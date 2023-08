Google quiere transformar tu Android TV en un altavoz inteligente: así es su plan

Android TV ofrece miles de posibilidades y solamente hay que echar el ojo a la gran novedad de Netflix relacionada con este sistema para televisores de Google. De hecho, una de ellas es el soporte al envío de audio por Bluetooth, aunque ha sido usado para el uso de auriculares inalámbricos mientras se ve la tele. Lo que puede cambiar por completo es que se pueda usar una Smart TV con Android TV para el envío de streams de música a través del Bluetooth.

Mishaal Rahman ha encontrado en el despiece de código de la plataforma, que Google y MediaTek podrían estar colaborando en la integración de la recepción de medios por Bluetooth. Lo que permitiría es usar una tele con Android TV como un altavoz Bluetooth. Es decir, que se podría utilizar un smartphone para conectar con el 'altavoz', tal como se puede hacer con cualquier otro conectado a través del Bluetooth.

Actualmente, la versión AOPS de Android TV no ofrece este tipo de soporte al comportarse simplemente como la fuente de forma exclusiva. Lo que significa que no ofrece compatibilidad para actuar simultáneamente como un receptor y emisor de audio por Bluetooth. Y aunque hay algunos fabricantes de terceros que han añadido este tipo de soporte, Android TV no viene con esta característica por defecto.

Android TV El Androide libre

Fue el mismo Rahman, según Android Authority, el que descubrió el año pasado que algunos 'parches' diseñados por MediaTek permitían el envío y recepción simultánea de paquetes de audio por Bluetooth. Lo importante viene ahora, y es que esos 'parches' han sido incluidos en el paquete de Bluetooth para AOSP con un comentario realizado por parte de un desarrollador de Google para marcarlo como importante. De hecho, este mismo desarrollador cita que es algo que Android TV necesita imperiosamente.

Lo que significa que Google estaría trabajando para traer esta gran novedad a Android TV, aunque se desconoce el momento elegido por la compañía para desplegarlo a este sistema que está incluido en numerosos televisores de distintas marcas. Esta nueva experiencia permitiría que cualquier invitado al hogar pudiera usar su smartphone para hacer streaming de cualquier playlist de Spotify o YouTube Music al televisor con Android TV.

Lo mejor de esta novedad es que Google eliminaría un obstáculo relacionado con el software y que no tiene nada que ver con el hardware que se incluye en el televisor con Android TV, por lo que sería un gran avance para las experiencias que ofrecen tanto este sistema como Google TV.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan