He probado el nuevo Galaxy S25 FE: primeras impresiones de la forma más barata de tener un gama alta con la IA de Samsung

Durante años, Samsung ha apostado por diferentes fórmulas en lo que se refiere a la estrategia que sigue con sus smartphones en España.

Los primeros móviles que la compañía saca cada año son los Samsung Galaxy S, en este año, los Galaxy S25, concretamente, dejando para la segunda mitad de año sus móviles plegables.

Sin embargo, no son los únicos móviles que la compañía está presentando pasado el ecuador del año, puesto que, en el marco del IFA de Berlín, la compañía acaba de lanzar el nuevo Samsung Galaxy S25 FE.

Se trata de un dispositivo que llega junto a las nuevas Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra, y que como viene siendo costumbre, representa un dispositivo de entrada a la gama alta de Samsung.

Este móvil se queda un escalón por debajo del Samsung Galaxy S25 pero conserva muchas de sus virtudes, como las funciones premium de inteligencia artificial o la optimización de la batería.

Además, también sale por un precio más asequible, puesto que el modelo de 128 GB parte desde los 759 euros, y está disponible en varios colores.

Este factor precio es una de sus grandes bazas para conquistar a los usuarios, puesto que la experiencia que ofrece es muy cercana a la de un gama alta.

Un diseño mejorado

En el apartado del diseño Samsung ha querido recalcar que esta generación reduce ligeramente el tamaño general respecto a su antecesor.

Esto es gracias a una optimización de sus dimensiones, puesto que mantiene el mismo tamaño de pantalla, pero lo condensa en un espacio menor, similar al del Galaxy S25+. Concretamente, sus dimensiones son de 76.6 X 161.3 X 7,4 mm.

Samsung Galaxy S25 FE Jacinto Araque El Androide Libre

En el apartado estético, se trata de un dispositivo plano por los cuatro costados y muy estilizado, lo que hace que ofrezca una sensación muy premium cuando se sostiene en la mano.

Tiene tacto mate, lo que hace que se deslice ligeramente en algunas superficies, pero que lo hace muy difícil de manchar con las huellas dactilares.

Su grosor es de tan solo 7,4 mm y su peso es de 190 g, por lo que a la hora de sostenerlo en la mano o llevarlo en el bolsillo se trata de un dispositivo extremadamente cómodo, incluso si se usa con funda.

Otra de las grandes ventajas con las que cuenta es que tiene resistencia al agua y al polvo IP68, por lo que es un móvil que se va a poder usar bajo la lluvia sin problema.

Samsung Galaxy S25 FE Jacinto Araque El Androide Libre

Está disponible en colores azul claro, azul oscuro, negro y blanco, por lo que en este sentido los usuarios van a tener alternativas para elegir.

Es compatible tanto con la carga inalámbrica como con la carga inalámbrica reversible, por lo que se podrá emplear para darle energía a otros dispositivos que también tengan carga Qi.

Pantalla y potencia a la altura

Su pantalla cuenta con un tamaño de 6,7 pulgadas, igual que su antecesor y dentro de lo esperado. Su resolución también se mantiene en Full HD+.

Esta es de tecnología Dynamic AMOLED 2X, algo que asegura una gran experiencia a la hora de visualizar contenido, y también permite que sea eficiente energéticamente.

Samsung Galaxy S25 FE Jacinto Araque El Androide Libre

El movimiento por toda la interfaz se nota extremadamente fluido gracias a su frecuencia de actualización variable, que tiene un máximo de 120 Hz y hace que todo se vea a la perfección.

Esto también tiene que ver con su procesador, el Samsung Exynos 2400 que la compañía ha elegido para este dispositivo y que está fabricado en 4 nm.

Esto se complementa con 8 GB de memoria RAM, y si se quiere más cantidad se tendrá que apostar por otro modelo diferente de la marca.

En el almacenamiento sí que habría varias opciones, aunque dependen según el mercado. Estas serían de 128 GB, 256 GB o 512 GB.

Samsung Galaxy S25 FE Jacinto Araque El Androide Libre

Su batería tiene una capacidad de 4.900 mAh, una cifra que se queda por detrás de otras alternativas similares del mercado pero que gracias a la optimización que hace Samsung puede rendir muy bien.

Su carga rápida se queda en tan solo 45 W, igual que otros modelos de gama alta de la compañía y según sus datos es capaz de conseguir alrededor de un 65% de carga en 30 minutos.

Cargado de funciones de IA

Una de las grandes virtudes de este dispositivo es que se puede considerar la puerta de entrada a las mejores funciones de los móviles de Samsung.

Concretamente, hablamos de Galaxy AI, su marco de servicios y funciones impulsadas por la inteligencia artificial.

En este sentido este Samsung Galaxy S25 FE cuenta con los mismos añadidos de los que presumen sus hermanos mayores.

Entre estas se incluye algunas tan interesantes como el borrado inteligente de objetos en las imágenes, Now Bar.

Samsung Galaxy S25 FE Jacinto Araque El Androide Libre

En el apartado fotográfico la compañía ha apostado por una triple cámara trasera, igual que en la generación anterior, y en este caso, encabezada por un sensor principal de 50 Mpx.

Por otra parte, el sensor gran angular cuenta con una resolución de 12 Mpx, mientras que el teleobjetivo, que es de tres aumentos, se queda en tan solo 8 Mpx.

Samsung Galaxy S25 FE Jacinto Araque El Androide Libre

Una pena, puesto que es de lo más útil contar con un zoom con mayor resolución, aunque lo cierto es que sus resultados apuntan bastante bien, y gracias a esto consigue un precio extremadamente competitivo.

Además, con su compra, la compañía ofrece de forma gratuita seis meses del plan Google AI Pro, pudiendo usar sus modelos de IA, como NotebookLM con aún más funciones.

En definitiva, un móvil que ofrece la experiencia de un gama alta, pero costando bastante menos de mil euros, un concepto de smartphone que puede seducir a muchos usuarios, y más teniendo en cuenta la integración completa de Galaxy AI en el dispositivo.