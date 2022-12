El nuevo frigorífico de Samsung tiene una gigantesca pantalla de 32 pulgadas para ver TikTok

La llamada cocina inteligente tiene un gran potencial para facilitarnos la vida; algunos de estos electrodomésticos inteligentes nos ayudan a cocinar en el día a día, como la freidora de aire inteligente que pudimos probar no hace mucho.

En cambio, otros dispositivos se centran en prestarnos otro tipo de ayuda, como puede ser pedir la comida automáticamente desde el frigorífico. Eso, y muchas cosas más, es lo que permite el nuevo modelo presentado por Samsung.

La pantalla con frigorífico de Samsung

Ya existen muchos frigoríficos con pantalla en el mercado, y es indudable que son muy útiles, pero no hemos visto ninguno como el Family Hub Plus presentado hoy. La pantalla integrada es tan grande que casi podríamos decir que es el dispositivo principal, y que el frigorífico es lo que está “pegado” a la pantalla.

Es comprensible, ya que Samsung tiene mucha experiencia en crear paneles, y no nos extrañaría que la pantalla de 32 pulgadas provenga de un monitor de ordenador o de un televisor pequeño, así de grande es. De hecho, ocupa prácticamente todo el ancho de una de las dos puertas del frigorífico, y es lo suficientemente alta como para ver vídeos verticales de TikTok mejor que en el televisor. De hecho, esa es una de las cosas que podremos hacer, ya que Samsung promete acceso a una gran variedad de apps incluyendo Instagram y YouTube, además de la app Samsung TV Plus que promete acceso a canales de televisión en algunos mercados, y la app Bespoke Atelier que muestra imágenes como si fuese un cuadro digital.

Samsung Family Hub Plus

La pantalla de este frigorífico se comporta básicamente como una tablet muy grande, y Samsung ha añadido soporte a muchos servicios, incluyendo Google Fotos para poder ver nuestras imágenes directamente en el frigorífico; aunque ya eran compatibles con OneDrive de Microsoft.

Con semejante cantidad de apps, puede que te olvides que estás en la cocina; aunque eso no significa que la función principal del frigorífico se haya olvidado. El Family Hub Plus es compatible con servicios SmartThings, incluyendo SmartThings Cooking para acceso a recetas. Además, llama la atención que es compatible con Amazon Your Essentials, un servicio de compra automática de productos esenciales con sólo un toque en la pantalla; así que si nos damos cuenta de que se ha gastado algo, no tenemos más que confirmar su compra para que nos llegue a casa.

El Samsung Family Hub Plus será mostrado en el CES 2023, donde sabremos más de su precio y disponibilidad.

