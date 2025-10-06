He probado el Samsung Galaxy S25 FE: "Es el móvil de gama alta que recomendaría a la mayoría de personas en España"

España es un país en el que la gama media sigue siendo la preferida, por precio y por funciones. Con todo, el precio de venta medio ha ido subiendo, y actualmente supera los 500 euros.

Es ahí donde hay que empezar a mirar los modelos de gama alta, aunque no sean los más costosos. Y Samsung lo sabe, motivo por el cual le da prioridad a móviles como el nuevo Samsung Galaxy S25 FE, el último modelo de esta familia.

El precio de este móvil es el esperado de un terminal de gama alta, pero no premium. Eso sí, los 759 euros que pide Samsung por la versión de 128 GB nos parece un poco alto, aunque rivales directos cuestan incluso algo más.

Por suerte, de forma promocional, la empresa está ofreciendo el de 256 GB sin incremento de coste. Aunque ambos modelos cuentan con 8 GB.

Además, si compramos el terminal en la web de la compañía, y pagamos con Bizum, se nos descontarán 50 euros. Y si queremos unos nuevos auriculares Samsung nos ofrece los nuevos Samsung Galaxy Buds 3 FE por sólo 39,90 euros.

Más elegante de lo esperado

Los móviles de Samsung llevan ya varios años apostando por una estética sobria y que varía poco de generación en generación. Esta no es una excepción, pero hay que destacar el buen hacer de la compañía eligiendo los colores.

La unidad que nos ha prestado Samsung durante un par de semanas tiene la parte trasera azul y el marco perimetral plateado, y da una sensación visual impresionante.

Este tipo de decisiones, que parecen menores, hace que un móvil parezca incluso más caro de lo que es. Y hay que recordar que mucha gente se compra el móvil, en parte, por su diseño.

Algo que llama la atención, y se agradece, es cómo ha bajado de peso, más de 20 gramos con respecto a su antecesor, el Samsung Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sigue siendo un móvil resistente, con protección al agua y al polvo IP68, con lo que la resistencia no es algo que se plantee como un motivo para descartarlo.

Un justo rendimiento

Los Galaxy S son los mejores móviles de Samsung, y el FE, por mucho que sea el más económico de ellos, está en la familia. Esto garantiza un rendimiento decente, aunque no es el mismo que en el modelo Ultra.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, la mayor limitación la podemos ver en la memoria RAM, que podría quedarse corta con 8 GB para algunos usuarios, sobre todo ahora con el uso de IA y modelos de lenguaje.

El caso es que este terminal se enfoca a un tipo de usuario más casual, no el que busca lo más barato o le da igual el móvil, pero tampoco al más exigente, el que incluso da el salto de un Ultra a un Fold.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Galaxy S25 FE es un terminal competente, que rinde bien incluso si queremos exigirle más, en juegos o apps de productividad, y da lo que deberías esperar del él, ni más ni menos.

Buena pantalla, como era de esperar

Samsung es uno de los mejores fabricantes de pantallas del mundo para móviles si no el mejor. Que Apple incluso le compre los paneles no es casualidad.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este S25 FE tiene una pantalla de 6,77 pulgadas, con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, con un brillo de unos 1.900 nits, más que suficiente para el día a día incluso en situaciones de mucha luz exterior.

La sensación es la que nos daba una pantalla de gama ultra alta hace tres o cuatro años, aunque ahora tenemos un mayor brillo en esa categoría, y en el caso del S25 Ultra, un tratamiento antirreflejos que ojalá Samsung llevara a todos sus modelos.

Cámaras para la mayoría

La misma sensación que nos ha dejado la pantalla es la que tenemos con la cámara. Se trata de un conjunto que clava las especificaciones del modelo del año pasado, el S24 FE. Salvo en la cámara delantera, que ahora tiene 12 Mpx en vez de 10 Mpx.

La tríada trasera está conformada por un sensor principal de 50 Mpx, un ultra gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo con zoom 3x, óptico, de 8 Mpx.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las calidades son las que podemos esperar de un móvil de Samsung, con tonos más realistas que hace unos años, buena velocidad de disparo, un modo retrato que está entre los mejores...

Es cierto que ya empezamos a ver cómo otras marcas apuestan por mejores sensores, sobre todo en el caso del zoom y el ultra gran angular, pero no podemos perder de vista que este no es un móvil premium.

De nuevo, pensando en el tipo de usuario que se compraría este móvil, la cámara es muy buena, y seguro que no se le echaría nada en cara que no se le pueda echar también a los rivales.

Una buena autonomía y carga decente

La batería de este móvil no es de las más grandes que hemos visto, pero no es pequeña. Los 4.900 mAh de la misma son prácticamente los que tiene el modelo Ultra.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto le da una autonomía correcta, aunque sabemos que Samsung no es una marca que destaque por ello. Pero que no sea un problema es algo también importante. Llega de sobra al final del día.

Y con respecto a la carga rápida, hemos de decir que era hora de que la empresa empezara a usar los 45 W, como poco, en este tipo de móviles. Otras marcas tienen más, pero es cierto que Samsung prioriza, mucho, la longevidad de sus baterías, lo que agradecen muchos consumidores.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y sí, se incluye la conveniente carga inalámbrica, algo que en mi día a día yo ya considero vital, aunque soy consciente de que mucha gente aún no la utiliza.

La IA para todos

Una de las ventajas de los modelos FE es que suelen llevar el mismo software que sus hermanos mayores. Y en el caso de este año es especialmente importante por la inteligencia artificial.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Samsung Galaxy S25 FE incluye Android 16, con One UI 8 de serie, y las mejoras de Galaxy AI que estrenaron sus hermanos mayores a principios de año, y los plegables más tarde.

A destacar las funciones de edición de la aplicación de galería, que son impresionantes, así como las de traducción y comunicación

¿Me lo compro?

Samsung ha vuelto a diseñar un teléfono que es fácilmente recomendable. No parte de un precio especialmente bajo pero, teniendo en cuenta las tendencias actuales y las ofertas de lanzamiento, tampoco podemos decir que sea excesivo.

El Samsung Galaxy S5 FE es un móvil con una buena autonomía, una decente carga rápida, una pantalla que se ve perfectamente en cualquier situación, unas cámaras competentes y un diseño que llama la atención. Además, es resistente al agua y al polvo y ofrece la fiabilidad de Samsung.

Samsung Galaxy S25 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto último no es baladí en un país como España donde la marca coreana está constantemente peleándose con Xiaomi por ser la que más vende. Y este móvil la ayudará a ello.