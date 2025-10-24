El móvil de gama alta que más me ha sorprendido este año: cuesta menos de 1.000 euros y tiene una cámara muy buena

La cámara es uno de los apartados más importantes en muchos móviles de gama alta, sin embargo, hay modelos que optan por recortar en este apartado para ofrecer un precio aún más competitivo.

Es algo que se ve mucho en el mercado y que no está mal, puesto que mucha gente busca un rendimiento sobresaliente y todas las funciones posibles, pero no necesitan tener la mejor cámara del mercado.

Es lo que podríamos pensar del ZTE Nubia Z70s Ultra, un móvil que cuesta poco más de 869 euros y que está en el top del catálogo de la compañía.

Sin embargo, únicamente con ver la parte trasera de este dispositivo ya se puede intuir que su apartado fotográfico es diferente al de otros móviles de gama alta que no pasan de los mil euros.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos analizado este smartphone de gama alta durante unas semanas, y nos ha sorprendido para bien, en especial por su gran relación calidad precio.

Se trata de un móvil que mira de tú a tú en muchos aspectos a los dispositivos que cuestan 300 euros más y que no descuida su apartado fotográfico.

Desde luego, va sobrado de potencia y batería, algo que hace que el dispositivo sea bastante confiable cuando se necesite la multitarea o trabajar con un dispositivo. El software, quizá, es su único punto débil.

Un diseño extravagante

Por suerte o por desgracia, según se mire, hay ciertos patrones comunes que siguen bastantes marcas a día de hoy y que hace que muchos dispositivos se parezcan bastante entre sí.

En este caso se trata de un móvil que rompe con esos moldes para proponer una alternativa diferente en cuanto a la estética, y es bastante interesante.

ZTE Nubia Z70s Ultra Jacinto Araque El Androide Libre

No por ello le tiene que gustar a todo el mundo, pero se agradecen propuestas que se alejen del habitual módulo circular o rectangular.

En la trasera del dispositivo lo primero que llama la atención es su cámara principal. Se trata de un sensor bastante grande que está colocado en la parte superior izquierda.

La franja de color superior e inferior, así como el hecho de que el resto de cámaras y el flash estén sobre otra franja en el módulo, le da un aspecto bastante interesante.

Más allá de esto, se trata de un móvil plano, tanto en su parte trasera como en sus costados, y sus acabados tienen tactos distintos, lo que hace es que la experiencia al tenerlo en la mano sea bastante buena.

Botón de cámara del Nubia Z70s Ultra Jacinto Araque El Androide Libre

Además de esto tiene dos cosas muy interesantes, por una parte, un interruptor en su lateral izquierdo al cual se le pueden asignar funciones personalizadas, como poner el móvil en silencio o activar la linterna.

Un añadido muy útil que se complementa también con un botón en el lateral inferior derecho que sirve para hacer fotografías cuando está la cámara abierta.

Este botón no es un panel táctil como sucede en el iPhone 17 Pro, sino que se trata de un botón físico con el que se tomarán las fotografías y gracias al cual también se puede abrir la cámara desde cualquier lugar.

Potencia a raudales

Una de las mejores cosas que tiene este móvil es que funciona extremadamente rápido, y eso es gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, uno de los más potentes del mercado.

En la multitarea también vuela gracias a sus 12, 16 o 24 GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno puede ser de 256 GB, 512 GB o 1 TB, pero sin poder ampliarlo con una tarjeta microSD.​

Este ZTE Nubia Z70s Ultra es una auténtica bestia, no cabe duda, y uno de sus mayores puntos positivos es que al tener hardware de gama alta, el paso de los años no se va a notar tanto en materia de rendimiento.

Quizá el mayor punto en contra del dispositivo sea que su software podría ser aún mejor de lo que es.

En este caso se trata de NebulaAIOS 1.5, que corre sobre Android 15, la anterior versión del sistema operativo de Google.

No cuenta con muchas aplicaciones preinstaladas, lo cual es de agradecer en un dispositivo de gama alta, y el sistema en sí funciona bastante bien.

Más allá de algún tirón ocasional y bastante puntual, no hemos experimentado ningún problema con el software del dispositivo.

ZTE Nubia Z70s Ultra por detrás Jacinto Araque El Androide Libre

Sin embargo, en comparación con otros ecosistemas, esta capa se queda algo corta en cuanto a funciones complementarias.

La buena noticia es que, por ejemplo, en edición de fotografía, no hará falta recurrir a ninguna IA más allá de la de Google Fotos.

Aun así, es cierto que se hubiera agradecido contar con algunas funciones inteligentes que ya empezamos a ver en más capas.

Pantalla hecha para el ocio

El panel es uno de los elementos principales de este dispositivo, que supone una gran opción si se busca visualizar contenido multimedia en la mejor calidad.

Se trata de un panel de tecnología AMOLED, lo esperado en este segmento de precios, y cuenta con una resolución 2,5k de 2.688 x 1.216 píxeles que hace que cualquier contenido se vea a la perfección.

Cuenta con un tamaño de 6,85 pulgadas, por lo que es ideal para pasar horas trabajando con ella o viendo contenido en ella, y gracias a su brillo máximo de 2.000 nits, esto se va a poder hacer de forma correcta incluso los días en los que haga sol.

Pantalla del Nubia Z70s Ultra Jacinto Araque El Androide Libre

La cámara frontal del dispositivo se encuentra escondida bajo el propio panel, lo que hace que este destaque más y que se pueda ver a cualquier contenido a pantalla completa sin ningún problema.

Gracias a su tasa de refresco de 144 Hz, el movimiento a lo largo de la interfaz se siente muy fluido y rápido, y eso también es ideal a la hora de jugar a videojuegos en el dispositivo.

Lo mejor es que gracias a que su batería es de gran tamaño, con una capacidad de 6.600 mAh, se va a poder usar de forma intensa durante el día entero, pudiendo aguantar dos días completos sin problemas con un uso más moderado.

Ideal para aquellas personas que utilizan bastante el móvil y quieren tenerlo siempre activo y disponible. Además su carga rápida es bastante rápida, con una potencia de 80 W.

Bien en cámara

Como hemos dicho al comenzar, el apartado fotográfico de este dispositivo nos ha sorprendido bastante, y para bien.

Cuenta con una cámara principal Omnivision OVH de 50 Mpx que cuenta con un tamaño bastante grande y que es capaz de capturar fotografías muy buenas.

Módulo de cámara del Nubia Z70s Ultra Jacinto Araque El Androide Libre

El nivel de detalle de este sensor es muy bueno, incluso comparado con dispositivos de gama alta lanzados este mismo año, como el OnePlus 13.

Su cámara teleobjetivo sube la resolución hasta los 64 Mpx y ofrece una gran experiencia para aquellos momentos en los que se busca ofrecer otro punto de vista más cercano al sujeto principal. Por último, la cámara gran angular también tiene 50 Mpx, y es bastante correcta.

Lo cierto es que la experiencia con la cámara de este dispositivo ha sido bastante buena, mejor incluso de lo que esperábamos, y lo cierto es que tiene calidad más que suficiente para contentar a los aficionados a la fotografía.

El dispositivo es capaz de tomar fotografías realmente buenas y con un gran aspecto, aunque es cierto que su aplicación de cámara es bastante mejorable.

Por otra parte, su procesado de las fotografías peca un poco de exagerar los detalles para que queden más vistosas, pero es algo que se puede arreglar muy fácilmente editando la imagen.

¿Me lo compro?

Sin duda, este ZTE Nubia Z70s Ultra es uno de los móviles más interesantes que hemos probado últimamente.

Se trata de un smartphone con un diseño único y al que no le falta de nada en materia de potencia, donde su rendimiento destaca bastante.

En el apartado de la batería tampoco hay nada que decirle, puesto que alcanza sin problema los dos días de autonomía.

Cámaras del Nubia Z70s Ultra Jacinto Araque El Androide Libre

Algo que no está el alcance de todos los móviles, y más teniendo en cuenta las limitaciones que hay en Europa con el transporte de las baterías, que hace que muchas marcas prefieran recortar en este sentido para no tener que pagar un extra.

Su apartado fotográfico es extremadamente disfrutable, y gracias a su botón lateral para hacer fotos, habrá ocasiones en las que te dará la sensación de estar llevando la cámara encima.

Además, por un precio de 869 euros, se hace muy difícil no recomendarlo a todas aquellas personas que busquen un rendimiento de gama alta y una cámara que mire de tú a tú a estos dispositivos pero por bastante menos dinero.