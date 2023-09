Google y TikTok preparan una alianza histórica: el acuerdo que será una victoria para ambas empresas

TikTok sufrió la prohibición de su uso en Montana en Estados Unidos en abril de este año y se temía que se pudiera expandir al resto del país, pero gracias a que es una red social que se ha incrustado en las nuevas generaciones y resto del planeta, se puede convertir en algo anecdótico después de saber que está asociándose con Google para ofrecer resultados de búsqueda desde el buscador del gigante tecnológico.

Para entender mejor este movimiento hay que revisar los movimientos del gigante tecnológico para llevar el formato vertical a los vídeos de su plataforma YouTube. No ha querido perder coba a sabiendas de que las nuevas generaciones, y las que no lo son, están usando cada vez más TikTok con cifras de uso que marearían a cualquiera (este año la app anunció que es usada por más de 150 millones de estadounidenses; poco menos de la mitad de su población total). Y no hay mejor forma de no perder ese tren de alta velocidad que es TikTok que a través de esta alianza.

Radu Oncescu, experto en la investigación de aplicaciones, ha mostrado como algunas de las búsquedas en la app de TikTok están mostrando la opción de realizar la misma solicitud en Google.com. Al pulsar sobre ese enlace se lleva al navegador interno de la app que muestra los resultados desde el buscador de Google. De hecho, TikTok avisa al usuario de que no toma ninguna responsabilidad por los resultados de búsqueda que se den desde Google.

Un portavoz de la red social ha confirmado que la compañía está haciendo pruebas con la integración de terceros a través de la app TikTok, en lo que se incluye una con Google. La funcionalidad, que está siendo expandida al resto de regiones del planeta, no tiene nada que ver con el pago por anuncios de Google, según mantiene el portavoz.

Por otro lado, un portavoz de Google ha aclarado que la compañía no tiene que nada que declarar al respecto y si hay algún tipo de acuerdo comercial entre ambas compañías. Oncescu mantiene que un acuerdo de esta índole entre Google y TikTok beneficiaría a ambas compañías tanto en tráfico como en ganancias por publicidad.

Si se echa un vistazo a lo acontecido en estos dos últimos años, directivos de Google han clamado que están buscando cualquier vía para atraer a ese público joven que prefiere usar antes el propio buscador interno de TikTok al suyo. Y es que TikTok en 2021 en Estados Unidos sobrepasó por primera vez a YouTube en Android en tiempo medio de uso.

Arrimarse al sol que más calienta

Todo se debe a que los gigantes tecnológicos quieren llegar a las audiencias más jóvenes y no hay mejor forma de basarse en ese dicho bien conocido en España: "si no puedes con tu enemigo, únete a él". Este radical cambio entre TikTok y Google beneficiaría enormemente a ambas compañías. En un primer lugar para TikTok para así sembrar un vínculo con Estados Unidos a través de Google, y ésta para acercarse a esa audiencia joven que le ha dado la espalda desde hace unos años.

Hay que irse a las declaraciones de un ejecutivo de publicidad de Google en las que mantiene que están perdiendo cuota de mercado en la publicidad desde buscadores debido a TikTok y Amazon. Justo el año pasado otro ejecutivo declaró que en sus propios informes se encontró que el 40 % de los jóvenes en Estados Unidos prefieren usar TikTok o Instagram para buscar un restaurante. El gigante tecnológico ya no solamente intuye que podría perder la dominación que ha ostentado en su buscador, sino incluso Google Maps podría acompañarlo en esas cifras negativas de uso.

Hay otro punto que también aclara un poco lo que está ocurriendo: el juicio que está sufriendo Google por el Departamento de Justicia de EE. UU., que alega que el gigante tecnológico está manteniendo su monopolio en el buscador a través de acuerdos de distribución con los permisos de Apple y Samsung para que sea el motor de búsqueda por defecto en la mayor parte de los dispositivos móviles. Estos movimientos propiciados con TikTok ayudarían a aliviar las tensiones.

TikTok también está sabiendo manejar la situación de una forma bien hábil: aparte de la opción del buscador de Google, también está incluyendo 'snippets' (fragmentos de información) desde la Wikipedia e IMDb según Business Insider. Incluso el mes pasado hizo que sus anuncios en su buscador estuvieran disponibles para todos los anunciantes.

Otro dato que muestra que algo está cambiando en Estados Unidos: en julio de este año TikTok llegó a un gran acuerdo con Warner Music para el uso de su amplio catálogo musical en la red social. Finalmente, y según clama Matt Navarra, consultor de social media, es una gran victoria para ambas compañías, especialmente en un momento en el que TikTok está intensificando su apuesta por el comercio electrónico y Google está priorizando los vídeos de la red social en sus resultados de búsqueda.

