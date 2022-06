¿Se beneficia Android realmente de tener tantos fabricantes de teléfonos?

Hoy hemos sabido que Google finalmente ha tirado de los desarrolladores de terceros para implementar una serie de pruebas (llamadas CTS-D) para que los fabricantes de teléfonos no reduzcan intencionadamente el rendimiento de las apps de terceros. Ahora bien, no estamos nada más que ante el resultado de un mercado tan competitivo en el que los actores están tirando piedras sobre el tejado que es en si Android.

[Apple cambia la estrategia con los iPhone 14 y se acerca a Android]

¿Apps de terceros que usamos todos y que funcionan mal?

Si Android fue bien llamativo en sus primeros años era por aplicaciones que tenían su encanto y que funcionaban muy bien. Recordemos Quickpic (antes de ser comprada), o el mismo lanzador de apps Nova Launcher (que misteriosamente se las ha visto para que funcione bien en algunas capas personalizadas).

Estas apps pusieron ese halo especial sobre un sistema operativo como Android para que todos estuviéramos interesados en cada actualización de todas esas apps. Pero de la noche a la mañana, de repente esas apps empezaron a tener problemas de funcionamiento.

Nova Launcher fue una de esas apps especiales en Android El Androide Libre

Y razón han tenido sus desarrolladores para que ahora misma Google, aunque un poco tarde, ponga el cerco y fuerce a los OEMS o fabricante de teléfonos a pasar una prueba para revisar que funcionan bien esas aplicaciones.

Si nos vamos a la perspectiva del fabricante, y sus justificaciones, y que no se nos olvide que tanto OnePlus, como Xiaomi o la misma Samsung han limitado intencionadamente el rendimiento de estas apps, siempre se han excusado en que lo han hecho por el bien de la autonomía de sus teléfonos; pero vamos que estas aplicaciones funcionan bien en otras marcas (solo hay que echar un ojo a la siguiente gráfica).

Pruebas de rendimiento de una misma app en distintos teléfonos y sistemas operativos El Androide Libre

Al final todo concurre en que un usuario de alguno de estos teléfonos usa su aplicación favorita, de repente no va del todo bien, prueba la del fabricante, que tampoco es que sea la mejor del mundo, y se queda con un sabor de boca agrio con una experiencia que no es la deseada y llegan las frustraciones; tanto para el desarrollador de esa app de terceros, como para el fabricante y, como no, para Google, creador de Android.

¿Una app de salud por cada fabricante de teléfonos?

Aquí nos vamos a Apple y como todo su ecosistema funciona idealmente. Es la competencia de Android y si tienes su Apple Watch o un iPhone todo se sincroniza y todo son cantos de sirenas. Si nos dirigimos a su experiencia de salud con Health Kit, lo mismo sucede.

El Huawei Watch GT 3 es uno de los mejores smartwatches actuales Manuel Ramírez El Androide Libre

Pero ahora, si nos compramos la última pulsera inteligente de Xiaomi, el reloj de Huawei porque nos gusta su diseño y su gran capacidad para medir el ejercicio, y luego otro de otra marca, porque nos va mejor cuando no estamos en modo deporte, nos encontramos lidiando en nuestro móvil Android con tres apps de salud distintas, todas ejerciendo una gran presión sobre la batería y cada una con su notificación persistente en la barra de estado, vuelven de nuevo las frustraciones.

Vamos, que extiendes el panel de notificaciones y ves cada uno de los iconos persistentes; casi notando como va bajando la batería, aunque tengas una de esas de 6.000 mAh y cargas rápidas de 60 W.

Así es Health Connect El Androide Libre

Y demos gracias a que Google ha lanzado una solución como Health Connect, porque francamente, es simplemente de locos que todas estas marcas no hubieran buscado antes una forma de unificar o centralizar los datos de salud, o simplemente crear una app para todos; y para gobernarlos a todos.

El lío está hecho también con Strava, la única plataforma que permite extraer los datos de todas esas apps (al menos las que sean compatibles porque no lo son todas), ya que Huawei, por ejemplo, no permite exportar ciertos datos, así que algunos de los que haya recogido de tus salidas a correr, se quedarán perdidos sin que puedas medirlos o valorarlos.

La app de salud de OPPO, HeyTap Health El Androide Libre

Estamos de nuevo ante otra de esas piedras que los mismos fabricantes se están tirando a si mismos para ponérselo bien difícil al usuario, que ve a Apple cada vez con mejores ojos.

No queremos ni entrar en todas esas apps de domótica de cada fabricante (tipo Xiaomi Home), porque de momento son unos cuantos, pero realme estará ahí dentro de poco y otras marcas seguramente que empezarán a lanzar sus propios dispositivos para el hogar. Sucederá lo mismo que con las apps de Salud.

¿Teléfonos Android prácticamente iguales?

Samsung Galaxy S22+ y Google Pixel 6 Pro Manuel Ramírez El Androide Libre

La guerra de las marcas está aquí en España y solamente hay que darse una vuelta por alguna de esas grandes superficies para visualizarla. Y es verdad que se hace difícil distinguir a muchos de esos móviles Android que se lanzan semana sí semana no.

Es un mercado que ha ido evolucionando para que sean los módulos de cámara con los que se pueda distinguir visualmente un modelo de otro, y a una marca de otra, pero al final, volviendo a recoger el testigo de tantas apps de salud, el usuario final se queda con la sensación de adentrarse en una niebla de marcas, propuestas, conceptos, experiencias y precios.

Tim Cook de Apple Peter DaSilva Reuters San José, California (Estados Unidos)

Y esa niebla, al final, se vincula a Android, y, como no, todo se emborrona para que aparezca la luz a final del túnel donde espera Apple con sus buenas nuevas, y un sistema operativo unificado para todo un ecosistema de experiencias que tiene su congruencia desde el principio al fin.

Por esto mismo, los plegables están casi siendo el maná y teléfonos móviles como los Samsung Galaxy Z Flip 3, el próximo Galaxy Z Fold 4 o el mismo OPPO Find N, están abriendo un camino por el que todos queremos pasar con muchas ganas, para al menos tener algo distinto que llevarnos a la mano.

Hay muchas esperanzas puestas en el Samsung Galaxy Z Flip 4 El Androide Libre

Y sí, ya están las respuestas dadas a si realmente beneficia tanto fabricante en Android en estos momentos actuales; Google tendrá en otoño a una nueva tablet, un nuevo reloj, dos móviles nuevos y quizás hasta un plegable.

