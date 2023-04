Google contraataca: nuevo buscador con IA y Chrome con un ‘ChatGPT’ integrado

Tenemos que compadecernos de Google. La compañía lleva años siendo la referencia en investigación sobre Inteligencia Artificial, sólo para que llegue un proyecto relativamente nuevo y le quite todo el protagonismo; hablamos, por supuesto, de ChatGPT.

El lanzamiento público de ChatGPT ha trastocado los planes de Google, que tuvo que iniciar un “código rojo” a principios de año y por una buena razón. En apenas unos meses hemos visto el modelo creado por OpenAI integrado en servicios de la competencia como Bing. El peligro de que los usuarios abandonen los servicios de Google por otros con ChatGPT es real.

Nueva búsqueda de Google con IA

El lanzamiento de Google Bard, su alternativa a ChatGPT, no ha sido suficiente para convencernos, pero afortunadamente aquello fue sólo el principio. Según ha revelado The New York Times, Google ya ha dado los primeros pasos para integrar una Inteligencia Artificial en sus principales servicios y programas.

La búsqueda de Google cambiará completamente gracias a la IA

Entre estos avances se encuentra un buscador completamente nuevo basado en Inteligencia Artificial. En vez de ser simplemente un añadido sobre el buscador de Google actual, el nuevo buscador ofrecerá una experiencia mucho más personalizada al estar basado enteramente en resultados creados con IA.

Este nuevo buscador será el Google del futuro, aunque no está claro si llegará con un nombre diferente o simplemente sustituirá al buscador actual. Lo que sí sabemos es que tendremos que esperar para verlo, ya que Google no aún no tiene fechas concretas y el desarrollo está en sus primeras etapas.

Creador de imágenes en Google

Mientras tanto, Google está desarrollando nuevas funciones de Inteligencia Artificial para el buscador actual, que serán integradas a lo largo de los próximos meses. Una de las más interesantes es “TIFI”, un creador de imágenes al estilo de Midjourney o Dall-E, que será capaz de generar contenido basándose en el texto que introducimos en el buscador.

Es muy probable que TIFI esté basado en la misma tecnología que Google enseñó hace un par de meses, una IA que une dos partes independientes: el análisis de texto y la generación de imágenes. De esa forma es capaz de comprender exactamente qué es lo que estamos pidiendo, y crear una imagen fotorrealista.

Google tendrá su propia alternativa a Midjourney y otras IA de creación de imágenes Midjourney

Google también quiere hacer competencia a Duolingo, la app para aprender idiomas que ha recibido integración con ChatGPT. “Tivoli Tutor” será un maestro virtual que usará IA para realizar conversaciones de texto con los usuarios que quieran aprender un nuevo lenguaje.

Estas novedades, en su conjunto, reciben el nombre interno de “Magi”, y es muy probable que sean anunciadas en el próximo Google I/O.

Chrome con Inteligencia Artificial

No sólo el buscador de Google será mejorado con estas funciones inteligentes; el navegador también. Según las mismas fuentes, Chrome recibirá una función llamada “Searchalong”, que será básicamente un ‘chatbot’ al estilo ChatGPT integrado en el navegador.

Chrome tendrá un 'chatbot' integrado El Androide Libre

Lo interesante es que Searchalong será capaz de analizar la página que estamos visitando y mostrar respuestas relacionadas con el contenido que muestra. Así que en vez de tener que explicar al ‘chatbot’ lo que queremos, esta IA sabrá qué información contextual debe usar para responder a nuestras preguntas basándose en lo que estamos viendo en la página.

