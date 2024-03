Google Maps hará imposible perderse: así es la actualización con una novedad esencial

Google Maps cuenta con distintas opciones para calibrar la brújula y así ubique perfectamente al usuario cuando tenga que dirigirse a través de la ciudad. Ahora Google tiene una nueva solución para orientar correctamente el dispositivo para los desarrolladores de mapas de Android con el API llamado Fused Orientation Provider (FOP) en los servicios de Google Play.

La orientación o posición del dispositivo se usa normalmente como la entrada de señal para una gran variedad de casos de uso: ya sea en la realidad virtual o aumentada, la detección de gestos o la navegación a través de apps como Google Maps o Waze. Es básica para ubicar correctamente al usuario con su móvil en relación con su entorno.

No siempre se ubica correctamente al usuario y es un problema importante al que el GPS y las brújulas no dan la perfecta solución, sobre todo en entornos urbanos densos donde se complica ubicar a la persona con su smartphone. Como no, los desarrolladores saben que la orientación correcta es un desafío y los usuarios suelen quejarse cuando las indicaciones no son las adecuadas.

Así es el nuevo API para Android

Es decir, que una app de mapas siempre debería de mostrar la dirección correcta para que el usuario pueda ir sin problemas a un nuevo restaurante o una localización en una ciudad que se visita por primera vez.

Pero todo va a cambiar con el nuevo API al que Google ha denominado como Fused Orientation Provider (FOP) en los servicios de Google Play, que es capaz de ofrecer un comportamiento consistente y de alto rendimiento en los dispositivos móviles.

Su funcionamiento se basa en fusionar las distintas señales provenientes del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro del dispositivo, a la vez que compensa la información recibida por las implementaciones de los fabricantes y los sensores de menor calidad. Estos son los principios básicos de su funcionamiento y para qué sirve:

Sincroniza los sensores que funcionan en distintos relojes y retrasos.

Compensa la polarización del magnetómetro.

Fusiona los distintos datos del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro para determinar la orientación del dispositivo en el entorno o mundo.

Compensa la polarización giroscópica mientras se mueve el usuario.

Produce una estimación real de la precisión del rumbo de la brújula.

Google Maps ya usa FOP con unos cambios recientes llevados a cabo en la app para ciertas situaciones como perturbaciones magnéticas. Y lo mejor de todo, según 9to5Google, es que la integración del API por parte de los fabricantes será uniforme (sin posibles variaciones) y con actualizaciones al algoritmo que pueden ser desplegadas rápidamente.

Una integración que va a mejorar el posicionamiento del usuario con su móvil y Google Maps, al igual que con el resto de apps que incluyan este API. Es decir, que va a ser más difícil que uno se pierda cuando use su móvil para dirigirse a alguna localización.