La cena de Navidad está resuelta con este termómetro inteligente: probamos el Meater Plus

Para alguien como yo, que no sabe cocinar, la nueva oleada de productos inteligentes para la cocina está siendo mano de santo. Incluso si no tienes mucha idea, un electrodoméstico como una freidora de aire inteligente hace casi todo el trabajo por ti.

Eso no quita que, a veces, seamos algo escépticos. Ese fue el caso cuando me ofrecieron probar el Meater+, un “termómetro inteligente”, pero… ¿cómo de inteligente puede ser un termómetro, y es realmente una ayuda?

El termómetro de cocina con Bluetooth

Lejos de ser una simple curiosidad, la idea de un termómetro para carne con Bluetooth es más inteligente de lo que podríamos pensar. Para empezar, el termómetro de cocina es de esos accesorios que todo el mundo debería tener, pero que no encontramos en muchos hogares; tal vez porque no creemos que haga falta tanta ‘ciencia’ para cocinar un simple filete, por ejemplo.

El Meater+ es un termómetro inteligente con Bluetooth Adrián Raya El Androide Libre

Y en eso, estamos equivocados. Al menos, yo lo estaba, como me ha demostrado este dispositivo. El control de la temperatura interna es una de esas ‘artes ocultas’ en la cocina que pueden cambiar completamente nuestros platos. Normalmente, cuando cocinamos carne de cualquier tipo, el gran desafío consiste en dejarla en su punto; si está poco hecha puede ser desagradable, por no decir peligrosa para nuestra salud, y si está muy hecha puede ser incomestible.

Una de las razones por las que no usamos más un termómetro de carne es por la complejidad que añade. Tenemos que insertarlo y estar pendientes en todo momento de la temperatura que muestra; y si estamos cocinando con horno es posible que tengamos que abrirlo para poder ver la temperatura que muestra.

El Meater soluciona eso conectándose a nuestro móvil, y usando su pantalla para mostrar la temperatura exacta, no sólo del interior de la pieza de carne que estamos cocinando, también la temperatura ambiente (como por ejemplo, el interior del horno).

Una ayuda en la cocina

Por lo tanto, la primera ventaja es evidente: tenemos una mayor cantidad de datos a nuestra disposición para tomar la decisión correcta en la cocina. Sólo con echar un vistazo al móvil, podemos saber qué temperatura ha alcanzado el interior de la carne, y actuar en consecuencia; puede que necesitemos subir la temperatura del horno o del hornillo, o puede que nos interese retirarlo antes de tiempo para evitar que se haga demasiado.

La app de Meater nos ayuda en todo el proceso de cocinado, incluso a insertar la sonda Adrián Raya El Androide Libre

Ya de por sí, eso ya sería motivo suficiente para considerar un producto como este. Pero personalmente, donde realmente me ha ayudado es en todo lo demás. Cuando digo que este termómetro es “inteligente”, no lo digo sólo porque tenga conexión Bluetooth; más bien lo digo por todas las funciones que permite acceder a través de su app oficial para Android.

La app de Meater es ideal para novatos o para quienes no estén muy puestos en el control de la temperatura en la cocina, porque directamente nos indicará qué es lo que tenemos que hacer en cada momento.

La app nos permite iniciar el proceso de cocinado, eligiendo directamente el tipo de comida que queremos hacer, como los diferentes tipos de carnes y pescados, o el tipo de pieza que estamos cocinando. La app automáticamente nos mostrará la temperatura objetivo que debería alcanzar el interior de la pieza, y para ello nos guiará durante el proceso de cocinado.

La app de Meater nos informa en todo momento del estado de la carne Adrián Raya El Androide Libre

En mi caso, para hacer la prueba hice un pollo entero en el horno; nada especial, sólo bañado con aceite y especias en una base de patatas también especiadas. Mi intención era hacer algo sencillo para poder concentrarme en cómo este aparato me iba a ayudar, y la verdad es que, desde el principio fue útil.

Por ejemplo, el sensor de temperatura ambiente es muy útil. En todo momento la app te muestra la temperatura del aire caliente que está recibiendo la carne, y así puedes tomar la decisión de subirla o bajarla; en mi caso, el horno que estaba usando no alcanzaba la temperatura que pedía, así que la subí un poco.

En tiempo real, puedes ver cómo la temperatura del interior de la carne va subiendo, y se muestra la temperatura objetivo que debe alcanzar. No sólo eso, sino que la app también sirve de temporizador, mostrando la cantidad de minutos que quedan dependiendo de la velocidad a la que esté subiendo la temperatura. De esta manera, no tuve que estar pendiente del horno, ni abrirlo en ningún momento; la propia app me iba a avisar cuando estuviese todo listo.

También para aprender a cocinar

En el momento adecuado, la app me avisó de que tenía que retirar la carne del calor, y eso es lo que hice. De esa manera, la carne se siguió cocinando mientras estaba fuera del horno, un detalle que probablemente mucha gente no tiene en cuenta. Cuando abrí el pollo, comprobé que estaba completamente cocinado, y lo mejor de todo, muy jugoso y para nada seco, que es el gran problema a la hora de cocinar pollo. He ganado la confianza para cocinar más carnes al horno, o con otro método.

Alcanzar el punto correcto de cocción es la gran ayuda de Meater Adrián Raya El Androide Libre

Es una experiencia muy sencilla e ideal para novatos, aunque sospecho que la gente veterana en la cocina también le encontrará mucha utilidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que no es una herramienta milagrosa; aún hay detalles que debemos tener en cuenta para obtener el mejor resultado.

Por ejemplo, me ha extrañado mucho que la app no te permita indicar la cantidad de kilogramos que pesa la pieza. En mi caso, el pollo era algo gordo y aunque toda la carne se cocinó correctamente, tal vez le hubieran venido bien cinco minutos más (los huesos salieron algo rojos aún). Al final, la decisión es tuya, y este dispositivo te ayudará a aprender y a conocer más sobre la cocina.

La app de Meater nos pedirá que saquemos la carne del fuego en el momento justo Adrián Raya El Androide Libre

Del Meater+ también me ha gustado la base de carga que tiene, fabricada en madera. En realidad, el termómetro no se conecta directamente con el móvil; debido a las interferencias de la pared del horno, la idea es que dejes la base de carga al lado y que esta se conecte por Bluetooth a tu móvil. La base de carga funciona con una pila AA incluida y recarga la batería interna del termómetro en cuatro horas. Es gracias a todo esto que el termómetro es tan compacto, ya que no necesita tener todos los componentes necesarios en su interior.

Si acaso, la mayor crítica que tengo del Meater+ tiene que ver con el rango de su conexión Bluetooth. Aunque la versión “plus” promete 50 metros, imagino que eso es sin tener en cuenta las paredes, y perdía la conexión si me iba muy lejos. Creo que este problema se soluciona con la versión más cara, llamada Meater Block, ya que esa es la que cuenta con conectividad WiFi en vez de sólo Bluetooth. Y la app para Android está bien, pero se nota que no es nativa; por ejemplo, no usa el sistema de notificaciones del móvil, así que debes tener la app abierta para ver los avisos que te envía.

Compra ideal antes de Navidad

El Meater+ me ha ayudado a descubrir un aspecto de la cocina que, sinceramente, normalmente paso por alto. Es fácil ver por qué puede ser una gran ayuda, ya que moderniza un concepto que es muy común, pero que tenía muchos inconvenientes.

Meater+ Adrián Raya El Androide Libre

Si te interesa, este es el mejor momento para probar un dispositivo como este. El Meater+ está disponible normalmente por 129 euros, pero con motivo del Black Friday, aún es posible comprarlo por 109,65 euros en Amazon.

