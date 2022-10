A Google no le importa que el Pixel no sea el móvil más potente, y a ti tampoco debería

Los móviles Google Pixel son la referencia en Android, en muchos aspectos; son los que primero reciben las últimas novedades del sistema, y los que presumen de tecnologías avanzadas de fotografía e Inteligencia Artificial.

[Pixel 7 Pro, análisis: todo gira en torno a la cámara]

Donde los Pixel no son precisamente punteros es en la potencia del procesador. Por decirlo de manera suave, ninguno de los modelos de la gama consigue competir contra móviles de otras marcas que cuestan lo mismo, no digamos ya móviles realmente punteros.

Por qué el Pixel no es tan potente

Desde el Pixel 6, Google usa su propio procesador, el Tensor G, en vez de ir a lo fácil y optar por la referencia del mercado, los Snapdragon, o su rival, los Mediatek Dimensity. Eso supone que los Pixel quedan en evidencia cuando usamos apps de ‘benchmarks’ como Geekbench o AnTuTu en comparación con móviles que llevan esos procesadores. En aplicaciones 3D la diferencia es especialmente evidente, aunque la cosa ha mejorado con el Tensor G2 del Pixel 7 y su nuevo procesador gráfico mejorado.

Google Tensor G2

Eso lo sabe todo el mundo. Lo que tal vez no te habías parado a pensar es que eso no es un error de Google, sino una decisión consciente; simplemente, la potencia no ha sido una prioridad de los ingenieros de la compañía a la hora de diseñar el chip.

Es algo que ha confirmado Monika Gupta, directora senior del equipo Google Silicon detrás del Tensor G, en una entrevista realizada en el podcast oficial Made By Google. Cuando la conversación giró hacia el tema de los ‘benchmarks’, Gupta fue muy clara en su opinión de que ese tipo de apps sirvieron su propósito hace tiempo, pero que la industria ha evolucionado desde entonces. Cree que la puntuación de un benchmark cuenta sólo parte de la historia, pero no la cuenta completa, y por eso, en Google no los usaron como referencia; en vez de eso, se centraron en cargas de trabajo reales.

El Google Tensor está diseñado principalmente para aprendizaje automático El Androide Libre

Tiene todo el sentido del mundo. Aunque muchas apps de benchmark intentan imitar el uso real, la verdad es que no hay nada que se asemeje a la manera en la que tú, como usuario, utilizas el móvil; especialmente porque cada persona usa el móvil de manera diferente.

Es por eso que Google se siente “muy cómoda” perdiendo en todas las comparaciones que se han publicado en Internet, ya que da “prioridad a la experiencia del usuario final”. Pero tal vez más que eso, el Tensor G no es un procesador tan potente porque se centra en el aprendizaje automático.

Y no sólo en las tecnologías actuales. Gupta afirma que no toma decisiones dependiendo de la situación actual del aprendizaje automático, sino en cómo estará dentro de cinco años, para que el móvil siga siendo capaz de obtener nuevas experiencias de usuario durante todo este tiempo.

