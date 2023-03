La seguridad de Google es tan mala que el prototipo del Pixel 7a ya se podía comprar por eBay

Las filtraciones de producto ya forman parte del ciclo normal de noticias de un producto, y las compañías se aprovechan de ello. Si no, que se lo digan a Apple y a Samsung, que dominan los titulares durante todo el año con rumores y adelantos de sus móviles.

Eso es lo único bueno que podemos decir de la última filtración del Pixel 7a: que por lo menos demuestra que hay un gran interés por el nuevo móvil de Google. No sabemos si será consuelo para Google que uno de sus productos haya acabado a la venta mucho antes de lo esperado.

El Pixel 7a aparece en eBay

En efecto, el Pixel 7a ya se podía comprar, aunque no en su versión definitiva. Un usuario de eBay publicó una oferta en el sitio de subastas, ofreciendo lo que llamaba un “prototipo” del nuevo modelo, algo sorprendente teniendo en cuenta que aún no ha sido anunciado oficialmente y que para Google, este móvil no existe.

Todo indica que la palabra “prototipo” en este caso ha sido usada para explicar que no se trata de un producto comercial y por lo tanto, viene sin caja ni garantía (evidentemente). No sabemos cómo el usuario ha conseguido esta unidad del Pixel 7a, pero todo indica que es verídica porque su diseño encaja con otras filtraciones que hemos visto en los últimos días.

El Pixel 7a que estaba disponible en eBay eBay

Además, el dispositivo ha sido claramente usado a conciencia, y de hecho, ha perdido algunas partes como la ranura de la tarjeta SIM. Además, la trasera ha sido modificada con un diseño único que lo identifica como un modelo previo que no debería estar a la venta para el público. Por último, este móvil no arranca y se queda trabado en el arranque rápido, por lo que probablemente sería necesario reinstalar Android y perder la versión que tiene instalada.

Pese a todos esos inconvenientes, sigue siendo una pieza de tecnología muy interesante, y no nos extraña nada que el usuario empezase la subasta pidiendo 1650 dólares; aunque llegó a alcanzar un precio de como mínimo 2550 dólares, antes de que eBay tomase cartas en el asunto y cerrase la subasta. En el momento de escribir estas palabras, el móvil ya no está disponible, aunque no está claro si es porque Google ha contactado con eBay y con el usuario para recuperar el dispositivo.

El Pixel 7a filtrado eBay

Y es que es difícil ver esto como otra cosa que no sea un fallo flagrante de Google. Estos prototipos son habituales entre los fabricantes, y suelen ser entregados a empleados o directivos para que les den un uso real y den su opinión. Por ejemplo, Sundar Pichai, CEO de Google, fue pillado usando el Pixel Watch mucho antes de que el reloj fuese anunciado oficialmente.

Que un dispositivo como este haya terminado en manos de un tercero y que este haya intentado venderlo (y posiblemente lo haya conseguido) no habla muy bien de Google e imaginamos que tomará medidas al respecto.

