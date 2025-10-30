No solo hace unas fotos espectaculares, es que te lo pasas genial haciéndolas: probamos el VIVO X300 Pro

Hace unos días VIVO anunció sus nuevos modelos de gama alta en China, los VIVO X300 y X300 Pro. Ahora esos terminales están disponibles en España, y hemos probado el más potente.

El VIVO X300 Pro (1.399 euros y 1.599 euros con el kit fotográfico) llega con una apuesta bastante ambiciosa: superar a su antecesor y hacerse un hueco en el nicho de los móviles de gama alta.

Para ello se ha querido centrar en el apartado fotográfico, con nuevas cámaras en lo que a hardware se refiere y nuevo software para controlarlas.

Y no es lo único en lo que VIVO ha querido renovar, dado que por fin el sistema operativo OriginOS da el salto a los mercados internacionales, dejando de lado la anterior interfaz, FuntouchOS.

Todo esto, junto con una buena construcción, mucha potencia, más memoria y una batería de primer nivel, colocan a este dispositivo como uno de los más interesantes de este 2025.

Elegante y compacto

La parte trasera de estos móviles destaca por su módulo de cámara, que es enorme y que, aunque nos da un apartado fotográfico excelente, como veremos más adelante, también desequilibra el terminal.

Cogerlo a una mano es algo peligroso a no ser que pongamos los dedos en el módulo de cámara, lo que nos obligará a limpiarlo cada vez que queramos tomar una instantánea.

El resto de la zona trasera está confirmado por un cristal, llamado por VIVO Coral Velvet Glass Technique, que hace que el resultado final sea bastante elegante.

El peso es algo elevado, con esos 226 gramos superando incluso a algunos modelos plegables. En parte se explica por el módulo de cámara y la batería, pero aún así nos parece excesivo.

Al menos el grosor está controlado, con unos 8 mm que nos parecen adecuados para lo que integra en su interior este móvil.

Esta fluidez no es normal

La capacidad de procesamiento de este móvil también ha sido mejorada, al optar por el Dimensity 9500, uno de los mejores chips del mercado. Sí, es cierto que sigue sin apostar VIVO por lo mejor de Qualcomm, pero el rendimiento es increíble.

VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este chipset incorpora una CPU de ocho núcleos con la configuración habitual de 1+3+4 núcleos, pero los núcleos se basan en una CPU ARM de nueva generación con un diseño "All Big Core". El núcleo principal es el Arm C1 Ultra, con una velocidad de reloj de 4,21 GHz, junto con tres núcleos C1 Premium a 3,5 GHz y cuatro núcleos C1 Pro a 2,7 GHz.

La fluidez con la que se mueve el sistema está a la altura de los mejores, sino por encima de ellos. Da la sensación de que todo fluye de manera excepcionalmente rápida.

Por supuesto, la potencia de este procesador de 3 nm es más que suficiente para hacer, literalmente, lo que nos haga falta.

Y la memoria no es poca. Nada menos que 16 GB de RAM más otros 16 GB de RAM virtual acompañados de 512 GB de almacenamiento con la última tecnología.

VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Mención especial al botón dedicado a acciones concretas en el lateral derecho. Dispone de una interfaz que es calcada a la del botón de acción de los iPhone.

Aquí podremos elegir qué hace el botón cuando lo pulsamos dos veces o lo mantenemos presionado: abrir la cámara, grabar audio, encender la linterna...

La pantalla es buena, pero no destaca

La pantalla no es lo que más llama la atención de este dispositivo, pero ofrece una experiencia visual de primer nivel gracias a su panel LTPO AMOLED de 6,78 pulgadas.

Su tasa de refresco adaptativa de 120Hz garantiza una fluidez excepcional en cada gesto, y el brillo máximo de 4500 nits asegura una visibilidad perfecta incluso a pleno sol.

VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La compatibilidad con tecnologías como Dolby Vision y HDR10+ hacen que el visionado de contenido multimedia sea perfecto, y además el diseño aprovecha al máximo su superficie, ocupando casi el 92% del frontal.

Con una resolución de 1260 x 2800 píxeles, la nitidez es más que decente, aunque esté lejos de propuestas que buscan ofrecer una resolución 4K o similar. Eso ya es algo del pasado.

El terminal está protegido por un cristal resistente a arañazos y caídas con un nivel 4 en la escala de Mohs, ofreciendo una mayor tranquilidad ante los accidentes cotidianos.

Increíble sistema fotográfico

En el apartado fotográfico es donde tenemos más cambios, ya que aunque se mantienen algunas cámaras otras han mejorado.

VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para empezar, en la parte frontal tenemos ahora un sensor de 50 Mpx. La calidad es muy buena y los colores muy naturales. El único pero que le ponemos es que el modo retrato es algo artificial, aunque podemos modificar la profundidad del desenfoque.

En la parte trasera disponemos de un sensor principal de 50 Mpx LYT-828 creado junto con Sony, un ultra gran angular de 50 Mpx también y un zoom óptico periscópico que destaca no por su rango, de 3,7 aumentos, sino por su resolución, de 200 Mpx.

Este zoom usa un sensor ZEISS APO de 200 Mpx, en concreto un ISOCELL HPB con píxeles de 0,56 μm fabricado por Samsung.

El sensor gran angular no se queda atrás y es que el LYT-828 de 50 Mpx, apertura de 24 mm y lente con apertura f/1.6 ofrece una estabilización impresionante.

Esta cámara se ha creado mediante la colaboración de VIVO, Sony y Zeiss. Según el fabricante es capaz de ofrecer una estabilización similar a los gimbal.

En nuestra experiencia, la calidad fotográfica de este móvil está a la altura de los mejores, con unos resultados muy naturales y, lo que no es menos importante, una aplicación que invita a jugar con ella.

Esto es algo que llevamos alabando de VIVO desde el VIVO X80 Pro que probamos hace años, y ahora a esta experiencia versátil se le une una mayor calidad final.

Es cierto que la previsualización tiene que mejorar, porque en ocasiones parece que la foto no va a ser del todo buena y luego, cuando la vemos en la galería, siempre nos sorprende.

VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Especial mención hay que hacer a la grabación de vídeo, que es muy estable, incluso de noche. No es la primera vez que VIVO sorprende en este aspecto, pero se agradece que sigan trabajando aquí.

La empresa presume de estabilización nivel gimbal y, la realidad, es que si grabamos de noche con este móvil andando no veremos la típica trepidación de las luces. Sólo por eso hay que agradecer el esfuerzo de ingeniería de la marca en este apartado.

Es ahí donde vemos las principales diferencias con el Huawei Pura 80 Pro y el OPPO Find X9 Pro.

Bajando la autonomía

VIVO ha creado dos versiones de este modelo, una para China y una para el resto del mundo. La mayor diferencia es, sin duda, la capacidad de la batería.

VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La unidad que se vende en su país natal tiene 6.510 mAh, una cifra que no llega a lo que hemos visto en los Xiaomi 17 Series pero que es mucho más de lo que podríamos esperar hace solo unos años.

El problema es que la versión que se vende en España, y en el resto de Europa, usa una pila de 5.440 mAh, sustancialmente inferior.

Carga sin cables en el VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto no quiere decir, ni de lejos, que este móvil tenga una mala batería o autonomía. Muy al contrario la experiencia ha sido positiva y podemos usarlo todo el día sin miedo a quedarnos tirados.

Además, al incluir un sistema de carga por cable de 90 W y de forma inalámbrica de 40 W, podremos darle un chute extra de energía cuando sea necesario.

Estrenando interfaz

Uno de los mayores cambios de este modelo en comparación con su antecesor está en la interfaz. VIVO ha usado como base Android 16 pero, en vez de continuar con FuntouchOS, su interfaz internacional, ha decidido llevar OriginOS a todos sus móviles.

Y lo hace con una nueva versión OriginOS 16 que imita claramente la nueva interfaz de Apple, Liquid Glass, con transparencias en muchas zonas, una isla dinámica que nos da información extra, etc.

VIVO X300 y X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Se agradece el rediseño de la interfaz, siendo ahora mucho más moderna y fluida, pero se echa en falta que no se haya optado por un diseño propio, menos parecido al de los iPhone.

Además, aunque no se alcanzan las cotas de Samsung o Google, VIVO ha garantizado una buena política de actualizaciones. Este móvil recibirá las versiones mayores de Android durante 5 años, llegando a Android 21.

App de ordenador para conectar el VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero hay novedades importantes en este apartado. Para empezar, podemos conectar un ordenador con el móvil para usar este último desde la pantalla del primero. Incluso con ordenadores de Apple.

Esta era una función que VIVO tenía disponible en China pero que ahora también la tenemos en los mercados internacionales. Solo hay que instalar la aplicación desde su web y usar la misma cuenta de vivo que tenemos en el móvil.

Esto nos permitirá realizar acciones desde el ordenador sin tener que tocar el móvil. Y no hablamos sólo de replicar la pantalla. Podremos hacer todo esto:

Sincronización continua de notas

Superportapapeles

PC remoto

Duplicación de pantalla

Transferencia de tareas

Colaboración infinita

Sincronización de notas entre dispositivos

Archivos a través de EasyShare

También se ha integrado una función en la aplicación de cámara que ya habíamos probado en otras marcas pero en sus apps de galería. Nos referimos a la posibilidad de eliminar a las personas de una foto.

Simplemente eligiendo esa opción haremos la foto y la IA la analizará eliminando a todo el mundo a nuestro alrededor. Esto es algo que esperamos que copie el resto de fabricantes.

¿Me lo compro?

VIVO ha creado un móvil que es, en el buen sentido, una correcta iteración de su antecesor. No estamos ante un móvil con un diseño diferenciador, como el Xiaomi 17 Pro Max, o con una construcción rompedora, como el Samsung Galaxy Z Fold 7.

Pero sí que estamos ante un móvil que cumple en todo y que, además, tiene una de las mejores cámaras del mercado. Y esta es la apuesta de la marca. Ser la referencia en fotografía.

VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero no podemos dejar de destacar el nuevo software. VIVO se ha puesto las pilas y ahora tiene funciones que sus rivales no, al menos en España. La integración con ordenadores y las nuevas funciones de IA no sólo son llamativas, son útiles.

La competencia es tremendamente dura, pero VIVO tiene un producto redondo. Sin más. Y está corrigiendo los pocos fallos que tenían sus móviles, a buen ritmo.