Esquiando en verano con el Huawei Watch GT 7: una correa inolvidable en un reloj que mantiene su esencia y precio

Los relojes inteligentes dejaron hace años de ser solo para corredores, nadadores o ciclistas. Cada vez son más los deportes que admiten y registran en detalle, tanto en exteriores como en interiores.

Si el año pasado la gama Huawei Watch GT 6 aprendía a bucear, este año los nuevos relojes de la marca china, los Watch GT 7 y 7 Pro suman una nueva actividad con el esquí en interiores.

Si ya fue un reto registrar los giros y datos en plena montaña, ahora el desafío está en seguir registrando esos detalles bajo techo, para que los aficionados a este deporte no se conformen con entrenar en los meses más fríos del año.

Esos dos nuevos relojes se han presentado esta semana con precios que parten de los 299 euros en el caso del modelo que protagoniza este análisis, y con descuentos. Partiendo de esta propuesta, así han sido las últimas semanas con el reloj Huawei Watch GT 7 y un reencuentro con los remontes artificiales.

Diseño elegante

Huawei presenta, como ya es costumbre, dos modelos de distinto tamaño y cada uno con una gama amplia de colores. Por un lado, está el GT 7 Pro de 46 mm un diseño más deportivo y con ECG (electrocardiograma).

Por otro lado, está el Huawei Watch GT 7 estándar más delgado y de solo 41 mm, el modelo que hemos probado pues es el único tamaño que mi muñeca soporta sin sentir que llevo el Omnitrix de Ben 10.

Huawei Watch GT 7 en pista de nieve de interior Marta Sanz Omicrono Madrid

Por fuera, el reloj es elegante y cómodo, por dentro carga con un software pensado para registrar toda la actividad física y otros detalles de salud siguiéndote a todas partes en el día a día.

Su pantalla AMOLED de 1.32 pulgadas es más que suficiente para ver con claridad todos los datos, incluso a plena luz del día gracias a los 3,000 nits brillo máximo. Nunca he echado en falta más brillo ni espacio. Escribir con el teclado contestaciones a los mensajes sin tener que sacar el móvil es fácil, aunque sigue siendo un panel pequeño para tomarlo por costumbre.

Huawei Watch GT 7 Marta Sanz Omicrono Madrid

Como último punto del diseño, decir que el GT 7 Pro combina materiales propios de un dispositivo premium, con cuerpo de aleación de titanio de grado aeroespacial, bisel de nanocerámica y cristal de zafiro. Mientras que el modelo analizado presenta una caja de acero inoxidable.

La correa definitiva

Es de recibo dedicar un apartado solo a la nueva correa que ha creado Huawei, la EasyCross, pues es el principal cambio en el diseño, salvo algún cambio de materiales como ya hemos mencionado. Se acabó sentir que el extremo se engancha a la mínima.

Este extremo sobrante, en vez de quedar por encima sujeta con una simple tira, se esconde por dentro, pegada a la piel sin molestar en absoluto, suave al tacto.

Huawei Watch GT 7 con correa EasyCross Marta Sanz Omicrono Madrid

Esto, junto con las asas pivotantes heredadas de la generación anterior supone tener el reloj que mejor se ha ajustado a la muñeca hasta el momento. Todo un acierto.

Se pone y quita con facilidad, pero estas ventajas solo se encuentran con la correa EasyCross de silicona, si se elige un modelo de piel, se vuelve al diseño tradicional, también elegante.

Esquiar en agosto

Huawei ofrece una inmensa lista de deportes, desde los más habituales como correr, andar, montar en bicicleta, hasta golf, baile y los deportes de invierno. Mientras para la mayoría de deportes ‘raros’ solo se registra el movimiento, frecuencia cardiaca y algunas calorías.

Poco a poco la marca va incorporando modos específicos de estos deportes, como en el caso del esquí de interiores y exterior. Una vez activado, el reloj registra en tiempo real cada bajada de la pista: el número de descensos, la distancia, la velocidad, los giros, la técnica del esquiador.

Huawei Watch GT 7 sobre esquís Marta Sanz Omicrono Madrid

En el caso del Watch GT 7 Pro, también se incorpora el G-Force, un dato especialmente interesante. Sin entrar en demasiada terminología, la fuerza G permite hacerse una idea de las fuerzas que soporta el deportista durante cada curva.

Para un esquiador que está empezando quizá sea simplemente un número más, pero para los deportistas más avanzados supone comprender la ejecución de los giros, si es más abierto o cerrado, cargando los cantos de los esquís y la velocidad con la que se entra en la curva.

Aparte de estos datos, en la montaña también hay novedades. Desde el reloj se pueden consultar más de 3.000 estaciones de esquí de todo el mundo, localizar los remontes y vincular los relojes con los compañeros sabiendo donde se encuentra y si se han caído. El reloj detecta caídas y puede hacer llamadas de emergencia, detalles que no hemos puesto a prueba a pesar de la falta de práctica que teníamos en la pista.

Estos dos últimos detalles no los he podido probar, pues Huawei nos indica que hay que estar presente en la estación para activar la localización e información correspondiente.

Autonomía

Un detalle interesante que merece la pena destacar es su batería, que apenas sufre en ese día intenso esquiando, incluso usándolo de noche para registrar el sueño y así completar la información sobre salud que la aplicación de la marca analiza cada día para hacer un resumen vespertino.

Huawei ha construido un ecosistema entero de funciones para cubrir necesidades como TruSport, TruSleep y TuRelax. Cuanto más tiempo lo llevas puesto, más información acumula de la rutina para detectar tendencias y dar consejos de salud.

Según la marca este modelo cuenta con una autonomía de hasta 14 días de uso ligero y 7 de uso intenso. Cumple de sobra con esta cifra.

¿Me lo compro?

La clave de estos relojes es, además de registrar la mayor información posible sobre el ejercicio y la salud, ser una extensión del móvil para no tener que sacarlo a menos que sea imprescindible.

Huawei cumple con estas dos premisas, los esquiadores más veteranos recordarán la época en que había que llevar el mapa de los remontes en los múltiples bolsillos del anorak, o pararse a quitarse los guantes y sacar el móvil para revisar mensajes o localizar al resto del equipo. Con el Huawei Watch GT 7 y 7 Pro ya no es necesario, sus botones facilitan la tarea y el reloj informa de lo necesario, incluso nos auxilia en caso de caídas.

Huawei Watch GT 7 con función de esquí de interior Marta Sanz Omicrono Madrid

Recordemos que el GT 7 Pro de 46 mm parte de 429 euros y el GT 7 de 41 costará desde 299 euros. Precios similares a los que lleva Huawei ofreciendo con modelos anteriores como el Watch GT Runner 2, pero muchos más bajos que el HUAWEI Watch 2 Ultimate de 899 euros con submarinismo.

En un momento en el que todos los dispositivos se encarecen por la escasez de chips, Huawei ha tratado de mantener sus precios igual que ha conservado buena parte de las especificaciones de los dos modelos, pero añadiendo novedades interesantes.