Adiós al WiFi, el 5G de Vodafone es más rápido que la fibra óptica: así funciona la banda 26 GHz en España

La promesa del 5G no ha llegado a cumplirse en España, donde las conexiones son, sin duda alguna, más rápidas que las que se pueden obtener con 4G, pero no alcanzan el nivel que se imaginaba en su día. Hay muchas razones técnicas por las que aún no estamos disfrutando del mejor 5G posible, pero afortunadamente, las operadoras y los fabricantes siguen trabajando para mejorarlo.

Un ejemplo es el 5G Stand Alone que adelantó Movistar, pero no es la única que está buscando el ‘5G de verdad’. Hoy, una de sus grandes rivales, Vodafone, ha confirmado el inicio del primer programa piloto 5G en la banda milimétrica de 26 GHz, que abre la puerta a un mejor provecho de esta tecnología en smartphones.

A finales del 2022, el Gobierno adjudicó la subasta de los 26 GHz a cuatro operadoras, con un importe de 36 millones de euros: Movistar, Vodafone y Orange en el ámbito estatal, como parte de la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G. Ahora, se empiezan a ver los resultados.

5G más rápido

El programa piloto iniciado por Vodafone España se desarrolló con la intención de probar las nuevas capacidades del 5G en la banda milimétrica de 26 GHz, y los resultados son esperanzadores. La compañía obtuvo velocidades de descarga superiores a los 2 Gbps, por lo que, de una vez por todas, se cumpliría la gran promesa que se hizo sobre el 5G en su día (aunque teóricamente aún queda incluso más por avanzar).

Semejante velocidad permitiría usar el móvil para conectarnos a Internet, con una experiencia muy parecida a la del Internet de casa, o incluso más rápida para la mayoría de los clientes. La velocidad de subida no alcanza semejantes cifras, pero también es superior a lo que se obtiene con una conexión de fibra convencional y a lo habitual en la industria, alcanzando los 430 Mbps de subida.

Las pruebas se realizaron en la sede de Vodafone en Madrid, y lo interesante es que se usaron móviles ‘precomerciales’, es decir, con componentes que no han llegado aún al mercado pero cuyo lanzamiento se espera próximamente; todo gracias a la colaboración de Vodafone con diferentes fabricantes de chipsets. Por lo tanto, las velocidades obtenidas en el programa piloto deberían traducirse en una experiencia similar en productos comerciales, cuando estén disponibles.

Aunque las primeras pruebas se realizaron en condiciones muy buenas (con línea de vista a la antena hasta el punto en el que estaban los smartphones), Vodafone tiene previsto comprobar el rendimiento en situaciones más difíciles, en eventos multitudinarios como partidos de fútbol, con una gran cantidad de conexiones simultáneas. Ahí es precisamente donde más se podrían notar las capacidades mejoradas, además de con otros servicios como redes móviles privadas, emisiones de vídeo en tiempo real, juego en línea, o control de drones.

