Adiós a los Lenovo Legion: comprar móviles gaming tiene cada vez menos sentido

Los móviles gaming nunca han sido de los más vendidos, pero eso nunca ha sido un problema, más bien una consecuencia de ofrecer una experiencia completamente adaptada a jugar con nuestro móvil.

Los móviles gaming, al menos los buenos, usan el hardware más potente disponible en su gama para ofrecer la mayor tasa de frames en videojuegos, y suelen incluir aplicaciones y modificaciones exclusivas respecto a modelos convencionales. Hubo un tiempo en el que incluso se planteó la posibilidad de que los móviles gaming sustituyesen a las consolas.

Claro, que hoy en día, puede que los móviles gaming hayan perdido su razón de ser.

Los Lenovo Legion dejan de fabricarse

Lenovo parece haberse dado cuenta de que los móviles gaming ya no son tan importantes como antes, porque ha confirmado que abandonará la fabricación de la gama de smartphones Legion, que incluía algunos de los móviles gaming más recomendables del mercado.

El cierre de esta gama se ha hecho sin fanfarria, y de hecho, nadie se habría dado cuenta si no fuera porque la semana pasada se filtraron los planes futuros de Lenovo; eso ha obligado a la compañía a confirmar que el rumor es cierto a Android Authority.

Lenovo Legion Y70 El Androide Libre

En palabras de Lenovo, la gama Legion se abandona como parte de una “transformación” de su negocio y una “consolidación” de su oferta gaming. Hay que aclarar que el cierre de Lenovo Legion sólo afecta a los smartphones, y que la compañía seguirá lanzando ordenadores portátiles y otros productos con esa marca; de hecho, esta misma semana ha presentado la nueva generación de portátiles Legion.

Aunque Lenovo no ha dado una explicación oficial al abandono del sector gaming móvil, es fácil darse cuenta de que la situación no es tan halagüeña como hace unos años. En general, el sector de los smartphones ya no está creciendo como antes, y a finales del año pasado se produjo una caída histórica de ventas de móviles que ha afectado a todas las marcas. Tiene sentido que las compañías no quieran invertir más en modelos que, desde el principio, estaban dirigidos a un nicho muy concreto del mercado.

Lenovo Legion Duel Phone

Pero más que eso, da la sensación de que los móviles gaming ya no son necesarios. Las características que los hacían únicos ya están presentes en la mayoría de smartphones nuevos, como pantallas rápidas, chips potentes y software personalizado. En las gamas altas incluso estamos viendo avances en la frecuencia táctil, para detectar nuestros toques al instante.

En muchos casos, la única diferencia entre un móvil gaming y uno convencional está en el diseño, mucho más agresivo en el primero. Si eres jugador, a estas alturas probablemente te dé igual comprar uno u otro. Las marcas que siguen apostando por el sector gaming, por lo tanto, tendrán que ofrecer algo realmente nuevo si quieren sobrevivir.

