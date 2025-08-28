He probado el Honor Magic V5: un prodigioso móvil plegable que redefine totalmente la experiencia de la portabilidad

En julio se hizo oficial uno de los móviles plegables más espectaculares de los últimos años, el HONOR Magic V5. Hoy lo llevamos al análisis para dejar claro que, incluso con el Galaxy Z Fold 7 ya disponible en España, el plegable chino lo supera en algunos detalles importantes que tienen que ver con la propia experiencia de llevar en la mano un dispositivo con un factor de forma tan especial.

Antes de explicar por qué redefine la experiencia de la portabilidad en los plegables, el precio del HONOR Magic V5 en España estando disponible desde hoy mismo: Ivory White, Black y Dawn Gold en una única configuración de 16 GB + 512 GB por 1.999 euros (del 28 de agosto al 30 de septiembre: descuento de 300 euros, cargador, Magic Pen y 12 meses de protección de pantalla).

¿Por qué redefine la experiencia de los plegables? Porque a este nivel de desarrollo tecnológico es cuando algunas especificaciones se tornan importantes y una de ellas es su extrema delgadez. Y es justamente un milímetro la diferencia entre el grosor del Magic V5 y el Z Fold 7, pero importa, y mucho.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez El Androide Libre

Cuando se abre el móvil y se pasa a su formato tablet, es cuando uno se da cuenta de la sensación que deja al posarlo sobre la mano y sentir realmente el peso de un folleto o periódico con sus 4,1 mm de grosor y 217 g de peso (versión blanco marfil). Es todo un prodigio de la tecnología.

Y es fácil de experimentar, se pasa para probarlo por algunos de los establecimientos comerciales en los que HONOR vende sus dispositivos. Es justo donde lo clava y donde se caracteriza: tener abierto el plegable para que toda nuestra mano sirva para repartir los 217 g.

Es así la redefinición de la experiencia de la portabilidad en un móvil plegable. Y he ahí la diferencia: 0,1 mm frente al Samsung Galaxy Z Fold 7.

Habría que compararlo con el Galaxy Z Fold 7 al ser un plegable tipo cuaderno, pero para entenderlo mejor, nos vamos al smartphone tradicional como puede ser el Samsung Galaxy S25 Ultra, que pesa 218 g, pero que al mantenerlo en la mano se hace más pesado mientras que en el Magic V5 se reparte todo el peso al estar abierto.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez El Androide Libre

Es la primera sensación que quiero compartir y que prácticamente se lleva parte de la experiencia del plegable de HONOR, ya que la mayoría del tiempo lo he tenido abierto para dejar la pantalla externa (cuando está plegado) para responder rápido en WhatsApp, leer correos o hacer notas al igual que manejar el calendario entre otros menesteres.

Porque no solo supera a Samsung en el peso o grosor, sino en su batería y aquí podemos decir bien alto que tiene bastante importancia. Sobre todo por el salto que pega desde el HONOR Magic V3: pasa de los 5.150 mAh a los 5.820 mAh.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez El Androide Libre

Son 670 miliamperios más de batería en un plegable hecho para la productividad y para llevar al máximo nivel cualquier tarea que hagamos con él. Y se nota. Este salto se debe a la nueva tecnología de batería de silicio-carbono de HONOR con un 15 % más de silicio, lo que logra una mayor densidad energética que también se traduce en una batería más delgada.

Y la tercera clave, y que Hope Cao, Senior Product Expert de Honor, recalcó en la entrevista que hicimos EL ESPAÑOL - El Androide Libre: "Nos enfocamos en continuar liderando la industria con el Magic V5 al llevar al límite lo que significa la portabilidad en un plegable. Pero lo importante no solo lo que hemos logrado en hacerlo más delgado, sino que sea lo suficientemente resistente en el tiempo".

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez El Androide Libre

Es un aspecto crucial para la durabilidad de un producto que vamos a estar abriendo y cerrando en múltiples ocasiones a lo largo del día, y que hay que multiplicar por semanas y los años en los que tengamos este prodigio de móvil plegable fabricado por la marca china.

He querido empezar por estas sensaciones para trasladar lo que significa el HONOR Magic V5 y por qué redefine los plegables tipo cuaderno. Y no hay que olvidarse de que uno de sus mayores obstáculos es su precio, ya que los tipo cuaderno no suelen bajar de los 1.800 euros, salvo en excepciones como el plegable de Google, el Pixel 9 Pro Fold.

Ya entrando en harina de otro costal, sus especificaciones son sobresalientes empezando por su chip Snapdragon 8 Elite y que gracias a la capa personalizada de HONOR realiza un gran trabajo tanto en rendimiento como en eficiencia energética, teniendo en cuenta que usaremos en muchas ocasiones la inteligencia artificial generativa de Gemini Live o la propia de HONOR. Vamos a por el resto.

Pantalla y diseño

HONOR se sigue superando en las pantallas y en el Magic V5 no iba a ser menos con un pico de brillo máximo de 5.000 nits en ambas (tanto en la externa como en la interna) con LTPO AMOLED de 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez El Androide Libre

En nuestra experiencia ambas aportan gran valor a todo el prodigio que es en sí mismo este móvil y, aunque se note el pliegue en la parte central desde ciertos ángulos, reproducir cualquier contenido multimedia, disfrutar de redes sociales o echar alguna partida que otra a algunos de los mejores juegos es una gran experiencia (recordando lo de poder mantener en mano un móvil que da la sensación de apenas pesar).

La pantalla interna es de 7,95 pulgadas y la externa alcanza las 6,43 pulgadas con una relación de aspecto que tira más hacia lo cuadrado siendo más alta que ancha. Pantallas LTPO de 1 a 120 Hz con un nuevo nivel de rendimiento HDR, negros más profundos y una gama de colores vibrantes que cubre el 100 % de la gama de colores DCI-P3.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez El Androide Libre

HONOR ya nos ha demostrado en su amplio despliegue de dispositivos en estos últimos años en España que cuida la fatiga visual con algunas funciones y tecnologías importantes. HONOR Eye Comfort Display incluye una función de atenuación PWM sin parpadeos de frecuencia ultraalta de 4320 Hz.

La atenuación dinámica imita los patrones de la luz solar para reducir la fatiga visual ocular, y cuenta con Hardware Low Blue Light y Circadian Night Display para que una reduzca la exposición a la luz azul y otra aumente la producción de melatonina.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Hay otro punto bien importante que hemos recogido anteriormente desde las mismas palabras de Hope Cao en relación a la resistencia del dispositivo, y que tiene que ver con sus sensores que son capaces de reconocer objetos pequeños extraños dentro del sistema de pliegue o cuando plegamos la pantalla como puede ser arena.

La interna cuenta con esta tecnología de detección de riesgos potenciales y está recubierta con una película de aluminio antiarañazos y reforzada con una capa de soporte de fibra de carbono. La sensación que me ha dado, incluso cuando lo he llevado a la playa, es de una resistencia total siempre que tengamos el mismo cuidado que con un smartphone corriente.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

La exterior lleva a otro nivel la capa de protección con el nuevo Escudo NanoCrystal Antirrayaduras de HONOR con tres capas de protección. Sobre la tecnología de detección, ofrece una sensibilidad perceptual de 0,8 mm que es capaz de detectar objetos extraños dentro de la pantalla interior y avisar con una notificación.

La notificación llegó en varios momentos en uno de los días de playa, y simplemente fue soplar para poder eliminar el rastro de esos pequeños objetos extraños que en el tiempo, y si no se limpian, pueden reducir el tiempo de vida del sistema de pliegue o que la pantalla sufra daños.

Cao lo explica en la entrevista que hizo a EL ESPAÑOL - El Androide Libre: "Cuando el móvil se pliega una y otra vez de forma repetida, esta presión puede dañar la pantalla interna incluso el mecanismo de pliegue".

Del diseño todo es positivo con un mimo por cada detalle que se refleja en cada esquina, lateral o parte del HONOR Magic V5. Ya sea por la textura de la parte externa del sistema de pliegue o por el mecanismo de protección de la conexión USB tipo C que marca al límite del grosor del plegable.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Es la máxima expresión de la precisión tecnológica llevada a un dispositivo y es difícil encontrar algún aspecto negativo, ya que todo está diseñado al detalle y con gran mimo. Mimo es la mejor palabra para ubicar al trabajo de ingeniería llevado a cabo por la compañía china en un lanzamiento único en España.

Sí que el color cobre puede que no sea del agrado de muchos, y el blanco es el que recoge la mayor atención, aunque en mi caso me ha parecido un color muy elegante que da mucha presencia a ese rasgo tan vinculado a la marca HONOR con los artículos de lujo y de diseño sofisticado.

Rendimiento: perfecto

En sus entrañas corre el mejor chip actual para móviles Android, el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm y que a lo largo del año ha estado dando un gran rendimiento tanto en potencia como eficiencia energética en numerosos dispositivos móviles.

El HONOR Magic V5 que está disponible en España solo cuenta con una configuración de memoria RAM y almacenamiento interno: 16 GB + 512 GB. Que se traduce en que cualquier gesto que se haga para pasar desde la pantalla completa a la de inicio se consigue endiabladamente rápido, al igual que en juegos o uso de apps que exigen lo máximo del chip.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Y otro punto a su favor es la certificación IP58 e IP59 contra la protección mejorada de polvo y agua (resistente a la inmersión prolongada en la primera y resistencia contra chorros de agua a alta presión y alta temperatura en la segunda).

En nuestras pruebas, Fortnite ha sido el juego perfecto para comprobar su rendimiento más que excepcional sin lag y con un punto que nos ha llamado mucho la atención: jugarlo en una relación de aspecto cercana al formato cuadrado.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Fortnite cubre todo el espacio de la pantalla del HONOR Magic V5 cuando lo tenemos abierto y no podía ser mejor la experiencia de juego que puede darse desde un dispositivo Android. Si ya contamos con un mando, el Magic V5 se convierte en toda una consola a portar donde queramos y con la distinción de sus 4,1 mm de grosor y poco peso cuando está abierto.

Es simplemente puro vicio echar una partida a juegos como Fortnite donde la pantalla que se extiende enormemente para destacar tanto por su rendimiento como por la calidad visual de la misma.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

En el resto de la experiencia de multitarea, hacer fotos, abrir o plegar el móvil, todo va como la seda y fluido, aunque recomendamos activar la tasa de refresco de 120 Hz de forma constante (la batería sufre, pero el Magic V5 va sobrado en este sentido) para disfrutar de una experiencia fluida en todo momento.

El HONOR Magic V5 es un móvil con una gran número de detalles como Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 6.0, sensor de huellas lateral, soporte a Stylus y altavoces estéreo con soporte a 24-bit / 192 kHz Hi-Res audio.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

No queremos olvidarnos de citar la calidad en la salida de audio que completa un móvil plegable muy redondo con sonido envolvente para disfrutar de las mejores series de TV, películas o algún documental que otro al igual que las de animación que están siendo tendencia en Netflix.

Su rendimiento fotográfico: excepcional

Para probar su rendimiento fotográfico, que mejor que haber pasado por el festival Mad Cool 2025 del 10 al 13 de julio para comprobar si en las selfies con amigos o en las fotos a los artistas que actuaban como Iggy Pop, MUSE o Weezer, en pleno gozo de todos los presentes, daba la talla el nuevo HONOR Magic V5.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Un móvil peculiar y distinto, hay que probarlo en momentos y días especiales como fue en el festival de música en Madrid, sobre todo porque al estar abierto las selfies toman otro cariz al ser una relación de aspecto casi cuadrada, así que recogeremos más detalles al igual que a más personas en las selfies grupales que hagamos.

Entrando primero en las especificaciones, la fotografía del HONOR Magic V5 está capitaneada en todo momento por HONOR AI Falcon, que está compuesto por una cámara teleobjetivo periscopio de 64 Mpx, una principal Falcon de 50 Mpx y una ultra gran angular de 50 Mpx.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Queda bien claro que debido a las propias circunstancias de ser un plegable, estos móviles no llegan a la altura fotográfica de los flagship más espectaculares y estándar, pero van mejorando año tras año.

Retomando las palabras de Hope Cao en la entrevista de EL ESPAÑOL - El Androide Libre a la pregunta de por qué los plegables carecen de zoom óptico de 5x o 10x: "Está relacionado con el balance entre un factor de forma ligero y capacidades de alto rendimiento".

Pero no quita que nos quedemos sorprendidos por la capacidad de su teleobjetivo periscopio de 64 Mpx con sensor de 1/2 pulgada con apertura f/2.5 capaz de tomar con gran claridad objetos lejanos y optimizar la entrada de luz en diferentes condiciones lumínicas.

Hemos podido probarlo en distintas situaciones para acercarnos a riscos a gran distancia, y la verdad que funciona bastante bien, aunque la IA hace su aparición para redondear formas y dar mayor presencia, aunque de forma artificial, a esos elementos que suelen estar a mayor distancia.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Esta misma cámara ofrece un zoom óptico 3x y digital de 100x, así que se convierte en la estrella del rutilante móvil plegable de HONOR que ya se puede comprar en España. OIS (estabilización óptica de la imagen) y enfoque automático suman para ofrecer una excepcional experiencia fotográfica.

La función de zoom digital está bien labrada para fijar el objetivo tranquilamente, y lo que recomendamos es usar siempre el zoom óptico para dejar el digital para momentos muy concretos en los que realmente queramos capturar el detalle de algún espacio, lugar o persona en la distancia.

Y como siempre, y tal como hemos recordado unos párrafos más arriba, con la pantalla abierta se permite tomar otro tipo de fotos con una relación de aspecto cerca al 1:1 que amplía la perspectiva de la toma. En este caso hay que acostumbrarse, ya que cambia bastante la experiencia al usar la app de cámara con el formato tablet.

Las otras dos cámaras son la principal Falcon de 50 Mpx, que se caracteriza por un sensor de 1/1,56 pulgadas y apertura f/1.6, y la ultra gran angular, que alcanza un campo de visión de 122° con apertura f/2.0 para cerrar el sistema de cámaras en la trasera del HONOR Magic V5.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Ambas se han comportado magníficamente en momentos del día para respetar el color de la escena, un gran rango dinámico y con nitidez en las fotografías que realiza el ultra gran angular. Este último lo pasa un poco peor en las fotos nocturnas al perder nitidez y calidad, y con la aparición de ruido cuando quise captar algunos de los artistas que estuvieron en los escenarios de Mad Cool 2025 como Muse o Weezer.

La principal Falcon sí demuestra una gran eficacia en las fotos nocturnas, y las fotos que tomé en esos momentos en los que sonaban las mejores canciones de Weezer, la banda de rock indie californiana, muestra su capacidad para recoger la intensidad del momento de todo el público presente.

Deslumbra en el rango dinámico al capturar simultáneamente luces intensas sin sobreexponerlas, muy bien parada en la nitidez en una foto hecha de un concierto con cientos de personas bailando y moviéndose, y con gran control del ruido (incluso bajo la presión de la iluminación artificial).

Y poner a prueba al Magic V5 en una noche de conciertos como los del Mad Cool 2025, ha sido lo mejor que hemos podido hacer (y más en verano), y ahí está la fotogalería de fotos nocturnas que dan prueba de ello.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Ya habituados al software que perfecciona las fotos que hacemos y mejora aquellas en condiciones de poca luz, sigue estando presente el motor de imagen HONOR IMAGE ENGINE con IA. Capaz de enriquecer las fotos que se hagan con el modo Retrato, y que se ha mejorado con IA gracias al modelo mayor de mejora de imágenes desarrollado por la propia marca china.

Finalmente, el modo AI Super Zoom que mantiene la nitidez y claridad en objetos y en las escenas lejanas gracias al uso de la inteligencia artificial.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Las cámaras frontales, ambas de 20 Mpx, han destacado por la toma de fotos selfies nocturnas y en las que no usé la luz flash o el modo belleza que traen actualmente todos los móviles. Saca muy buenas fotos, aunque bañadas con un poco de ruido dependiendo de lo iluminada que esté la escena.

La capa personalizada en la multitarea

MagicOS 9.0 basado en Android 15 se caracteriza por tres importantes funciones para el HONOR Magic V5: intercambio de archivos, clonación optima de dispositivos e intercambio de fotos en vivo.

Una versión que democratiza la conectividad con los dispositivos de Apple con una transferencia bidireccional y la transferencia desde un iPhone o iPad al Magic V5 para lograr una clonación positiva y cómoda para el usuario.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Pasar del tamaño de un móvil tradicional a una pequeña tablet conlleva que exijamos el máximo nivel en el rendimiento al estar de una pantalla a otra, o simplemente deshacernos de la app activa con un simple gesto o pasar a abrir dos apps en un santiamén.

HONOR lo borda en esta experiencia y un gesto en la parte inferior hace que la app desaparezca de una manera fluida gracias a su tasa de refresco. La multitarea brilla y no solo por la gestión de apps sino por las propias de HONOR que dignifican el trabajo de la marca china en estos años. En este caso recomiendo la app de notas que transcribe las notas de voz con algunos detalles impresionantes.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

HONOR también incluye una sección completa de teléfonos plegables en los ajustes en la que podemos configurar la barra de tareas global o Multi-Flex para abrir dos o tres apps al mismo tiempo (tipo Open Canvas).

También incluye el extensor de aplicaciones, aunque solo para cuatro apps: Gmail, Google, Meet y WhatsApp y así se muestren en dos ventanas al estar el móvil abierto. El modo flotante también se puede utilizar con muchas apps, aunque de forma experimental. Lo que hace es poner la app en flotante cuando se pliega el móvil.

Cuenta con importantes apps que siguen la experiencia en el software de Samsung como Parallel Space que imita a Carpeta Segura del fabricante coreano para así poner a buen recaudo cualquier tipo de documento o imagen sensible.

IA: Gemini Live es la experiencia total

HONOR sigue apostando fuertemente por la inteligencia artificial generativa y fue uno de las primeras marcas en adelantarse a otras con funciones IA bien especiales en España. Al igual que en el HONOR Magic 400 Pro, aquí también está presente la función Imagen a Video de Veo de Google, aunque en su versión 2.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Y otra serie de funciones también disponibles en otras marcas, también lo están como ha sido en otros dispositivos de la marca china: Recorte con IA o Borrador IA para mover de lugar a objetos o personas, mientras que la otra los borra.

HONOR Connect como el sistema para la hiperconectividad, ya sea para usar el ratón o teclado para controlar el plegable o usarlo como cámara del PC, o la capacidad de recibir notificaciones o realizar llamadas en este otro dispositivo conectado. Es vital esta experiencia en un dispositivo que se centra en la multitarea.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

HONOR AI nos lleva a una gran variedad de opciones como el widget de sugerencias con IAm con las apps que mejor nos vienen según el uso; la barra lateral mágica (como una especie de Edge) para acceder a las apps que más usemos o ciertas herramientas; Texto mágico para extraer texto de una imagen o acceder a servicios relacionados; y el Portal Mágico, que al hacer un círculo con el nudillo de la mano es similar en su concepto a Circle to Search de Google (también presente) para que la IA muestre las apps que más convengan.

Sí que echamos en falta que se hubiese sumado a OnePlus con su fascinante AI Plus Mind y su experiencia basada en capturas de pantalla, para que la IA se encargue de hacer resúmenes y guardarlos convenientemente en un espacio al que acceder en todo momento como si fuese nuestra segunda memoria.

Y está presente una de las experiencias más atractivas actualmente en un móvil Android: Gemini Live. Se convierte en la estrella por un motivo evidente: el uso de una pantalla de mayor tamaño que permite tener en el lateral derecho a Gemini Live, en modo compartiendo la pantalla, y en el izquierdo a la app que queramos como la de reservas de hoteles.

Lo que significa que mientras vamos desplazándonos por la lista de hoteles, podemos ir haciendo consultas con nuestra voz a Gemini Live para que nos recomiende uno o por qué cierto hotel destaca frente al resto.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Esta experiencia se puede trasladar a otras tantas para añadir gran valor al plegable de HONOR gracias a la presencia de Gemini y que seguirá actualizándose con notables incorporaciones como su gran novedad de estos últimos días: la revolucionaria edición de selfies con IA.

Y luego otra serie de herramientas IA como subtítulos, traducción de textos y una mejorada función de llamadas en tiempo real, que se ha incorporado hace poco al móvil plegable para una velocidad de inferencia un 38 % mayor, huella de memoria reducida en un 75 % al tiempo que integra 6 paquetes de idiomas (español, italiano, inglés, alemán, francés y chino) y toda la traducción se realiza localmente en el dispositivo.

Batería: increíble para un plegable

Para entender mejor cómo HONOR ha sido capaz de mejorar la capacidad de la batería entramos primero en un detalle: son dos baterías tan finas como una hoja A4 con una mayor densidad de silicio (un 15 % en las celdas) que le permite dar un salto importante comparado al anterior MAGIC V3.

Y el chip Snapdragon 8 Elite hace de las suyas para que se comporte endiabladamente bien en ciertas situaciones como la reproducción de contenido multimedia: la app VLC consumió 473,72 mAh durante 2 horas y 42 minutos y en 1 hora y 43 minutos se quedó en los 305,70 mAh.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

A la hora y 43 minutos estaba al 90 % de batería y pasada la casi hora, estaba al 85 % cuando realicé esa última medición de 2 horas y 42 de uso de VLC reproduciendo vídeo. 5 % de consumo en una hora reproduciendo vídeo con el Magic V5.

Lo que nos llevaría a entre las 18 y las 20 horas de reproducción continua de vídeo para dejar claro que el HONOR Magic V5 hace una gran gestión de energía con la pantalla, procesador y sistema. Y sobre todo al ser el móvil plegable más delgado que existe en el mercado español.

¿Me lo compro?

El hecho de que HONOR haya sido capaz de reducir el grosor del plegable al igual que su peso redefine la sensación de llevarlo en la mano de una forma que solo se puede sentir tocándolo físicamente con nuestras manos.

E incluso con dos gramos más de peso comparado al Galaxy Z Fold 7, que pesa 215 g, los 4,1 mm del Magic V5 contra los 4,2 mm del plegable de Samsung es la diferencia que redefine la experiencia de la portabilidad de un móvil plegable, y que se resume en la pequeña pieza del USB tipo-C como el límite máximo al que puede llegar el grosor de un móvil con este factor de forma.

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Hope Cao, Senior Product Expert de Honor, en la entrevista a EL ESPAÑOL - El Androide Libre nos lo dejó bien claro, y pasar de este límite es sumamente complicado a no ser que se dé el salto a un plegable con carga inalámbrica, pero sus palabras son de gran peso: "En el momento actual que vivimos, la carga inalámbrica no puede sustituir por completo a la carga por cable, especialmente en situaciones donde es fundamental contar con una entrega de energía rápida y fiable".

Lo que nos lleva directos al detalle que HONOR nos ofrece con su Magic V5 y que algunos podrían decir "bueno, 0,1 tampoco es mucho", pero este tipo de diferencia es la razón por la que el iPhone de Apple destacó en sus inicios hace ya años con una suma de detalles que ha logrado que en el tiempo sea complicado superarle en ciertos términos (al menos atraer a su público a Android).

HONOR Magic V5 Manuel Ramírez

Y aquí entra en juego lo hecho por HONOR en su increíble móvil plegable tipo cuaderno que en ciertos aspectos no podrá jugar en la misma liga que Samsung, sobre todo si somos un usuario que nos hemos acostumbrado al ecosistema y apps propias del fabricante coreano, pero que para el resto, que no tiene tantas dependencias, el paso al Magic V5 puede ser un salto fundamente en la experiencia con un smartphone.

Sobre todo porque desde hace un par de años el público en general en España empieza a ser consciente de que el móvil es parte de sus vidas y cada vez más usuarios dan el salto a móviles de gama alta. Es decir, que cada vez se gasta más en mejores móviles y si buscamos lo mejor y el detalle, ahí está el HONOR Magic V5 para encumbrar la experiencia de lo que Apple inició con el iPhone.