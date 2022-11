Las ventajas de una freidora de aire, en un dispositivo inteligente: probamos la Proscenic T22

Si hay un electrodoméstico que ha ganado notoriedad en la cocina en los últimos años, esa es la freidora de aire, hasta el punto de que se ha convertido en un ‘meme’ en Internet.

Pero hay poco de lo que reírse con un dispositivo como este; una vez que he aprendido sus ventajas y desventajas, he aprendido el gran potencial que tiene, y me ha convencido para dejar la sartén, al menos en algunos platos.

Descubriendo las ventajas de una freidora de aire

La marca Proscenic vuelve a hacer acto de presencia en El Androide Libre, y si hace unos meses hablábamos de su apuesta por las aspiradoras, ahora le toca el turno a su nueva freidora de aire, la T22. No es el único modelo que la compañía ofrece en España, pero es sin duda alguna el más completo y moderno.

El concepto de una freidora de aire no es nuevo, pero para novatos como yo, es de esas cosas que nos abren los ojos. Confieso que inicialmente no le presté mucha atención cuando me llegó para probarla, y no le di la prioridad que tal vez debería haberle dado; eso cambió la primera vez que cociné algo, unas hamburguesas. Pensé que sería la prueba inicial ideal, ya que una de las supuestas ventajas de este dispositivo era que no hacía falta usar aceite.

Hasta un plato simple como una hamburguesa puede mejorar con una freidora de aire Adrián Raya El Androide Libre

Los resultados me sorprendieron tanto que, desde entonces, lo único que hago es pensar qué es lo siguiente que voy a hacer con la T22, qué nuevos platos puedo hacer con este dispositivo. Realmente me descubrió un nuevo mundo, aunque es cierto que digo esto desde la perspectiva de un completo novato en la cocina.

Dicho de manera burda y sencilla, una freidora de aire no es más que un horno pequeño. El concepto es el mismo, el uso de aire caliente para cocinar los alimentos; pero los resultados que he obtenido son muy diferentes a los que consigo con mi horno. La clave está en dos aspectos.

El recipiente de la Proscenic T22 es antiadherente y viene con una rejilla opcional Adrián Raya El Androide Libre

Para empezar, el tamaño es mucho menor, lo que se traduce en una mejor cocción de los alimentos ya que el aire caliente se concentra en una localización; eso también implica un consumo energético más eficiente. Aunque la T22 tiene una potencia de 1500 W, los tiempos de cocción son más cortos que con un horno convencional, simplemente porque hay menos aire que calentar, así que a la larga es mucho más económico (algo especialmente importante durante estos meses).

Relacionado con esto, Proscenic también presume de la tecnología TurboAir, que calienta el aire en 360 grados en el interior de la freidora, con el aire circulando hasta siete veces más rápido que con un horno convencional. Cuando leí esto antes de probar el dispositivo, mi gran temor fue que la carne se fuese a secar, y que todo lo que pusiese se convirtiera en una pieza dura incomestible.

La Proscenic T22 hace unas alitas crujientes pero jugosas por dentro Adrián Raya El Androide Libre

Nada más lejos de la realidad. Este sistema consigue cocinar completamente los alimentos, sellando el exterior y manteniendo un interior jugoso. Es algo que pude comprobar de primera mano cuando hice unas alitas de pollo para la familia y para mi sorpresa, por dentro estaban completamente jugosas y con un sabor delicioso.

El uso de aceite no es necesario, pero recomendaría comprar aceite en espray para algunos tipos de alimentos. En concreto, las fritadas y las patatas quedaron doradas simplemente con aplicar un poco de aceite de esta manera; por si solo este tipo de alimentos puede quedar algo “soso” si simplemente los metemos tal cual en el recipiente de la freidora, al menos en mi experiencia.

Este electrodoméstico tiene las ventajas de un horno, sin muchas de sus desventajas. El recipiente interno se puede quitar y rellenar fácilmente, y es posible cocinar los mismos platos que haríamos en un horno normal; así que si quieres hacer repostería, es perfectamente posible e incluso hay programas dedicados a ello.

La gran desventaja que he notado ha sido en la cantidad de comida que he podido cocinar a la vez. Cuando hice unas patatas fritas, eché dos capas de patatas cortadas, y las moví cuando la máquina me lo indicó; pese a eso, muchas piezas no se cocinaron del todo, y hubo algunas que estaban mucho más crujientes que otras. Todo eso lo solucioné simplemente haciendo una capa a la vez, en vez de poner patatas una encima de otra; por lo tanto, la cantidad de comida que puedes hacer a la vez es muy reducida, y tendrás que dar varios “viajes”. Algo importante si tienes una familia numerosa y hambrienta como era mi caso.

Inteligente y con conexión al móvil

Un aspecto que diferencia a la Proscenic T22 de otras freidoras de aire es la gran cantidad de tecnología que integra; no hace falta ni siquiera conectar el móvil, aunque ese es un añadido muy útil e interesante.

La Proscenic T22 se puede controlar por los botones, la app móvil, o por la voz Adrián Raya El Androide Libre

Controlar la T22 es tan sencillo como controlar un horno. Si no quieres ‘historias’, sólo necesitas usar los botones para subir o bajar la temperatura y aumentar o reducir el tiempo; ya está, si lo único que quieres es un método de cocción simple y rápido, aquí lo tienes. Pero sólo con fijarte en la gran cantidad de botones que hay en la parte superior te puedes dar cuenta de que eso es sólo la “punta del iceberg”.

En la propia freidora tienes una gran cantidad de programas específicos para diferentes tipos de alimentos y platos, incluyendo filetes, frituras o bizcochos, por ejemplo. Si eso es lo que quieres cocinar, lo único que tienes que hacer es meter el alimento, pulsar el botón adecuado, y esperar. La T22 hará el resto. También tenemos un botón de precalentado, que no nos debemos olvidar de usar ya que los programas asumen que el interior ya está a la temperatura correcta.

La Proscenic T22 tiene una gran cantidad de programas predeterminados Adrián Raya El Androide Libre

La pantalla superior nos indicará la temperatura y el tiempo que le queda a la cocción, y ya está. Visto de esta manera, es sencillo, pero eso es sólo el principio.

La Proscenic T22 también se puede conectar a nuestro móvil, usando la app oficial de Proscenic que también sirve para controlar otros productos de la compañía. Lo interesante es que aquí las posibilidades son enormes gracias a la inclusión de un libro de recetas virtual, que nos guía por los pasos necesarios para el plato que queramos y que pone la freidora en el programa necesario de manera automática y sólo con pulsar un botón. Es algo realmente chulo navegar por la app, encontrar un plato que te gustaría hacer, y dejar que el dispositivo se configure por si solo sin necesidad de pensar más.

La app de Proscenic incluye recetas con programas asociados Adrián Raya El Androide Libre

Que la T22 se conecte con el móvil también supone que en todo momento podemos controlar el estado de la cocción directamente desde la app. Y cuando termine, o cuando tengamos que darle la vuelta a la comida, la app nos enviará una notificación; así que no tenemos que estar pendiente de la freidora, podemos hacer otras cosas mientras tanto con la seguridad de que la app nos avisará cuando sea necesario. Por último, la Proscenic T22 también es compatible con asistentes por voz, como Google Assistant y Amazon Alexa, permitiéndonos el control con manos libres simplemente indicando a nuestro altavoz inteligente lo que queremos que haga, algo útil si tenemos las manos ocupadas con otra cosa en la cocina.

Un gran añadido para la cocina

La Proscenic T22 me ha convencido de que necesitaba una freidora de aire en mi cocina, aunque nunca había pensado que fuese realmente necesario. Lo que más me ha gustado es la manera en la que me ha descubierto nuevos horizontes, especialmente para un novato como yo; las recetas integradas en la app y los programas predeterminados me han ayudado tanto en emergencias como en esos momentos en los que no sabes qué hacer de comer hoy.

La Proscenic T22 también incluye un libro de recetas, pero está en inglés Adrián Raya El Androide Libre

Además, no es muy grande y me ha sorprendido lo ligera que es, pese a la capacidad de 5 litros que tiene. El recipiente para la comida se puede lavar fácilmente y es antiadherente, e incluye una rejilla que podemos usar como doble fondo, algo ideal para carnes, por ejemplo.

Sin embargo, si compras una freidora de aire como esta, debes tener en cuenta que no es un aparato milagroso; no todos los tipos de cocina se adaptan a este dispositivo, y eso también es cierto en la T22 pese a la gran versatilidad que ofrece.

La Proscenic T22 ya está disponible en España, con un precio de partida de 139 euros.

