Probamos el Xiaomi 15T Pro: un móvil con una potencia brutal y fotografía de élite firmada por Leica para asaltar la gama alta

Xiaomi vuelve a sorprender. Tras el golpe en la mesa que supuso el 15 Ultra en España, el fabricante ha presentado oficialmente sus nuevos teléfonos 15T, con un modelo Pro que promete asaltar la gama alta gracias a su potencia brutal y su fotografía profesional firmada por Leica.

En un evento celebrado en Múnich (Alemania) en el que se ha confirmado cuándo llegarán los coches eléctricos de Xiaomi a Europa, la marca ha revelado todos los detalles de sus teléfonos inteligentes de su última línea insignia, que están pensados para la fotografía de élite, tecnología de vanguardia y un diseño refinado.

De ellos destaca principalmente el Xiaomi 15T Pro, que se puede conseguir desde 799,99 euros y que en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos podido probar durante unas semanas para ver de primera mano si realmente puede poner patas arriba una gama con rivales de peso como el Google Pixel 10 o el iPhone 17.

Y lo cierto es que consigue poner las cosas más apretadas en un rango tan competitivo. El último teléfono del fabricante llega con todo, dejando una muy buena experiencia de uso desde el primer momento.

Culpa de ello la tienen su diseño elegante, su potencia bruta, su gran rendimiento, su batería y su sistema fotográfico en colaboración con Leica, que permite obtener unas fotografías de nivel profesional capaces de impresionar a todo aquel que las ve.

Cámaras que asombran

El apartado fotográfico es uno de los principales reclamos del nuevo Xiaomi 15T Pro. El nuevo smartphone de la firma cuenta con un sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica que deja unas imágenes que no parecen hechas con un teléfono móvil, sino más bien de una cámara profesional.

Con el Xiaomi 15 Ultra la compañía ya dio un golpe en la mesa en cuanto a fotografía y la firma ha decidido seguir el mismo camino con el 15T, cuyas ópticas se han diseñado para ofrecer una calidad de imagen superior, con fotografías que asombran.

El Xiaomi 15T Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

Su sistema fotográfico está compuesto por una triple cámara trasera, que consiste en un sensor principal Leica Summilux de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo Leica 5x Pro de 12 megapíxeles, que es una novedad en la serie T de Xiaomi.

En la parte frontal se encuentra una cámara para selfis de 32 megapíxeles. Un completo sistema fotográfico que deja unos resultados realmente impresionantes en una amplia gama de escenarios y que ofrece longitudes focales desde 15 hasta 230 milímetros, permitiendo encuadrar amplias vistas o acercarse a detalles con precisión.

Las fotografías obtenidas con el Xiaomi 15T Pro ofrecen una calidad de primera división, con unos retratos sobresalientes, un nivel de detalle muy alto, un gran contraste incluso en entornos con poca luz, imágenes nítidas y una excepcional reproducción de color. De hecho, durante nuestras pruebas hay gente a la que le ha sorprendido, y mucho, las fotos que se pueden llegar a tomar con este smartphone.

Otra de las claves es la cámara teleobjetivo Leica 5x Pro, que ofrece un zoom a nivel óptico de 10x y hasta un Ultra Zoom de 20x, siendo ideal para una amplia variedad de escenas, desde paisajes expansivos hasta tomas detalladas. Y los resultados aquí también son sorprendentes, con imágenes llenas de detalles y una definición y profundidad altísimos.

Mientras tanto, la cámara frontal y el gran angular mantienen un altísimo nivel, con resultados sobresalientes. En cuanto a la aplicación de cámara, es sencilla e intuitiva. En referencia al vídeo, el Xiaomi 15T Pro es capaz de grabar en 4K a 120 fps, permitiendo a los usuarios producir clips cinematográficos con un control preciso de fotogramas.

Cabe señalar que el hardware de la cámara funciona en conjunto con Xiaomi AISP 2.0, la plataforma de fotografía computacional de nueva generación del fabricante y que ofrece diferentes funciones, como PortraitLM 2.0 y ColorLM 2.0; ayudando a perfeccionar las imágenes mejorando la percepción de profundidad, el rango tonal y la fidelidad del color.

Grande y elegante

Otro de los puntos fuertes del Xiaomi 15T Pro es su diseño, que es elegante y refinado. La compañía ha señalado que este smartphone se ha ideado con el objetivo de reflejar la continua búsqueda de la firma por la elegancia, la durabilidad y comodidad en mano.

El teléfono inteligente está disponible en tres colores: negro, gris y un lujoso dorado, denominado Mocha Gold, que es el que hemos podido probar y que resulta realmente elegante y vistoso en mano, tentando al usuario de no poner una funda para poder presumir de dispositivo.

El Xiaomi 15T Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

La parte trasera y la tapa de la batería de fibra de vidrio duradera y unificadas del Xiaomi 15T Pro dejan un tacto agradable y forman un exterior sin juntas; y tienen un acabado mate que no deja marcadas las huellas dactilares. Eso sí, el módulo de cámara sobresale, haciendo que el teléfono baile si se coloca boca abajo.

El dispositivo viene igualmente con un marco plano y unos bordes ligeramente redondeados que contribuyen a ofrecer una estética sofisticada y permite un agarre cómodo en mano, aunque tiene un tamaño considerable y se hace algo complejo de controlar con una sola mano.

Concretamente, el teléfono tiene unas dimensiones de 162,7 milímetros de largo, 77,9 mm de ancho, un grosor de 7,96 mm y un peso de 210 gramos. Xiaomi también ha diseñado a su nuevo smartphone para que ofrezca durabilidad, incluyendo una pantalla Corning Gorilla Glass 7i, que proporciona una resistencia a los arañazos un 100 % superior en comparación con la generación anterior.

El Xiaomi 15T Pro también soporta profundidades de hasta 3 metros en agua dulce, cuenta con certificación IP68 y está enmarcado en aleación de aluminio 6M13 de alta resistencia, ofreciendo mayor protección contra caídas e integridad estructural.

El Xiaomi 15T Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

Los botones de control de volumen y de encendido y apagado se encuentran en el lateral derecho del teléfono, mientras que el costado izquierdo y el superior se encuentran totalmente limpios. Abajo se ubican el puerto USB C, la bandeja para la SIM y el altavoz.

Ya hemos comentado que el teléfono es grande. Viene con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con biseles ultrafinos de 1,5 mm en los cuatro lados que ofrecen una experiencia de pantalla de borde a borde que se siente más grande sin aumentar el tamaño del dispositivo.

El Xiaomi 15T Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

Una pantalla que alcanza un brillo máximo de hasta 3000 nits, que permite ver sin problemas cualquier contenido a plena luz del sol, una resolución de 1,5 K (2772 x 1280 píxeles) y una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz para una interacción fluida con diversos tipos de contenido, como a la hora de jugar o desplazarse por los ajustes.

Xiaomi también ha introducido atenuación DC a brillo completo tecnología avanzada de cuidado ocular para favorecer un uso cómodo y prolongado del dispositivo, y tecnología antiparpadeos. Asimismo, viene con un preciso y rápido lector de huellas.

El Xiaomi 15T Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

Un teléfono que es ideal para ver contenido multimedia con una gran calidad. A eso contribuye también la integración de un altavoz dual y compatibilidad con Dolby Atmos y certificación Hi-Res y Hi-Res Wireless. El sonido del Xiaomi 15T Pro es muy potente e inmersivo.

Potencia bruta

El Xiaomi 15T Pro también es potencia. El teléfono viene con un procesador MediaTek Dimensity 9400+, que en nuestro caso ha estado acompañado por 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Una ficha técnica que le permite garantizar una ejecución fluida en una amplia variedad de tareas.

El Xiaomi 15T Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

Desde ver contenido multimedia hasta navegar por las redes sociales, trabajar o jugar a videojuegos de peso, como puede ser Fortnite o Call of Duty: Mobile. En todos los escenarios el Xiaomi 15T Pro deja un rendimiento sólido y una experiencia de primer nivel.

En cuanto a la batería, el gama alta viene con una pila de 5500 mAh con carga rápida 90 W HyperCharge por cable y 50 W HyperCharge inalámbrico, permitiendo una autonomía de hasta 15,29 horas de uso constante.

En nuestras pruebas, con un uso normal del dispositivo, es decir, utilizando las diferentes redes sociales, aplicaciones de mensajería, haciendo llamadas y viendo contenido el dispositivo nos ha aguantado perfectamente el día.

Xiaomi también ha añadido un sistema de gestión térmica, denominado Sistema Xiaomi 3D IceLoop, que hace que el teléfono no se caliente durante sesiones prolongadas. En cuanto al sistema operativo, el 15T Pro viene con HyperOS 2 basado en Android 15 que ofrece una gran personalización, es intuitivo y fluido.

Nacho Castañón El Androide Libre

El fabricante ha confirmado que el teléfono recibirá HyperOS 3, que se lanzará a mitad de octubre —aunque a la serie 15T llegará en las próximas horas— y que vendrá con una experiencia con capacidades de multitarea mejoradas, un arranque más rápido de aplicaciones, elementos de interfaz rediseñados y su propia 'isla dinámica'.

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), Xiaomi HyperAI, contará con mejoras en texto, búsquedas, imágenes y voz. Otro detalle interesante es que se ha mejorado la conectividad entre dispositivos y que el Xiaomi 15T Pro, y su hermano menor, dispondrán de Xiaomi Offline Communication.

El Xiaomi 15T Pro. Nacho Castañón El Androide Libre

Una tecnología que permitirá al usuario comunicarse sin cobertura con alguien que cuente con un Xiaomi 15T Pro (o 15T) en un rango de 1,9 kilómetros, pudiendo hacer llamadas en situaciones de emergencia. Una característica interesante que, eso sí, no hemos podido probar.

¿Me lo compro?

El Xiaomi 15T Pro supone toda una sorpresa en la gama alta. Un dispositivo que apuesta por una fotografía profesional en colaboración con Leica como su principal atractivo y es que las cámaras de este móvil están entre las mejores del año.

Las fotografías, debido a su alta calidad, no parecen hechas con un smartphone, son realmente sorprendentes y compiten fuertemente contra las de sus principales rivales. Además, el teléfono combina esto con una potencia bruta, un gran rendimiento y una pantalla de primer nivel.

Si le tenemos que sacar un 'pero', sería el tamaño, ya que nos ha parecido demasiado grande y se hace complicado manejarlo con una sola mano. Lo que queda claro es que el Xiaomi 15T Pro es un gran teléfono de gama alta, muy completo y con un precio más bajo que el de sus rivales (799,99 euros), lo que juega a su favor.