Pequeño, potente, bonito y con batería de infarto: probamos el VIVO X200 FE, un móvil para reinar entre los mejores

En octubre de 2024 VIVO anunció en China sus nuevos móviles de gama alta, los VIVO X200 Pro Series, tres terminales de los cuales sólo uno acabó llegando a España, el VIVO X200 Pro.

Sin embargo, fue otro de ellos el que más llamó la atención por su diseño. Estéticamente era igual que sus hermanos mayores, incluso en sus prestaciones era muy similar, pero su tamaño lo cambiaba todo.

El VIVO X200 Pro Mini era una propuesta algo arriesgada, en un momento en el que los usuarios no parecían querer móviles pequeños. Bueno, con 6,3 pulgadas es subjetivo decir eso, pero comparándolos con los demás, lo era.

Se esperaba que al menos este terminal llegara a Europa, pero finalmente no fue así. VIVO entendió que no había mercado, pero algo parece haber cambiado, quizás tras la apuesta de OnePlus.

Ahora la empresa ha anunciado un nuevo terminal, el VIVO 200 FE, una variante del Mini que recorta en algunas prestaciones, aunque no muchas, para ajustarse más al mercado europeo. Su precio es de 849 euros.

Pequeño, con comillas

Decir que un móvil de 6,3 pulgadas de pantalla es pequeño puede sonar ridículo, pero la realidad es que es pequeño si se compara con la mayoría de móviles que podemos comprar.

Es importante remarcar que sí, se pueden hacer móviles más pequeños, pero es que la gente luego no los compra. Es fácil. Quieren móviles fáciles de llevar encima pero que permitan una experiencia cómoda.

Ese es el límite para disminuir demasiado el tamaño de pantalla. Obviamente, ver una película o leer será más cómodo en un VIVO X200 Pro que en este VIVO X200 FE, pero aún así el nuevo móvil se defiende muy bien, logrando un ajustado equilibrio.

La construcción, como no podía ser de otra manera, es soberbia, y el módulo de la cámara trasero no es muy grande y, al contrario que con el VIVO X200 Pro Mini, no resulta incómodo, como sí pasa en sus hermanos mayores.

VIVO X200 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

El tamaño ajustado hace que el peso se controle y, con 186 gramos, tenemos uno de los modelos más ligeros, sin entrar en la nueva moda de móviles ultradelgados, como el S25 Edge que, además, es de otra categoría.

Y es un móvil resistente, tanto por su construcción como por integrar la certificación IP69, que no sólo lo hace resistente al agua, sino a agua a presión a alta temperatura.

VIVO X200 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

No podemos pasar por alto la calidad del sonido, muy buena para el tamaño y el rango de precios. El segundo altavoz, para estar en el auricular del dispositivo, suena especialmente alto y sin distorsionar.

Claramente un gama alta

Atrás quedaron los años en los que un móvil grande significaba lo mismo que un móvil potente y uno pequeño que uno barato.

VIVO X200 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Independientemente de la categoría las marcas han apostado por tamaños de pantalla grandes, y enfocarse a un nicho muy concreto de usuarios, como es el caso de los que buscan un móvil contenido, es clave.

Esto hace que la empresa quiera ofrecer una experiencia muy buena, para lo cual creará un terminal de gama alta, aunque sea uno ligeramente recortado en algunos aspectos. Pero la potencia no es uno de ellos.

VIVO X200 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este modelo llega con el procesador MediaTek Dimensity 9300+ junto con 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna, cifras similares cuando no superiores a las que vemos en alternativas como el Samsung Galaxy S25, uno de sus principales rivales.

Llega con Android 15 y Funtouch OS 15. El software de VIVO sigue siendo estable y elegante, no se distingue en exceso por funciones propias pero tampoco da dolores de cabeza.

Pantalla impresionante

Tener una pantalla más pequeña de la media no significa que tengamos que renunciar a una buena calidad. VIVO ha usado un panel a la altura de sus hermanos mayores, con 6,31 pulgadas y resolución 1,5K.

La tasa de refresco es de 120 Hz, y la tasa de muestreo táctil de 2160 Hz, lo que hace que la sensibilidad del panel sea excepcional.

VIVO X200 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, se ha implementado una tecnología creada de la mano de ZEISS llamada ZEISS Master Color Display, que mejora la representación del color.

El brillo pico máximo, que sólo se alcanza en determinadas situaciones, es de 5.000 nits, el más alto que hemos visto hasta el momento en un móvil que se venda en España. De cara al verano es muy útil.

Las tres cámaras deseadas

Siendo este un móvil de gama media alta se agradece ver que VIVO no sólo no ha eliminado el zoom óptico, sino que ha implementado un sensor de 50 Mpx con más resolución que otros de móviles más caros.

Lo ha llamado cámara superteleobjetivo de ZEISS, dado que ha sido creado en colaboración con la marca, sobre todo a nivel de software.

Este sensor, un Sony IMX882, tiene un zoom óptico de 3 aumentos, aunque de forma digital es capaz de llegar a los 100 aumentos, si bien no es práctico en absoluto.

VIVO X200 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este sensor viene acompañado por otro de 50 Mpx que es el principal, el gran angular. Este sensor se ha centrado en la toma de retratos, con múltiples funciones enfocadas a ello. Cuenta con estabilización óptica OIS.

También destaca el sistema Aura Light 3D, una luz de relleno 3D inteligente con ajuste automático de temperatura de color (desde los 1.800 a los 5.200K) para ofrecer una iluminación útil, más allá del flash de otros modelos.

La pena es que para el ultra gran angular han optado por uno de 8 Mpx, suponemos que para no hacer la competencia directamente al resto de la gama alta.

La experiencia de uso de las tres cámaras ha sido muy satisfactoria, aunque no la misma en todos los escenarios, como es de esperar.

La calidad de las fotos es buena, pero es cierto que hay algunos móviles de precios similares (Samsung, Pixel...) que tienen cámaras algo mejores, sin ser estas malas.

Destacar la presencia de una interfaz de cámara secundaria a la que se accede deslizando desde la parte inferior en la app de cámara. Se llama fotografía callejera.

Se trata de una interfaz pensada para hacer fotos de manera más profesional sobre todo para fotografía urbana y retratos. Es una opción curiosa y útil, sobre todo si usamos mucho la cámara.

Menuda batería

VIVO es de las marcas que está apostando por la tecnología de silicio carbono y eso se aprecia claramente aquí. El VIVO X200 FE tiene una batería de nada menos que 6.500 mAh, lo que hace que podamos estar tranquilamente dos días sin cargar el móvil.

VIVO X200 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sí, es posible estar menos tiempo despegados del cargador si usamos la grabación de vídeo, el brillo de la pantalla al máximo, etc. Pero aún así la autonomía es brutal.

Eso sí, pese a tener 90 W de carga por cable no tenemos carga inalámbrica, algo que lo aleja de los modelos de gama alta. Con todo, la mayoría de usuarios, de manera inexplicable, sigue sin valorar esto.

¿Me lo compro?

La apuesta de la empresa es arriesgada. VIVO quiere ofrecer una alternativa al Samsung Galaxy S25 base a un precio menor, que no es especialmente bajo. Este terminal no lleva el nombre 200 por nada. Es un gama alta.

El móvil es muy bueno, en todos los aspectos. Queda por ver si hay un conjunto de usuarios lo suficientemente grande que valoren mucho el tamaño pero que quieran prestaciones potentes y no les importe pagar algo más por ello.