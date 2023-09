Amazon y Google te van a hacer pagar más: así son los servicios por los que empezará a cobrar a usuarios

Alexa con IA se anunció la semana pasada y para Amazon es la mejor solución que podría haber encontrado para finalmente encontrar una justificación para que se pague por su servicio. Por otro lado, Google está detrás de renovar su 'Pixel Pass' (una suscripción que ha abandonado finalmente) por otra suscripción con las ideas más claras que se convierte en una solución para justificar el pago mensual de su cuota.

Y es que este tipo de estrategias no solamente se están quedando en la tecnología, sino que incluso los fabricantes de coches se están sumando a la misma como ha sucedido con BMW, que por un pago anual se puede disfrutar de ventajas mayores; algo que hace años sería ridículo de integrar, pero que ahora no ha sido repudiado debido a los pagos mensuales que hacen millones de personas para tener Netflix, Spotify u otros servicios.

Comenzando con Google, a principios de este mes anunció Nest Aware (una suscripción para sus productos Nest), y justamente hoy se sabe, gracias al despiece del código que habita en la app Google Home, que una suscripción 'todo en uno' de Google podría ser toda una realidad para los próximos meses.

El 'todo en uno' de Google

La versión 3.7 de Google Home revela un par de líneas de código en las que se puede leer 'all_in_one_plan'. Esa suscripción 'todo en uno' de Google incluiría a Nest Aware y almacenamiento en la nube. Lo curioso es que hay un 'y más', que sería la referencia para incluir otros servicios para ser todo un compendio de servicios del gigante tecnológico. La siguiente línea de código incluye a Google Fotos, Drive, Gmail y otra serie de beneficios. Hay tres aspectos claves para entender todo:

Nest Aware es un servicio que permite acceder a los 30 últimos días de eventos de vídeos grabados a través de las cámaras de vigilancia instaladas en el hogar.

es un servicio que permite acceder a los 30 últimos días de eventos de vídeos grabados a través de las cámaras de vigilancia instaladas en el hogar. Aware Plus , permite hasta 10 días de grabaciones de vídeo 24 horas de los 7 días de la semana y hasta 60 días de eventos. Ambas suscripciones incluyen: detección de humo, de monóxido de carbono, rotura de un cristal al igual que llamadas a los servicios de emergencia.

, permite hasta 10 días de grabaciones de vídeo 24 horas de los 7 días de la semana y hasta 60 días de eventos. Ambas suscripciones incluyen: detección de humo, de monóxido de carbono, rotura de un cristal al igual que llamadas a los servicios de emergencia. Google One es una suscripción que ofrece todo tipo de opciones para el almacenamiento y puede ser compartido con hasta cinco cuentas, sumado a las funciones especiales de edición de Google Fotos, Workspace Premium, VPN por Google One y más.

Lo que sí que dejan claro las dos líneas de código, según 9to5Google, es que será más barato acceder a una suscripción 'todo en uno' para tener todos los servicios mencionados que pagar una cuota por Nest Aware por un lado y otra por Google One. Es decir, que Google prepara una suscripción total para acceder a todas las opciones de Nest Aware y Google One. Queda por saber si finalmente incluiría YouTube Premium, una de las mayores demandas hechas por los usuarios de Google One. Ahora se puede entender mejor por qué Google despreció Pixel Pass a finales de agosto.

Alexa con IA bajo pago

Amazon lleva años buscando la forma de monetizar a Alexa y sus dispositivos Amazon Echo. Es conocido que el gigante de las tiendas online no ha sabido monetizar a su asistente de voz e incluso ha vendido sus Echo casi a precio de costo (precio de adquisición de las materias primas y otros elementos que forman parte del producto). Es decir, ha preferido que sus Echos llegasen a todos los hogares en España que sacar un beneficio por ello. Estos son los tres factores clave para el pago de una suscripción:

La Alexa anunciada la semana pasada : la 'Alexa' del año que viene, con conversaciones naturales y creación de rutinas complejas con voz, no es la 'suficiente' para que se pague por una suscripción, sino una que sea capaz de enviar un email resumido con los datos ofrecidos por voz por el usuario.

: la 'Alexa' del año que viene, con conversaciones naturales y creación de rutinas complejas con voz, no es la 'suficiente' para que se pague por una suscripción, sino una que sea capaz de enviar un email resumido con los datos ofrecidos por voz por el usuario. Inversión millonaria en Anthropic : el lunes pasado el gigante tecnológico anunció una inversión de 4.000 millones de dólares y la adquisición de activos para crear modelos de lenguaje mayores. Es decir, que lo que se ha visto hasta ahora no es nada frente a lo que será Alexa en cuestión de años.

: el lunes pasado el gigante tecnológico anunció una inversión de 4.000 millones de dólares y la adquisición de activos para crear modelos de lenguaje mayores. Es decir, que lo que se ha visto hasta ahora no es nada frente a lo que será Alexa en cuestión de años. Pago por Alexa tipo ChatGPT Plus: la idea de Amazon es similar a ChatGPT con la suscripción a ChatGPT Plus, y es que justamente ahora la IA generativa de OpenAI puede ver, escuchar y responder con voz, pero bajo el pago mensual. Eso sí, Amazon tiene claro que no iría vinculado a Amazon Prime.

Y es que Amazon, según recoge Ars Technica, piensa que en el futuro su asistente de voz ofrecerá el suficiente valor para que los clientes paguen una suscripción para usarlo. Justamente, después del evento de la semana de Amazon, Bloomberg lanzó la siguiente pregunta a Dave Limp, vicepresidente senior de dispositivos y servicios en Amazon: ¿llegará el momento en el que las funciones IA de Alexa requerirán una suscripción? Su respuesta fue clara: "Absolutamente pensamos que sí".

Limp, en sus conversaciones con Bloomberg, detalla que los costes asociados en la transformación de Alexa son sustanciales para ser todo un chatbot con IA generativa. De hecho, Limp, aunque no ha podido dar una fecha concreta para el pago por las funciones IA de Alexa, declaró que no se está muy lejos de que sea una realidad.

Amazon Echo Show 8 2023

Y casi imitando la estrategia de Google para un 'todo en uno', la división de dispositivos ya está por la labor de eliminar Alexa Guard, un servicio que incluye funciones de seguridad para los hogares como son las mencionadas anteriormente: detección de humo, monóxido de carbono y rotura de un cristal. Lo sustituirá con el nuevo Alexa Emergency Assist con un coste mensual de 5,99 dólares al mes o una cuota anual de 59 dólares, aunque otras características, como la capacidad de desactivar las alarmas de Ring o apagar las luces de la casa cuando se está fuera, seguirán estando vinculadas al servicio gratuito de Alexa.

Finalmente, Amazon ha encontrado la forma de que Alexa siga viva y coleando cuando ha sido un servicio que ha distado de ser lucrativo desde hace muchos años, y para Google, un 'todo en uno' podría ser la solución para ofrecer las suficientes ventajas para pagar mensualmente, pero hay un gran problema en todo esto: va a ser imposible pagar por todo, ya que el resto de gigantes tecnológicos y los que lo son en otras industrias, seguirán estos pasos, que ya los están siguiendo.

