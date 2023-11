Google va a acabar con algunas de las extensiones que más usas en Chrome, y ya no hay vuelta atrás

Se acerca un ‘apocalípsis’ en Google Chrome; muchas de las extensiones que millones de usuarios utilizan a diario mientras navegan por Internet van a dejar de funcionar de un día para otro, por culpa de uno de los mayores cambios en el navegador en sus 15 años de vida.

No es que sea exactamente una sorpresa; en realidad, Google lleva avisando de sus planes desde el 2018, pero ha tenido que retrasarlos y modificarlos al menos en un par de ocasiones, en respuesta a las críticas de usuarios y desarrolladores.

Pero el tiempo se acaba, y Google finalmente ha publicado la fecha límite: junio de 2024; será entonces cuando Chrome puede pasar de ser un programa imprescindible, a uno de los primeros que desinstalemos en nuestro ordenador. Todo depende de si Google ha calculado bien el riesgo.

Adiós a extensiones de Chrome

La polémica tiene que ver con Manifest V3, la tercera versión del soporte de extensiones de Chrome. Las extensiones son pequeños programas que se ejecutan dentro del navegador, normalmente para añadir funciones que no tiene por defecto. En su día, las extensiones fueron un gran motivo para cambiar de navegador, ya que ofrecían un gran poder al usuario para disfrutar de Internet exactamente como quería. El tipo de extensión más conocido es el bloqueador de anuncios, pero también hay extensiones que mejoran nuestra privacidad o que facilitan el uso de ciertas páginas web.

Sin embargo, las extensiones también pueden ser muy peligrosas, ya que tienen acceso a toda nuestra actividad en el navegador; y no son raros los casos de extensiones que eran fiables y que empezaron a robar datos en cuanto cambiaron de propietario, por ejemplo. Aunque los navegadores han implementado medidas, como los permisos, para evitar estas prácticas, siguen siendo un peligro potencial, y Google Chrome ha tenido muchas extensiones maliciosas en su tienda oficial.

Esa es la razón que ha dado Google para lanzar Manifest V3, que limita mucho las capacidades de las extensiones para Chrome; aunque muchas no se verán afectadas y funcionarán como siempre, otras lo tendrán realmente difícil, por no decir imposible, ofrecer las mismas funciones. En concreto, la parte más polémica está en que las extensiones ya no pueden modificar páginas web a su antojo, eliminando partes que el usuario no quiere; hablamos, por supuesto, de los anuncios.

No es ningún secreto que Google ha llegado a donde está gracias a los multimillonarios ingresos por la publicidad que ofrece en servicios y páginas web; y en un momento difícil como el que vive (este año anunció la mayor cantidad de despidos de su historia), el lanzamiento de Manifest V3 es sospechoso como mínimo (aunque como hemos dicho, no es un cambio nuevo). Los críticos acusan a la compañía de acabar con los bloqueadores de anuncios después de aprovecharse de ellos para aumentar la popularidad de Chrome; y es que es innegable que, si Chrome no hubiese sido compatible con estas extensiones, no habría alcanzado la cantidad de usuarios que ahora tiene.

Los bloqueadores de anuncios serán los más afectados por el cambio de Chrome

En su defensa, Google afirma que ha respondido a las dudas y peticiones de los desarrolladores, modificando Manifest V3 para que sea más parecido al Manifest V2 que sustituye; sin embargo, no ha eliminado las partes más polémicas. En el caso de los bloqueadores, se han aumentado los límites, pero no se han eliminado por completo; así que puede que afecte a su funcionamiento, pero no lo suficiente para que el usuario medio lo note.

Google afirma que va a trabajar para que el cambio afecte lo mínimo posible a los usuarios, ofreciendo alternativas y explicando los cambios; pero los desarrolladores de algunas de las extensiones más usadas en Chrome ya han avisado que no se pasarán a Manifest V3, aún a riesgo de que dejen de funcionar. El verdadero impacto de esta decisión se notará en junio de 2024; por el momento, rivales como Firefox ya han prometido que seguirán permitiendo extensiones bloqueadoras, aunque adopten Manifest V3.

