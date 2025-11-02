Análisis de la Huawei Matepad 12 X (2025): esta tablet es una 'bestia' para la productividad que recomendaría a cualquiera

Con el paso de los años, las tablets han evolucionado de tal manera que se trata de dispositivos de lo más capaces a la hora de acometer muchas de las tareas para las que se usa un ordenador en España.

Es cierto que existen algunas diferencias clave, más allá del sistema operativo, que hacen que el PC sea una plataforma más productiva para trabajar.

Sin embargo, hay marcas, como Huawei, que vienen a desafiar ese paradigma con tablets que buscan igualar la productividad que se puede conseguir con un sistema de escritorio.

Es lo que sucede con uno de sus últimos modelos, la Huawei Matepad 12X, una tablet que en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido probar durante varias semanas, en las que la hemos utilizado tanto para trabajar como para el ocio.

Se trata de un modelo potente, con buena batería y que incluye la pantalla con tecnología PapperMatte de la compañía, que es de lo mejor que existe en el mundo de las tablets a la hora de dibujar.

Este modelo que llega al mercado con un precio de 649 euros, pero que cuenta con la ventaja de incluir en la caja la funda con teclado, que normalmente es un accesorio de alrededor de 100 euros.

Además, al comprarlo desde la web de Huawei la compañía también incluye, como regalo, su lápiz táctil, el Huawei M-Pencil Pro, aunque no es el único motivo por el que nos parece de los modelos más recomendables del mercado.

Muy cómoda de usar

Uno de los principales problemas que tienen algunas tablets es que, aunque sean muy útiles, no acaban de ser dispositivos cómodos de usar en algunas situaciones.

Esta Matepad 12X viene para romper con eso, y se trata de uno de los modelos que más he disfrutado de probar últimamente.

Ajustes rápidos en la Huawei MatePad 12X Jacinto Araque El Androide Libre

Sin tener su funda teclado puesta, su grosor es de únicamente 5,9 mm, por lo que es una gran opción, por ejemplo, a la hora de utilizarla para leer documentos o webs en internet. Su peso es de 555 gramos, pero no se hace pesada.

Una actividad que mucha gente hace en el móvil, pero que se disfruta más en una tablet, y sus marcos son ideales para sujetarla con las manos, pero sin tener toques fantasma en la pantalla con el borde de los dedos.

Al poner el teclado, su grosor apenas aumenta, por lo que sigue siendo ideal para transportarla al trabajo o al centro de estudios, ocupando un espacio mínimo.

El teclado se conecta utilizando un sistema de pines magnéticos en su parte trasera, lo que hace que no necesite de carga, simplemente basta con abrir la funda y empezar a usarlo.

Grosor de la Huawei MatePad 12X Jacinto Araque El Androide Libre

Ideal para enviar correos electrónicos, pero también para redactar textos largos, como este análisis, que ha sido escrito desde la propia tablet de Huawei.

Al tener un tamaño de 12 pulgadas su pantalla, es ideal para poder trabajar con dos ventanas abiertas a la vez. El teclado también aprovecha esta gran cantidad de espacio, y es algo que se agradece de cara a pasar largos lapsos de tiempo usando la tablet.

Pantalla PapperMatte

Uno de los motivos por los que más suelo recomendar las tablets de Huawei es por sus pantallas con tecnología PapperMatte. En este caso, se trata de un modelo de 12 pulgadas con una resolución de 2.800 × 1.840 píxeles.

Esta tecnología de pantalla tiene un tacto mate que hace que sea muy complicado ensuciarla, además de hacer que la experiencia de deslizar el dedo por la tablet para moverte por la interfaz sea extremadamente cómodo.

Internet en la Huawei MatePad 12X Jacinto Araque El Androide Libre

A la hora de utilizar el lápiz táctil, sucede lo mismo, la suavidad con la que pasa por la pantalla hace que sea muy sencillo escribir e incluso dibujar.

Sin duda, una de las mejores cosas que tiene esta tablet, y que hace que no se sienta una sensación de fatiga tras varias horas usándola. En este sentido, también incorpora varios modos de visualización que ayudan a ello.

Por una parte, está el modo eBook, que se puede configurar en blanco y negro o en color, y que ayudarán a que la experiencia de lectura en cualquier aplicación mejore bastante.

También cuenta con un modo de protección de la vista, que básicamente pondrá un filtro para reducir la cantidad de luz azul que proyecta la pantalla, de forma que se reduzca ligeramente la fatiga visual.

Gestos rápidos de la Huawei MatePad 12X Jacinto Araque El Androide Libre

Aunque para conseguir la experiencia completa, lo mejor es usar también el Huawei M Pencil Pro. Este es el lápiz táctil más profesional de la compañía hasta la fecha, y es uno de los mejores compañeros de viaje para este modelo.

Una de las cosas más cómodas de este lápiz táctil es que basta con apretar los dedos mientras se sostiene en posición de escribir para activar sus accesos rápidos.

Increíble para trabajar y estudiar

Para poder sacarle el máximo partido a una tablet como la Huawei Matepad 12X, lo ideal es que el fabricante le dé a los usuarios las herramientas necesarias para que puedan hacerlo.

En este caso, se trata de un modelo que viene con el teclado incluido en la propia caja, haciendo que el usuario lo tenga todo para estrenar la tablet con la máxima productividad posible.

Huawei MatePad 12X con su funda Jacinto Araque El Androide Libre

De hecho, este modelo está orientado precisamente a la productividad, y la compañía asegura que en este sentido, puede llegar a ser similar a un PC.

El procesador encargado de mover todo es el Huawei HiSilicon Kirin T90A, que funciona a la perfección en todo tipo de tareas. Junto con este encontramos 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, más que suficiente para guardar cientos de documentos y también poder usar la multitarea de una forma muy fluida.

Además, esta multitarea cuenta con opciones muy útiles, como la posibilidad de utilizar apps a pantalla dividida, o, si se prefiere, convertir las aplicaciones en ventanas flotantes, como si de un ordenador con Windows se tratase.

Su cámara de 13 Mpx es más que suficiente para escanear documentos con una buena calidad, lo cual permite incluso firmarlos en la tablet para luego poder enviarlos.

Huawei M Pencil Pro Jacinto Araque El Androide Libre

En cuanto a su batería: cero quejas. Con una capacidad de 10.100 mAh, basta y sobra para pasarse todo el día trabajando y llegar al final de este con suficiente carga como para usarla por la noche.

¿Me lo compro?

Aunque no se trate del mejor modelo de la compañía en cuanto a prestaciones y precio, es uno de los más recomendables por todo lo que ofrece a los usuarios que busquen aprovecharla.

Como sucede en dispositivos Huawei, los servicios de Google no están instalados desde el principio, pero se tarda menos de 5 minutos en hacerlo, y la experiencia es prácticamente igual que si se contara con ellos.

Por 699 euros es posible disfrutar de un modelo de tablet con una pantalla mate que no se ensuciará y que, en caso de que se necesite, es compatible con el mejor lápiz táctil de la compañía: el Huawei M Pencil Pro.

Se trata de una muy buena opción para el trabajo o los estudios, y gracias a su teclado, la experiencia a la hora de utilizarla será muy buena en materia de productividad.