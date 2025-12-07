Este móvil es el ideal para los fans de Fernando Alonso y Aston Martin: probamos el realme GT8 Pro Dream Edition

Actualmente realme es la marca de móviles que más apuesta por las ediciones limitadas, como pudimos ver con el realme 15 Pro Game Of Thrones, un móvil llamativo que no llegó a España.

Con motivo del lanzamiento de sus nuevos modelos realme GT8 Series, ha querido también presentar una versión especial, en colaboración con el equipo Aston Martin de Fórmula 1.

Este dispositivo es muy similar al realme GT8 Pro que hemos analizado hace poco, pero destaca por su estética y por la personalización interna.

Una de las cosas que más llama la atención de este terminal es su color. O sus colores. Usa los clásicos British Racing Green y Lime Essence de Aston Martin.

La zona trasera incluye ahora grabados en líneas de diseño muy llamativas que mejoran el agarre, y también la serigrafía de Aston Martin y Aramco, lo que le da un tacto muy diferente.

Realme GT8 Pro ARAMCO ASTON MARTIN Álvarez del Vayo El Androide Libre

También destaca que se mantiene el peculiar módulo de cámara desmontable con tornillos, aunque en este caso tiene el mismo color que el resto del dispositivo.

Incluye tanto la pieza circular como la cuadrada, con el destornillador para poder desmontarlas fácilmente. Y sí, en vez de una funda hay dos, porque el módulo de cámara tiene un corte diferente y no vale una sola para los dos.

Caja del Realme GT8 Pro ARAMCO ASTON MARTIN Álvarez del Vayo El Androide Libre

La caja es, desde luego, otro de los elementos diferenciales, porque viene en un paquete mucho más grande que su hermano. Además, incluye el cargador, lo que nos hace pensar que no se va a vender en Europa.

La personalización de software también es llamativa, sobre todo por los iconos y el fondo de pantalla, incluyendo el de la pantalla de bloqueo.

Eso sí, los ajustes y el sistema en sí mismo no tienen un gran cambio, ni de colores, manteniendo la interfaz de las notificaciones, los ajustes, etc.

El conjunto de las especificaciones es el mismo que el de su hermano mayor, en la versión más potente, con una configuración única de 16 GB RAM + 512 GB: