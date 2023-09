La sencilla acción para usar Google Fotos y Google Maps que casi nadie utiliza

Los ordenadores y dispositivos con sistemas operativos hace décadas que usan un sistema de archivos, iconos y carpetas para organizar y mostrar la interfaz de usuario. Cada uno lo hace de una manera, y no todos usan los mismos elementos. Android, por ejemplo, no usa carpetas en los escritorios que contengan archivos, sino que restringe esta zona a los accesos directos de las aplicaciones. En España Windows es el sistema operativo más usado en ordenadores, y el no poder poner los archivos en el escritorio a muchos les chocaba al inicio.

Pero han pasado ya muchos años desde que llegó a Android y en nuestro país es el sistema operativo móvil más usado. Pese a eso hay algunas funciones que, aunque llevan tiempo en Android, no son muy conocidas. Una de ellas son los accesos directos de las aplicaciones.

Esta función se diseñó para permitir el uso de algunas acciones sin tener que entrar en las aplicaciones, navegar por las opciones y ejecutar la tarea. Con una pulsación prolongada tendríamos acceso, en cada aplicación, a una serie de atajos. En el caso de Google esto es así en sus principales aplicaciones, y aquí veremos qué es lo que se puede hacer en cada una.

Atajos en apps de Google

Aunque Google tiene decenas de aplicaciones, no todas son muy conocidas y ni siquiera todas están pensadas para el consumidor particular. Sin embargo, las principales, las más conocidas, sí que tienen la posibilidad de realizar ciertas acciones sin tener que entrar en ellas.

Google Fotos. En el caso de la aplicación de galería, Google permite hacer tres cosas. Podremos liberar espacio del móvil, borrando las fotos que ya tengamos en la nube, o ir a ver las capturas de pantalla que haya en la app. Además, tiene el botón de "Voy a tener suerte", que nos muestra imágenes bajo un denominador común, generado de forma aleatoria.

Atajos de Llamadas y Google Fit

Google Maps. En el caso de la app de navegación GPS, lo que se podrá hacer es empezar la navegación hacia dos sitios, Trabajo y Casa. De esta manera, el único requisito es haber puesto esos dos lugares en los ajustes de la aplicación.

Google Play Store. La tienda de aplicaciones sólo dispone de un acceso directo, pero es uno muy útil. Es Mis Aplicaciones, una sección en la que están las apps que están instaladas en el smartphone. De esa forma, se puede ver si hay alguna actualización pendiente.

Gmail. En el caso del gestor de correos tenemos un acceso directo para Redactar un correo electrónico y el acceso a las bandejas separadas de las cuentas que tengamos vinculadas. Aquí hay un problema y es que si hay más de tres cuentas sólo se mostrarán las tres primeras.

Llamadas. La aplicación de teléfono, con la que se llama, tiene cuatro accesos directos. Tres de ellos son para los contactos Favoritos, los que estén en la primera línea de la app. El otro es para poner un nuevo contacto, algo raro que se hubiera esperado de la app con ese mismo nombre, pero no aquí.

Contactos. Esta aplicación tiene, literalmente, los mismos accesos directos que la aplicación de Llamadas. La única diferencia es que la opción denominada Nuevo Contacto aquí se llama Añadir Contacto.

Google Fit. La app de salud de Google permite realizar dos acciones. La primera es registrar un nuevo peso, ideal si estamos realizando seguimiento diario del mismo. La segunda es hacer lo propio pero con un nuevo entrenamiento.

YouTube. Esta es una de las apps que mejor usa este sistema de atajos. Desde él podemos abrir los Shorts, ir a las Suscripciones, Explorar en la aplicación o realizar una búsqueda.

Calendario. La app de agenda de Google también permite acciones rápidas. En concreto dos. Se puede crear una nueva tarea o un nuevo evento, todo sin tener que entrar en la app.

Atajos Google Fotos y Hojas de Cálculo

Google. La aplicación de búsqueda, antes conocida como Google Search, permite realizar do tipos de búsqueda desde los atajos, una es por texto y la otra es por voz.

Chrome. El navegador web tiene otras dos acciones. Una permite abrir una nueva pestaña, por si no queremos mirar las que hay ya abiertas. La otra hace lo propio con una ventana de incógnito, lo que es mucho más útil porque para abrirla sí hay que ir al menú lateral de la app.

Files. Esta app dispone de tres acciones. La primera es Compartir con Nearby, el sistema de Google para enviar archivos usando bluetooth y Wifi. La segunda es limpiar, lo que nos permite eliminar archivos que no usemos. La tercera es Descargas, que abre la sección de este nombre del sistema de archivos.

Google TV. Esta aplicación es como YouTube, aprovecha mucho los atajos. Hay uno para abrir el mando de televisión de Google Home. Otro permite abrir la Tienda, otro la Biblioteca y el último la sección Mi Lista.

Hoja de cálculo. La app de Google para crear hojas de cálculo tiene tres accesos. El primero es para realizar una búsqueda entre los archivos creados. El segundo es para crear una hoja de cálculo con una plantilla y el tercero para hacer lo mismo desde una hoja en blanco. El resto de apps de productividad de Google tiene accesos similares.

Keep. La aplicación de notas de Google permite crear nuevos elementos. Una opción permite crear una nueva lista de audio, otra una Nueva Lista con foto y otra Nueva lista de texto. La última opción es la que crea por defecto una Nueva lista genérica.

News. Para los más adictos a las noticias esta apps dispone de dos atajos. Uno nos lleva a los Titulares. El otro nos lleva a la sección Siguiendo, donde aparecen las cabeceras que hemos seleccionado previamente.

Reloj. Esta app dispone de tres accesos muy normales y uno muy raro. Los tres primeros son los que se usan para iniciar la Alarma, el Cronómetro y el Temporizador. El último activa un salvapantallas que pone la misma en negro y muestra la hora.

Por desgracia, no todas las aplicaciones de Google tienen atajos asignados. Algunas de las que no tienen son Google Authenticator, Google Home, Calculadora, Google One, Play Juegos, Podcasts... Como veis, son funciones que pueden ser muy útiles en el día a día, en función de si se usan o no esas apps, lógicamente.

