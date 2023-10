Chollazo en AliExpress: estos auriculares de Nothing rebajados por 53 euros

Los Nothing Ear (stick) en una oferta descomunal Chema Flores Omicrono

Los Nothing Ear (Stick) fueron lanzados en 2022 y se presentaron como unos auriculares inalámbricos que siguen la calidad impuesta por esta compañía desde que lanzara el primer Nothing Phone (1). También calca el lenguaje de diseño usado en cada uno de los productos para mostrar sus tripas y así crear una identidad propia que lo diferencia del resto de auriculares de las distintas marcas que lanzan estos productos.

Estos auriculares de Nothing pueden ser adquiridos en AliExpress por 53,23 euros, cuando su precio habitual es de 191,05 euros. Esta gran oferta estará disponible durante las próximas 17 horas con entrega gratis en 5 días para la versión global de estos auriculares. Es decir, que no habrá ningún tipo de compatibilidad al venderse la versión internacional.

Los Nothing Ear (Stick) son unos auriculares que, aparte de diferenciarse por ese diseño transparente tan especial, se distinguen por la ausencia de almohadillas. Esta carencia se debe al trabajo en el desarrollo de este accesorio con más de 200 interacciones y decenas de pruebas en personas. Es un rasgo que puede gustar o no, pero no deja de ofrecer la suficiente calidad en el audio para ser uno de los auriculares que más han llamado la atención en los últimos años.

Los auriculares inalámbricos Nothing Ear (Stick)

Ofrecen una gran experiencia en el sonido al usar un controlador dinámico de audio personalizado de 12,6 mm y una serie de optimizaciones con algoritmos para afinar en la ecualización. También se incluyen tres micrófonos para mejorar la calidad del audio proveniente de la voz en las llamadas de teléfono.

Otros de los detalles de estos auriculares es el uso de los pellizcos para 'tocarlos' y así pasar una canción, detener la reproducción de audio o cancelar una llamada. No es la primera que usa este tipo de interacción y ya se puede utilizar en otros auriculares de compañías como Huawei u OPPO. Una que evita que se esté golpeando con toques una zona tan sensible como son las orejas.

Los auriculares inalámbricos Nothing Ear (Stick)

También destaca su autonomía con casi 7 horas y una carga rápida que permite que con 10 minutos se ofrezca hasta dos horas de escucha. La funda de carga, que parece un pintalabios en la forma, aumenta esa autonomía para sumar 22 horas más. En definitiva, que con el aumento del precio de estos auriculares debido a la inflación, ahora es el momento ideal para adquirirlos a través de esta gran oferta de AliExpress que estará disponible durante las próximas 17 horas.

