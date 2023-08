Google ahora te va a censurar los resultados de imágenes: así puedes evitarlo

El buscador de Google es la ventana a Internet para cientos de millones de personas cada día; es una gran responsabilidad para una compañía que tiene que equilibrar las necesidades de los diferentes servicios, incluyendo el sistema operativo Android, con los derechos fundamentales a la información y la libertad de expresión, y con la seguridad de los usuarios.

Ese es el motivo por el que nació una de las funcionalidades más útiles, y al mismo tiempo molestas, de Google: SafeSearch o Búsqueda Segura. Los algoritmos de la compañía son capaces de detectar contenido explícito, especialmente del tipo que los menores no deberían tener fácil acceso; sin embargo, SafeSearch también es una de las grandes molestias de usar Google si no sabemos cómo desactivarlo, ya que nos estamos perdiendo una buena parte de la Web posiblemente sin darnos cuenta.

El razonamiento de Google es que quiere proteger a los más pequeños y proveer de una navegación más segura en general. Y ahora, ha aplicado la misma política a la búsqueda de imágenes.

Imágenes borrosas en Google Imágenes

Google ha confirmado que, a partir de ahora, SafeSearch se activará por defecto para todo el mundo que use Google Imágenes. Por lo tanto, las imágenes consideradas 'explícitas' aparecerán borrosas y su contenido no se podrá discernir a simple vista. Las imágenes censuradas de esta manera no desaparecen, pero si estamos buscando una imagen en concreto tendremos que dar más pasos para verla.

Si una imagen aparece borrosa en la búsqueda de imágenes de Google, es porque la compañía ha considerado que cumple ciertos requisitos: es una imagen sexualmente explícita, contiene violencia gráfica, o es contenido "sensible o inapropiado". Como suele ocurrir en estos casos, la clave suele estar en qué se considera 'inapropiado' o 'explícito'.

Google ahora muestra imágenes borrosas si son 'explícitas' El Androide Libre

En las pruebas que ha realizado EL ESPAÑOL – El Androide Libre, el algoritmo toma algunas decisiones curiosas; por ejemplo, al buscar la palabra "herida", es cierto que censura las fotos más sangrientas, pero no se decide si mostrar rasguños o no, bloqueando algunos y dejando otros.

Existen varias maneras de saltarse este bloqueo si realmente queremos ver lo que estamos buscando. La primera es simplemente pulsar en la imagen, y en el menú que aparece, pulsar en el botón azul "Ver imagen".

Google ofrece la opción de ver las imágenes explícitas si queremos El Androide Libre

Sin embargo, tendremos que hacer eso con cada imagen bloqueada, por lo que esta opción sólo es recomendable si queremos mantener el bloqueo en general pero sólo queremos ver una imagen en particular.

Afortunadamente, Google ha puesto a disposición de los usuarios una opción en la configuración que permite desactivar SafeSearch. Para ello, primero debemos hacer una búsqueda en Google, y pulsar en el botón del engranaje en la esquina superior derecha.

Cómo desactivar la búsqueda segura de imágenes en Google El Androide Libre

En el menú que se abrirá debemos pulsar en "Búsqueda Segura", que nos llevará a una página en la que podremos configurar SafeSearch. La opción "Desactivada", como su nombre indica, mostrará todos los resultados de imágenes; por el contrario, la opción. "Excluir" directamente eliminará las imágenes explícitas de la búsqueda, por lo que es perfecto si realmente no queremos ver esas fotos de ninguna manera.

