro de uso es considerable. Además, como la impresión no usa tinta, no pasa nada si se moja el papel. Es perfecto para etiquetar botes en la cocina y, aún así, poder lavarlos.

Como es lógico, este tipo de accesorios están diseñados para usos bastante concretos, pero la versatilidad que aportan no es poca. En casi cualquier casa una impresora convencional o una de etiquetas puede ser útil, y si se controla mediante una aplicación desde el móvil el manejo es incluso más intuitivo, perfecto para todas las edades, sin necesidad de arrancar el ordenador, configurar drivers ni nada parecido.