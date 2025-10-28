He probado el Oppo Find X9: toma de contacto con el nuevo móvil que llega renovado en diseño y sobrado de batería

OPPO acaba de presentar en España los nuevos OPPO Find X9 y OPPO Find X9 Pro, dos smartphones que llegan para ser los primeros integrantes de su nueva generación de gama alta.

Estos nuevos modelos llegan después de que sus antecesores, los OPPO Find X8, cosecharan grandes críticas en todos los sentidos, y ahora la compañía ha mejorado lo que ya era bueno.

Ambos modelos llegan con un rediseño estético que les sienta muy bien, así como con una enorme batería que promete contar con un rendimiento increíble.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido probarlo durante un rato, y lo cierto es que sus novedades nos han sorprendido gratamente.

Sin ir más lejos, cuenta con unos marcos minúsculos, de tan solo 1,15 mm, los más pequeños en la historia de los móviles de la marca, que le dan un aspecto increíble con la pantalla encendida.

Además, ha cambiado el módulo de cámaras a una posición en la que no es tan fácil darle con el dedo al sostener el dispositivo con la mano, uno de los problemas del módulo circular de las pasadas generaciones.

Por un precio de 999 euros en España es una alternativa bastante interesante gracias a la mejora que la compañía le ha dado al apartado fotográfico y a su batería.

Renovado estéticamente

Si hay algo que nos ha gustado de estos nuevos móviles de OPPO es que la compañía ha vuelto a apostar por subir un escalón en cuanto a calidad respecto a sus antecesores.

Se trata de un dispositivo que se siente muy bien en la mano, con bordes planos y que deja atrás el Alert Slider, su interruptor para ponerlo en modo silencio.

Snap Key del OPPO Find X9.jpg Jacinto Araque El Androide Libre

Lo ha sustituido con un botón de acción personalizable llamado Snap Key desde el que se puede encender la linterna, o llevar a cabo otras acciones que se pueden elegir desde los ajustes.

Un elemento que también está presente en los iPhone 17 y en el OnePlus 13s y que puede ser muy útil para abrir rápidamente apps o funciones.

El módulo de cámaras pasa a estar en la parte superior derecha, con una forma más cuadrada, y lo cierto es que le sienta muy bien el cambio.

Este primer modelo cuenta con un menor tamaño que su hermano Pro, pero tampoco llega a ser un móvil compacto, sino que está en una posición intermedia.

Marcos de 1,15 mm del OPPO Find X9.jpg Jacinto Araque El Androide Libre

Su panel OLED cuenta con una diagonal de 6,59 pulgadas, por lo que es bastante cómodo en mano, aunque no sea mucho más pequeño.

Este panel se ve bastante bien gracias a su tecnología OLED, y además tiene 120 Hz de tasa de refresco, lo que ayuda a que se disfruten de movimientos bastante fluidos.

Además, vistos de frente, destacan bastante gracias a la delgadez de sus marcos, de tan solo 1,15 mm, lo cual les da un gran aspecto. En ambos casos, el panel es totalmente plano, y está disponible en color gris, negro y rojo, siendo este último el más vistoso.

Una experiencia prometedora

Una de las mejores cosas que ha traído OPPO con estos dispositivos es su enorme cantidad de batería. Mientras otras compañías optan por reducir en costes limitando la cantidad de batería, la compañía china trae este modelo con una capacidad de 7.025 mAh.

Esto promete una autonomía de más de un día, incluso con un uso intenso, y lo mejor es que el dispositivo tiene un grosor de menos de 8 mm.

En este caso, la marca ha apostado por el MediaTek Dimensity 9500, un modelo de gama alta recién presentado y que aumenta hasta un 32% la velocidad respecto al modelo anterior.

Trasera del OPPO Find X9.jpg

Su apartado fotográfico se compone de una cámara principal de 50 Mpx que es la misma que en el OPPO Find X8 Pro, por lo que será capaz de conseguir grandes resultados en cualquier situación. En lo poco que hemos podido probarla, el nivel de detalle es muy correcto.

También monta una cámara periscópica de tres aumentos a 50 Mpx que es más grande que la generación anterior y que será capaz de recoger más luz. La configuración se completa con un sensor ultrawide de 50 Mpx.

Serán capaces de sacar fotografías por defecto a máxima resolución, sin necesidad de reducirlas a 12 Mpx, y prometen ser una gran opción para los aficionados a la fotografía. La compañía ha aclarado que tiene un sistema inteligente que las reducirá a 25 Mpx si detecta que el móvil está muy caliente.

Además, en las capturas en movimiento en las que se toma un pequeño vídeo para acompañar a la imagen, este se tomará a resolución 4K.

Cámara del OPPO Find X9.jpg Jacinto Araque El Androide Libre

Llega, como su hermano mayor, con ColorOS 16, la nueva capa de la marca que integra funciones de IA diferenciales, como eliminaciones de reflejos o mejora de retratos en la edición fotográfica.

Además, su app Mind Space ahora se integra con Gemini, por lo que podrás pedirle a la IA que lleve a cabo cualquier acción en función de la información que se guarde en esta app.

Por ejemplo, es posible guardar varios artículos de internet hablando de monumentos en una ciudad y luego pedirle a la IA de Google que cree un plan de visitas usando esta información.

¿Me lo compro?

Este nuevo móvil de OPPO apunta a ser una de las mejores opciones del mercado para aquellas personas que no quieren apostar por un buque insignia que cueste más de 1.000 euros.

Se trata de un dispositivo que apuesta por un tamaño que no es ni compacto ni grande, y que se hace bastante cómodo de llevar en la mano.

El diseño es uno de los grandes cambios de esta generación, y lo cierto es que le sientan muy bien estas nuevas líneas estéticas.

Cámaras del OPPO Find X9.jpg Jacinto Araque El Androide Libre

Por otra parte, se trata de un dispositivo al que no le va a faltar absolutamente nada en el apartado de la potencia, lo cual van a agradecer mucho los usuarios intensivos del dispositivo.

Lo mismo sucede con su enorme batería de 7.025 mAh, que promete poder llegar a los dos días de autonomía sin problema, aunque para saberlo con certeza habrá que esperar al análisis completo del móvil. En cualquier caso, por sus 999 euros parece que va a ser una de las grandes opciones del año.