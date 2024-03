WhatsApp e Instagram no funcionan: una caída masiva deja desconectados a los principales servicios

Si hace unas semanas varias operadoras sufrieron problemas en España, ahora, desde Downdetector se está detectando miles de reportes de usuarios que están sufriendo en la experiencia con los servicios más usados como WhatsApp, Instagram, Google e incluso X y otros tantos.

Downdetector muestra un pico de reportes de Instagram similar al de otras aplicaciones como Google, WhatsApp, Instagram o la misma X (anteriormente Twitter). Ha sido justo desde hace media hora cuando comenzaron a reportas las incidencias para que vayas plataformas casi vayan al unísono en esta caída general.

Se desconoce de momento las causas, pero a bien seguro que se sabrá por algunas de estas apps el problema que están sufriendo. Si uno se encuentra con que no se actualiza Instagram o simplemente el mensaje de WhatsApp no llega al destinatario, se debe a este gran problema que se está sufriendo.

Caídas simultáneas

Un gran número de usuarios han reportado que varias de las plataformas más grandes de Internet no son accesibles o no funcionan correctamente. En el caso de Instagram, no se puede utilizar la aplicación, en general, sin posibilidad de actualizar el feed y las historias, ni de enviar nuevos mensajes.

WhatsApp, por su parte, sí que permite acceder a los mensajes guardados, puesto que eso no depende de la conexión a Internet, pero no deja enviar ningún tipo de mensaje. En el caso de Facebook, tampoco es posible entrar a la aplicación ni actualizar su página principal. Los mensajes de Messenger tampoco están disponibles.

Otras plataformas también parecen estar experimentando algunos errores, puesto que se han sumado a la lista de Downdetector con el mayor número de reportes Discord y X, antes Twitter. No es la primera vez que suceden este tipo de caídas en plataformas tan importantes, y esto suele tener consecuencias positivas para algunos de sus competidores.

Sin ir más lejos, en 2021 Telegram ganó más de 70 millones de usuarios por una caída de la app de mensajería. Por lo pronto, habrá que esperar a que todas estas plataformas vuelvan a funcionar correctamente para saber qué es lo que ha pasado. Al fin y al cabo, si es necesario comunicarse, se suelen buscar alternativas a WhatsApp o a cualquier red social.

