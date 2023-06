La manera más fácil de conseguir un ordenador de marca por menos de 100 euros que tal vez no conocías

Los ordenadores ya no son piezas de tecnología exclusivas para los más pudientes. Hay muchos ordenadores baratos en el mercado, basados en componentes básicos o de gama baja, que ya son capaces de ofrecer un buen rendimiento. Pero tienen sus desventajas: muchos son de marcas desconocidas provenientes de China, o usan 'hardware' viejo o de gama muy baja que tiene dificultades en Windows 11.

Por eso, tal vez la mejor opción para la mayoría de la gente es ir a lo seguro, y optar por un ordenador de una marca famosa como Lenovo o HP, que tienen uno estándares mínimos de lo que es aceptable. Y eso no significa necesariamente que tengamos que pagar mucho más.

Y es que existe una manera muy sencilla de conseguir ordenadores de marca con una rebaja impresionante, siempre y cuando aceptemos que vamos a recibir el producto en unas condiciones algo diferentes.

Ordenadores baratos

Para comprender dónde está el truco, lo único que tenemos que hacer es entrar en la sección de los ordenadores más vendidos de Amazon, y fijarnos en los equipos que están en las primeras posiciones; salvo excepciones (como los mencionados ordenadores chinos), todos tienen en común una cosa: son reacondicionados.

Un producto reacondicionado es un producto que no es nuevo, sino que ha sido abierto anteriormente; es otra manera de decir que es de "segunda mano", aunque ese término no se usa porque normalmente está asociado con los productos usados. Ese no es necesariamente el caso en un producto reacondicionado: en ocasiones, es una simple cuestión de que la caja ha sido abierta pero el producto no ha sido usado. Estos productos han sido devueltos por una variedad de razones; puede que el cliente se haya dado cuenta de que no es lo que quería, que haya habido un error, o que el producto tuviese un pequeño fallo como un daño estético, pero que sea completamente funcional.

En ese caso, en vez de devolverlo al fabricante o tirarlo a la basura, Amazon, o el vendedor original, lo ofrece con una gran rebaja. Y de eso nos podemos aprovechar, ya que, si no nos importa ser los primeros en abrir la caja, o no nos importan pequeños fallos inapreciables, podemos conseguir un gran chollo. Estos productos son inspeccionados y su condición calificada y se pueden devolver o reemplazar como cualquier otro producto vendido en Amazon.

Los ordenadores baratos de Amazon no son los mejores, pero son aceptables para muchos usos HP

Pongamos el caso del ordenador más vendido en Amazon en el momento de escribir estas palabras, el HP Elite 8300, disponible por 139 euros en Amazon, sólo porque está reacondicionado. Y es un ordenador muy competente, con un procesador Intel Core i7-3770 con 16 GB de memoria RAM, que es más que suficiente para obtener una buena experiencia en Windows 10, que es el sistema que viene preinstalado. Para colmo, tiene dos unidades de almacenamiento, un SSD de 240 GB y un disco duro de 500 GB. Si necesitamos un ordenador para trabajar con documentos, navegar por Internet y más, este modelo es perfectamente válido; lo único que no podemos hacer es jugar (aunque juegos clásicos de hace varios años deberían funcionar).

Otra alternativa incluso más barata es el Lenovo ThinkCentre M93p, por 99 euros en Amazon reacondicionado. Está basado en un Core i6-4590T, con 8 GB de memoria RAM y un SSD de 256 GB. Destaca por su formato, tan pequeño que se puede coger con una mano, es sólo algo más grande y grueso que un móvil; así que 'desaparece' una vez que lo instalamos en un monitor o televisor.

En definitiva, si buscamos un ordenador barato, siempre viene bien fijarse en los modelos más vendidos en Amazon, porque es posible que nos encontremos un chollo.

