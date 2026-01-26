Probamos los Huawei FreeClip 2: estos auriculares abiertos tipo pendiente son tan cómodos que no te los quitarás en todo el día

Huawei revolucionó el mercado de los wearables en 2023 con los FreeClip, unos auriculares inalámbricos abiertos que parecen pendientes y que muchas marcas han ido imitando con el paso del tiempo, siendo Sony la última en sumarse al barco.

Dos años después, la firma china lanza en España la segunda generación de sus cascos, que resultan tan cómodos que no te los quitarás en todo el día: los Huawei FreeClip 2 (199 euros).

Los nuevos auriculares inalámbricos mantienen el mismo diseño para ir a la moda que sus antecesores, pero incorporan una serie de mejoras importantes: son más ligeros, más potentes e inteligentes.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre llevamos varias semanas utilizando los Huawei FreeClip 2 a diario. Unos auriculares inalámbricos que atraen las miradas por su diseño icónico, pero que, una vez puestos, enamoran por su sonido y comodidad.

Diseño icónico y mejorado

Los Huawei FreeClip son unos auriculares inalámbricos abiertos —ideados para no aislar acústicamente al usuario del exterior— que han marcado tendencia con su estilo similar a unos pendientes, con más de 3 millones de unidades vendidas a nivel mundial.

Un formato que después han seguido otros fabricantes y que se refuerza ahora con los Huawei FreeClip 2, que mantienen este diseño, pero lo perfeccionan: son más ligeros, ofrecen un mejor ajuste y se pueden llevar de forma segura todo el día, las 24 horas, casi sin notar que lo llevas puesto.

Los Huawei FreeClip 2. Nacho Castañón Omicrono

La segunda generación viene en varios colores: azul, blanco, negro y, próximamente, Rose Gold. Y los dos primeros vienen con una caja con una textura similar al vaquero (denim).

No cabe duda que el diseño es uno de los puntos más destacados de los Huawei FreeClip. Ese formato atrae muchas miradas y es fácil acostumbrarse a él. De hecho, durante estas semanas hay quien nos ha preguntado si nos habíamos hecho un piercing, y al mostrarles que en realidad lo de la oreja eran unos auriculares, se han sorprendido gratamente.

Los Huawei FreeClips son más pequeños y ligeros que la generación anterior (cada auricular pesa 5,1 gramos, frente a los 5,6 g del primer modelo) y están pensados como un producto de diseño y moda, sin renunciar a calidad de sonido.

También vienen con un puente en el aire (Airy C-bridge) o clip hecho con silicona líquida respetuosa con la piel y aleación con memoria de forma de alto desempeño. Es decir, se ajustan a cada oreja garantizando un ajuste estable y resultan agradables puestos.

Los Huawei FreeClip 2. Nacho Castañón Omicrono

La bola acústica, por su parte, ofrece un tamaño compacto sin renunciar a una alta potencia; mientras que el Bean es más ligero y encaja perfectamente en el conducto auditivo. El diseño de este último se ha basado en 10.000 muestras de orejas en todo el mundo para mejorar el ajuste y la optimización.

Durante las pruebas hemos usado los auriculares (incluso sin sonido) en todo tipo de escenarios: trabajando, en desplazamientos, en casa y hasta haciendo deporte. Resultan realmente cómodos y se mantienen muy seguros, en ningún momento se han caído de la oreja ni han ofrecido la sensación de que esto pudiera suceder.

Incluso nos ha pasado que en ocasiones se nos ha olvidado que los teníamos puestos, estando a punto de irnos a dormir con ellos. Otra de las claves que más nos ha gustado es que los auriculares no tienen escritas las letras 'R' o 'L' porque detectan automáticamente la oreja en la que están puestos.

Los dos sirven para cualquier oreja, ya sea la izquierda o la derecha, y no hay que estar pensando dónde va cada uno. También vienen con control táctil de volumen, que se puede personalizar con la nueva app Huawei Audio Connect, son compatibles con Android e iOS, se pueden emparejar con dos teléfonos a la vez y son resistentes al agua y al sudor, ya que tienen certificación IP 57.

Los Huawei FreeClip 2. Nacho Castañón Omicrono

El estuche de carga también viene con mejoras en comparación con la versión anterior: es realmente compacto, por lo que se puede llevar perfectamente en el bolsillo del pantalón sin molestar. La forma de meter los cascos en él se ha modificado.

Ahora los auriculares se guardan cruzados y las primeras veces cuesta colocarlos bien. El truco sencillo para acertar siempre es saber que la alubia siempre va abajo y hacia dentro.

Sonido de calidad

Los auriculares abiertos están pensados para escuchar música mientras te enteras de lo que sucede a tu alrededor, como si estás en la calle puedas oír los coches. Pero esto no significa que renuncien a potencia, ni mucho menos. Los Huawei FreeClip 2 son un claro ejemplo de ello.

Los nuevos auriculares de Huawei incorporan un procesador NPU AI que ofrece 10 veces más potencia de procesamiento y suenan bien alto. Nos ha pasado incluso que algún compañero, varios sitios al lado de la mesa, nos ha tenido que avisar que escuchaba nuestra música desde su sitio.

Los Huawei FreeClip 2. Nacho Castañón Omicrono

Esto se debe a que los auriculares cuentan con una estructura de unidad de controlador dinámico que incorpora un diafragma doble en un único sistema de conducción. Un diseño, similar a un tambor, que puede ser golpeado por ambos lados al mismo tiempo, duplicando el volumen y mejorando la potencia y detalles del sonido.

Como resultado, los Huawei FreeClip 2 ofrecen un sonido nítido, potente y de alta calidad, con unos graves profundos, un aumento de bajos (que es donde flojean estos dispositivos) y sumergiendo al usuario en la música. Gracias al procesador, que analiza las características de la voz, se conservan los detalles vocales y se filtra el ruido ambiental.

Los Huawei FreeClip 2 vienen igualmente con cancelación de ruido de tres micrófonos y un algoritmo de fusión multicanal DNN mejorado, filtrando el ruido de fondo para unas llamadas nítidas con voces cristalinas.

Entre las funciones inteligentes de los cascos, destaca el volumen adaptativo. Es decir, los auriculares ajustan automáticamente el volumen para adaptarlo al entorno, subiendo o bajando el volumen de forma inteligente para ofrecer la mejor experiencia de escucha posible. Una característica que se nota especialmente tras varios días de uso.

Los Huawei FreeClip 2. Nacho Castañón Omicrono

Asimismo, disponen de mejora adaptativa de la voz: al detectar el contenido que se está escuchando y los niveles de ruido circundantes, los Huawei FreeClip 2 mejoran las frecuencias vocales. En cuanto a los controles táctiles, son sencillos de utilizar: al deslizar el dedo se ajusta el volumen, con dos toques se para la música y con tres, se cambia de canción.

También se puede asentir o negar con la cabeza para aceptar o rechazar una llamada, respectivamente. La autonomía es otro de los puntos fuertes de los nuevos auriculares de Huawei y es que cada auricular aguanta hasta 9 horas de reproducción.

Una autonomía que aumenta a 38 horas con el estuche de carga (dos horas más que la versión anterior). Mientras que una carga rápida de diez minutos da margen para varias horas de reproducción continua.

¿Me los compro?

Los Huawei FreeClip 2 (199 euros) se han convertido en uno de nuestros auriculares inalámbricos favoritos y en la opción preferente para el día a día por su comodidad y calidad, incluso por delante de varios modelos cerrados que llevamos en la mochila y que, sobre el papel, son mejores para escuchar música.

Los Huawei FreeClip 2. Nacho Castañón Omicrono

Son unos cascos con un diseño elegante y estiloso, similares a unos pendientes, muy ligeros y tan cómodos que puedes llevarlos todo el día sin molestias, incluso aunque no estés escuchando nada. Y es muy posible que se te olvide que los llevas puestos y acabes durmiendo con ellos o duchándote con ellos (hay a quien le ha pasado).

A pesar de su formato compacto, ofrecen una calidad de sonido y un nivel de volumen más que suficientes para disfrutar de cualquier canción sin aislarnos del entorno y con una autonomía que, combinando auriculares y estuche, cubre de sobra una jornada completa de uso.

La experiencia durante el día es muy agradable, especialmente si quieres música de fondo constante mientras trabajas o paseas; como contrapartida, no cuentan con cancelación de ruido activa porque, al ser abiertos, están pensados para que sigas escuchando todo lo que sucede a tu alrededor y no para aislarte por completo.