El móvil ultradelgado que quiere desafiar al iPhone Air: mucho menos precio y con más batería de la que esperas

El 2025 seguramente sea recordado en el sector de la telefonía móvil como el año en que los móviles apostaron por ponerse a dieta.

La era de los móviles muy delgados, al menos comparados con la norma en esta época, la inició Samsung y la continuó Apple, y ahora otras marcas se han sumado a esta moda.

La última propuesta es la de ZTE con su submarca Nubia, que con el Nubia Air ofrece un móvil fino, de 5,9 mm, pero a un precio muy inferior —solo 299 euros— al de propuestas como las mencionadas.

Esto se debe a que este terminal, pese a ciertas prestaciones, no deja de ser un modelo de gama media que destaca en aspectos como la pantalla o la batería, pero flaquea en otros como el rendimiento o los materiales.

Intenta pelear en un sector que, para empezar, no es muy grande. Los móviles finos no parece que vayan a ser algo masivo, pero Nubia ofrece algo que parece estar pensado para ese supuesto.

Diseño muy fino

La principal apuesta de este modelo es, sin duda, su diseño. Queriendo surfear la ola de móviles con grosores imposibles, Nubia ha centrado en este apartado el argumento de venta principal del móvil.

Y sí, es muy fino, de 5,9 mm, pero el problema es que los materiales no acompañan. Y quizás es normal, dado que es un móvil de 299 euros, que contrasta con los más de 1.200 euros que piden Samsung o Apple por sus modelos ultrafinos. Lo cierto, es que la sensación es extraña.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte trasera es de plástico, y se nota mucho al tacto. Y lo mismo pasa con los marcos, donde incluso es más llamativo. El peso está muy controlado, con 172 gramos.

Sí que se ha resuelto bien el módulo de cámara (aunque de esto hablaremos más adelante), porque evita que el móvil se mueva mucho cuando se usa apoyado en una superficie plana.

Uno de los problemas de apostar por este tipo de diseño ultrafino es que no hay espacio para dos altavoces. Este Nubia Air pierde el estéreo y se nota.

Además, la calidad del sonido es muy mediocre, con una sensación de que es metálico. El volumen máximo es aceptable, y no llega a distorsionar.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, la construcción no es mala, no cruje, y la resistencia al agua IP68 e IP69 no suelen verse en este rango de precios. Las personas a las que se lo hemos enseñado han destacado lo ligero que era, y lo fino.

Parece que Nubia ha hacertado en la idea, aunque haya algunos puntos flacos.

¿Y este procesador?

Por algún motivo —seguramente el ahorro de costes—, Nubia ha optado por un procesador de la marca Unisoc. En concreto el T8300.

Es un chipset con capacidades 5G, núcleos de máxima velocidad a 2,2 GHz, etc. El problema es que el desempeño no tiene nada que ver con otros modelos de precio similar.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto hace que la experiencia no sea la esperada cuando se nos muestra un móvil que busca estar en una categoría superior. No es que vaya mal, o que se quede colgado, ni mucho menos, pero no es la experiencia esperada.

La memoria RAM es de 12 GB, pudiendo llegar a los 20 GB mediante RAM virtual. La memoria interna es de 256 GB, aunque no es ampliable. Ambas cifras son aceptables para lo que cuesta el dispositivo.

Una pantalla casi de primera división

Seguramente la característica más llamativa de este móvil no es el grosor, sino la pantalla. Hablamos de un panel de 6,78 pulgadas, bastante grande, con un brillo enorme. El pico está en nada menos que 4.500 nits.

Está protegido por un cristal Corning Gorilla Glass 7i, lo que lo hace resistente a arañazos y caídas, a lo que también ayuda el acabado en plástico.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

La resolución es 1.5K (2.720 x 1.224 px) y la tecnología del panel es AMOLED con sensor de huellas bajo la pantalla, aunque no es de los más rápidos que hemos visto.

La tasa de refresco es de 120 Hz, y la fluidez es buena, aunque se ve perjudicada por el sistema o por el procesador. La cuestión es que no da la misma sensación que en otros móviles.

Cámara mejorable

El Nubia Air tiene una cámara delantera de 20 Mpx y, según la empresa, un sistema de triple cámara trasera de 50 Mpx. El problema es que sólo una es usable.

Se trata de una cámara con 50 Mpx y una lente angular. Es decir, una cámara normal, que en incluso en condiciones de buena luz da unos resultados mejorables.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, la interfaz tarda mucho en responder cuando se pulsa el botón de capturar imagen, y cuando se intenta visualizar la foto se aprecia cómo el sistema está renderizando el resultado y tarda.

La calidad de las imágenes es muy mejorable, tanto de día como de noche, y lo mismo pasa con el vídeo. Hay trepidación incluso cuando hay buena luz.

El problema es que los otros dos sensores son un sensor de profundidad de 2 Mpx, que ya sabemos que no vale para nada, y una lente auxiliar de la que ni sabemos su resolución.

Nubia ha optado por la antigua estrategia de meter más cámaras para poder decir que las tienen, pero sólo una de ellas es funcional. A nivel de diseño es aceptable, a nivel de costes y propuesta al usuario, no.

La cámara delantera, de 20 Mpx, no escapa mejor, y salvo para un selfie ocasional no invita a ser usada. Claramente este apartado no es de lo mejor del Nubia Air.

Gran batería para este grosor

Pese a ser de plástico este móvil pesa más que el iPhone Air o el Samsung Galaxy S25 Edge, de titanio. El motivo seguramente es su batería, de nada menos que 5.000 mAh.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta gran capacidad hace que no tengamos la sensación de no llegar al final del día, como pasa con los modelos de este grosor normalmente. De hecho, en nuestras pruebas hemos llegado a pasar holgadamente las 24 horas con un uso medio.

Además, integra carga rápida de 33 W, lo que se agradece, aunque no hay cargador en la caja de venta. Lo que sí se incluye, por suerte, es una funda.

La interfaz necesita más

La mayor pega que se le puede poner a este móvil, junto al procesador, es el software. ZTE nunca ha destacado en esto y sigue sin hacerlo, aunque hay que reconocer que ha mejorado.

La estética empieza a recordar algo a Android puro, pero no lo suficiente. Aún hay muchas modificaciones que no aportan mucho y, sobre todo, muchas apps preinstaladas.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

También está presente la IA, pero con cosas que en el día a día no parece que vayan a ser muy importantes, aunque todas las marcas estén apostando por ello. Cosas como la eliminación de objetos en fotos sí que pueden ser útiles, pero ya lo tenemos en Google Fotos, por ejemplo.

Por otro lado, llega con Android 15, cuando hay móviles que ya están en el mercado (este se pone a la venta a principios de octubre) con Android 16.

¿Me lo compro?

La apuesta de Nubia es arriesgada. Se centra en ofrecer un móvil fino de gran batería. Y técnicamente lo consigue. Lo que pasa es que sacrifica cosas como el apartado fotográfico y la potencia.

Y ambas cosas son mucho más importantes para el usuario medio que el diseño. Con todo, si eso es algo que encaja en lo que buscamos, junto con la resistencia, esta podría ser una opción, pero solo si no priorizamos esos dos aspectos.

Nubia Air Álvarez del Vayo El Androide Libre

Quizás con una mejor construcción, un sistema de cámaras más versátil y un precio unos 50 o 60 euros más caro hubiera tenido algo más de sentido.

Aún así, está por ver que la moda de los móviles ultra finos sea algo más que eso, una moda, y en 2026 sigamos viendo móviles que apuesten por eso como argumento de venta.