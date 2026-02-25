Toma de contacto con los Samsung Galaxy S26 y S26+: la IA brilla más que nunca junto a los Galaxy Buds 4 como aliados

En el Galaxy Unpacked, EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha tenido la oportunidad de asistir y probar in la nueva serie Galaxy S26 y los nuevos Galaxy Buds 4 y 4 Pro.

Una de las importantes noticias del Galaxy S26 y S26+ es su diseño unificado para que llegue el primero a España en la variante de 12+ 256 GB y 12 + 512 GB, mientras que el Galaxy S26+ está disponible en las mismas variantes.

Ambos disponibles en los colores Cobalt Violet, White, BlackySky Blue, el Galaxy S26 de 256 GB tiene un precio de 999 euros y la versión de 512 GB, 1.199 euros; por su parte, el Galaxy S26+ de 256 GB tiene un precio de 1.249 euros y la versión de 512 GB, 1.499 euros.

Como parte de la oferta de lanzamiento, los consumidores pueden acceder a varios descuentos, como una rebaja de 50 euros pagando con Bizum o Samsung Pay, además de un ahorro de hasta 200 euros al elegir versiones superiores de almacenamiento. Con estas ofertas, el Galaxy S26 de 512 GB se queda en 999 euros y el Galaxy S26+ de 512 GB se queda en 1.249 euros.

Tiene su importancia porque es la primera vez que Samsung trae el mismo diseño a los tres componentes de la serie, que prácticamente se diferencian estéticamente por el tamaño de cada uno.

Ahora, al comprar el modelo base Galaxy S26 o modelo plus, tendremos en nuestra mano el diseño del mejor modelo de la serie, acentuado este año con unas esquinas más curvas.

Como pasaremos a una primera toma de contacto con el Galaxy S26 Ultra, que en el software destaca sobradamente por ser el único de los tres con Privacy Screen, ahora traemos las primeras impresiones de unos móviles que en el software cuentan con novedades importantes.

Si buceamos por sus entrañas, lo primero que resalta es el chip: el nuevo Exynos 2600, fabricado en casa y que es una de las claves frente al chip Snapdragon 8 Gen Ultra 5 del Ultra.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

En estos últimos años, Samsung nos ha llevado por una pequeña montaña rusa con los chips que ha montado en cada edición.

Si en 2024 lanzó los Galaxy S24 y S24+ con el Exynos 2400, en 2025 toda la serie disfrutó del gran Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Ahora juega con el Exynos 2600, y que habrá que pasar por un análisis en profundidad para probarlo en la multitarea, los juegos y su capacidad para exprimir cada miliamperio de su batería.

La razón por la que Samsung monta este chip se debe, a que se ahorra el posible sobrecoste de usar un chip de Qualcomm (y con todo lo que tenemos encima debido al precio de la RAM que se ha disparado), y cumple perfectamente con las necesidades de funciones de IA que exigen ambos terminales.

Comentando lo de la eficiencia energética, hay una gran alegría que llevarse con el S26, y es justamente en la batería, ya que si Samsung ha jugado desde el S24 hasta el S25 con 4.000 mAh (recordando los 3.900 mAh del S23), esta vez pega un gran salto hacia delante con 4.300 mAh.

En un móvil más compacto, seguro que se van a notar para bien esos 300 mAh extras, y confiando en que el Exynos 2600 sea un chip eficiente energéticamente para exprimirlos al máximo. El Galaxy S26+ se queda en los 4.900 mAh. Las cargas de 25 W para el modelo base y 45 W para el S26+.

Sus especificaciones

Antes de pasar al software que toma más importancia, ambos Galaxy S26 y S26+ se caracterizan por una pantalla AMOLED 2X de 6,3 pulgadas el primero (FHD+) y de 6,7 el segundo (QHD+) con tasa de refresco adaptativa de 1-120 Hz.

Triple configuración de cámaras con la principal de 50 Mpx con zoom óptico 2x (f/1.8), teleobjetivo de 10 Mpx con zoom óptico 3x (f/2.4) y ultra gran angular de 12 Mpx (f/2.2). En la frontal monta una de 12 Mpx (f/2.2).

Edición con Prompts con Galaxy AI

He mencionado que la razón de Samsung para la inclusión del Exynos 2600 se debe para potenciar las funciones de IA, y hay varias muy interesantes y una que se lleva la palma, la edición de imágenes con prompts de Galaxy AI.

Todos conocemos Nano Banana, la IA de Google que se volvió viral en septiembre del año pasado, y que ha sido capaz por si sola de que Gemini recupere terreno frente a ChatGPT.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

En Gemini hay límites en el número de generaciones (aunque es verdad que Google es bastante generoso en este sentido), pero con el Galaxy S26 y S26+ tenemos dos importantes matices que hay que tener muy en cuenta con el Asistente de fotos mejorado.

El primero: no hay límites de uso en las ediciones que hagamos con Galaxy AI. Podemos usar prompts para editar imágenes todas las veces que queramos.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Y el segundo, y más importante, es que al editar una imagen con un prompt no se altera su resolución.

Es decir, que si modificamos la foto de un amigo con un albornoz y un bigote de mentira, se quedará en los 4.000 píxeles de ancho de resolución tal como tomamos la fotografía.

Es una gran diferencia respecto a la app de Gemini, ya que si subimos una foto en resolución 3.000 x 4.000, al editarla con Nano Banana, la dejará en 1.792 x 2.400 píxeles.

La única forma de mantener la resolución sería a través de Nano Banana en Photoshop, aunque con el percance de que tenemos que pagar una suscripción mensual para acceder a la app de Adobe en su versión de escritorio.

Con la nueva serie Galaxy S26 tendremos totalmente gratis la edición de imágenes con toda la ventaja que supone que podamos hacer ediciones magníficas con el móvil a su máxima resolución y sin límites, o que Estudio Creativo aparezca de forma intuitiva cuando más lo necesitamos a la hora de crear en mensajes, fotos y más.

Lo que queda bien claro con los Galaxy S26 es que el software va tomando más relevancia en los móviles, en vez de medirlos por sus especificaciones como hemos estado haciendo desde hace años.

Pasa mismamente con los Pixel 10 de Google, que fueron abiertamente criticados por un hardware menor que móviles de otras marcas al mismo precio.

Hacia donde nos dirigimos es a potenciar la experiencia de usuario con funciones de IA que incluso se puedan utilizar sin conexión, como sucede con el Modo Interprete de Galaxy AI, que, aunque no es nuevo en la serie, permite realizar traducciones sin internet e incluso reproducirlas con voz.

Más software, más Galaxy S26

Antes de pasar al asistente de llamadas, que seguramente es la función por la que podremos recomendar a algún familiar la compra de los S26, citamos otra de sus importantes mejoras: el borrador de audio con IA.

A primeras, podemos preguntarnos si realmente necesitamos una función así, sobre todo si no solemos usar la grabadora de voz para limpiar el sonido o mejorar algún vídeo grabado con el móvil.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Con los Galaxy S26, Samsung quiere que podamos usar el borrador de audio con IA en más aplicaciones, y no solo en las propias del fabricante coreano.

Ya podemos utilizarlo al ver vídeos de YouTube, una serie de Netflix, o mientras reproducimos Reels en Instagram, al igual que en otras apps.

El objetivo es que se pueda mejorar tanto el sonido como las voces para hacerlas más claras y así, en las escenas de acción en las que los efectos sonoros son los protagonistas, potenciemos la voz de los personajes.

Es la herramienta de Samsung para decir adiós a esos momentos complicados cuando reproducimos contenido y que muchos usuarios resuelven activando los subtítulos de la serie o película.

Adiós al spam telefónico

La asistencia de llamadas llega para contraatacar la pesadilla que significa el spam con el que se nos bombardean diariamente, y que ha convertido a nuestros teléfonos móviles en parte de una industria que se basa en martillear a millones de usuarios con llamadas diarias.

El asistente de llamadas con IA, por lo que he podido probar, se encarga de responder educadamente a esas llamadas para recoger el asunto de la misma y el nombre del que llama.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Una vez recogida esa información, podremos leerla en la pantalla para tomar la decisión de aceptarla o simplemente rechazarla.

El asistente incluso se encarga de rechazar las llamadas si la entrante no aclara quién es y qué quiere, así que por fin vamos a tener en nuestra mano una forma de defendernos ante las llamadas spam.

Es otra de las mejores opciones que ofrece la serie Galaxy S26 para tener en nuestra mano un asistente que gestione todas las llamadas, sobre todo las de desconocidos, o simplemente cuando estemos demasiado ocupados y no nos apetezca coger el móvil.

Los detalles de Galaxy AI

En el software hay más novedades, aunque las dejaremos para los siguientes análisis que haremos en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, pero sí citarlos, ya que tienen su importancia.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Los agentes de IA están presentes en la serie Galaxy S26 de Samsung y el gran cambio se lo lleva Bixby que, aunque seguirá controlando el dispositivo, es capaz de entender el lenguaje natural.

Ahora podemos tratar con Bixby al igual que lo hacemos con Gemini o ChatGPT para que nos entienda perfectamente cuando queremos que el móvil no se encienda cuando lo metemos en el bolsillo.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Perplexity ya forma parte de la experiencia de IA generativa de los Galaxy S26 para las búsquedas web a través del mismo buscador. Usamos el comando de voz "Hey Plex" para invocarlo.

Si estamos de visita en Madrid y queremos comernos un buen bocadillo de calamares, podemos consultar que nos muestre los sitios donde suelen ir los madrileños.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Now Nudge es la nueva experiencia para que Galaxy AI se anticipe a la acción con el contexto y así resuelva tareas que nos obligan a usar una y otra app.

Es una forma de automatizar para solicitar un Uber a una ubicación que ya tenemos guardada en el calendario.

Los Galaxy Buds 4 y 4 Pro

La nueva edición de los auriculares premium de Samsung lo apuesta todo por el sonido y por un nuevo diseño que les otorga un aspecto visual más moderno y actual.

Llegan a España con un precio de 179 euros para los Galaxy Buds 4 y de 249 euros para los Galaxy Buds 4 Pro y unas novedades que los convierten en los mejores auriculares lanzados nunca por la marca coreana.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

Visualmente, la verdad que son muy atractivos y llaman la atención por el metal en el cuerpo de los buds en la parte externa que les da un aire muy aerodinámico a todo su conjunto.

En el sonido Samsung lo quiere bordar esta vez con 24 bit / 96 KHz, audio HiFi y con una composición basada en un altavoz de dos vías, un tweeter (agudos) y un woofer de mayor tamaño.

Samsung Galaxy S26 Manuel Ramírez El Androide Libre San Francisco (California)

La magia del sonido de los Galaxy Buds 4 y 4 Pro yace en que se ha ampliado el área efectiva de los altavoces de los buds en un 20 % comparado a sus predecesores.

Se ha mejorado el ANC para que se adapte según el entorno y el tipo de oreja del usuario. Hemos de hablar de una reducción de 16 KHz del ruido bajo este modo, así que las mejoras llegan en varios aspectos importantes.

Otros detalles son la posibilidad de configurarlos desde el área de notificaciones del móvil, lo que simplifica el ajuste rápido que queramos realizar.

Donde ganan los auriculares de Samsung es al usarlos con la serie Galaxy S26, ya que se pueden activar los agentes de IA con la voz o gestionar llamadas con simples gestos de cabeza.

Nos queda probar el sonido, uno de los aspectos en los que más interés ha puesto Samsung en esta edición como unos auriculares que juegan a la par en las experiencias desde el hardware como del software.