He probado el OPPO Find N5, el móvil plegable más delgado del mundo: una joya técnica que no podrás comprar en España

En el MWC celebrado a principios de marzo en Barcelona fueron muchas las empresas que montaron sus expositores en la feria. Otras estuvieron presentes, como OPPO, pero de otra manera. La empresa mostró sus avances en IA y además nos permitió ver su último lanzamiento de la gama alta, el OPPO Find N5, de forma muy breve.

Este móvil fue anunciado hace unas semanas pero no ha sido hasta ahora que hemos podido probarlo más a fondo. Se trata de un terminal que llama mucho la atención por la innovación que se ha desarrollado para poder construir un plegable que en la mano no lo parezca, al menos cuando está cerrado.

El problema es que es un móvil que, al menos por el momento, no va a llegar a España. OPPO no ha confirmado su lanzamiento en los mercados europeos, motivo por el cual no hay aún un precio en euros. En China tiene un coste al cambio de 1.275 euros, por lo que de llegar a nuestro país deberíamos esperar un coste entre los 1.500 o 2.000 euros, similar a lo que cuesta al cambio en mercados como Singapur, donde sí está a la venta.

Extremadamente fino

La principal novedad de este modelo es su diseño. En la compañía asiática han logrado crear un dispositivo plegable que, cerrado, es incluso más fino que otros modelos convencionales, y similar a lo que miden terminales ultra conocidos, como el Samsung Galaxy S25 Ultra o el iPhone 16 Pro Max.

El grosor del Find N5 es de 8,93 mm cerrado, y abierto es de 4,2 mm, con lo que va más allá del Honor Magic V3, que se queda en los 4,35 y 9,2 mm. Eso sí, hay que tener en cuenta que el módulo de cámara sobresale bastante, algo que también vimos en el Huawei Mate XT y es que es necesario para poder poner las cámaras que se merecen estos móviles, aunque en el apartado fotográfico hablaremos más de esto.

Análisis del OPPO Find N5 Alvarez del Vayo

El peso es también sobresaliente, con sólo 229 gramos, algo que hace un par de generaciones estaba en la línea de lo que pesaban los flagships más vendidos. Pese a la disminución de peso y tamaño, esta versión del plegable de OPPO es más resistente, gracias a una nueva bisagra de titanio y a nuevos componentes en las pantallas.

Además, se incluye la protección IPX9 contra el agua, lo que le da una resistencia mayor que la de la mayoría de móviles del mercado. Eso sí, nada de resistencia al polvo, en parte por su diseño y la presencia de la bisagra, claro.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

También hay que destacar la presencia del Alert Slider, el botón que durante años fue seña de identidad de OnePlus y que ahora se ve en la mayoría de móviles OPPO de gama alta. Junto a él, dos altavoces que permiten un sonido estéreo bastante bueno para un móvil tan fino.

Excepcionalmente potente

Como buen busque insignia, OPPO no ha querido recortar gastos en el hardware de este modelo. Usa el mejor procesador disponible actualmente, el Snapdragon 8 Elite, junto con 16 GB de RAM (aplicable otros 12 GB mediante RAM virtual) y 512 GB de memoria interna.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este procesador habilita la conectividad Wifi 7 que podemos exprimir con algunos routers modernos y bluetooth 5.4. Además, dispone de un sensor de huellas, lateral, que parece ser la opción preferida para los plegables por parte de la mayoría de marcas.

Como era de esperar, podemos realizar pagos con el NFC, usar la geolocalización con el GPS de doble banda y demás sistemas de posicionamiento satelital... No tenemos ni jack de auriculares (en este caso físicamente es difícil que cupiera) ni ranura para microSD.

Pantallas impresionantes

OPPO ya demostró el año pasado que sabía cómo hacer pantallas plegables. La arruga central de la pantalla interior no se nota tanto como en otros modelos y, además, el sistema de apertura es robusto. Eso sí, la extrema delgadez del cuerpo, una vez abierto, nos hace preguntarnos cómo envejecerá, porque obviamente no es algo que podamos comprobar en una semana.

Esta pantalla interior dispone de 8,12 pulgadas pantalla interna y usa un cristal UTG más resistente y con una resolución de 2480 × 2248 px. Tiene 2.100 nits de brillo pico con 1.400 nits de brillo máximo de manera normal y usa HDR10+. El ratio de pantalla interna no es el mejor para ver los vídeos pero sí que nos sirve para plegarlo y usarlo de atril mientras vemos el vídeo a pantalla completa.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla exterior tiene 6,62 pulgadas con un ratio 20,7:9, lo que hace que sea muy cómoda en la mano. Tiene justo el tamaño para que su uso sea cómodo a una mano. Dispone de tecnología OLED y LTPO que permite que la tasa de refresco varíe de 1 a 120 Hz, mejorando la autonomía. La resolución es de 2616 × 1140 px y tiene 2.450 nits de brillo pico con 1.600 nits de brillo máximo de manera normal, además de ser compatible con HDR10+.

Un gran angular agridulce

El apartado fotográfico de este OPPO es extraño. Por una parte, tenemos una cámara principal de 50 Mpx con tecnología de Hasselblad y además un zoom óptico de 3 aumentos, también con 50 Mpx. El problema es que el ultra gran angular es de sólo 8 Mpx, lo que hace que no esté a la altura del resto del sistema. No es sólo por la resolución, que ya sabemos que no es indicativo de la calidad final, sino por los resultados.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En fotografía el ultra gran angular se queda por debajo de los otros dos sensores, y se nota, pero sobre todo llo hace en vídeo. Es algo que se puede apreciar en el vídeo que hay en este mismo artículo. Esto nos deja con una sensación agridulce.

El resto de las cámaras, tanto el angular normal como el teleobjetivo, funcionan muy bien, de día y de noche, y la calibración de color, el comportamiento de la cámara y las opciones están a la altura de lo que podemos esperar en un plegable. Incluso algo por encima.

La cámara frontal es doble, con una en cada pantalla. Ambas son iguales, con 8 Mpx y capaz de grabar vídeo a 4K, lo que se agradece. En este caso la resolución se perdona porque seguramente el grosor sea lo que ha hecho que OPPO elija un sensor de este tipo y no uno mejor y de más grande.

Autonomía y batería

La batería de este móvil es sobresaliente. No sólo por la gestión del procesador, que ya os hemos contado en otros análisis que es soberbia, sino también por la batería. Se trata de una pila de silicio carbono de 5.600 mAh, algo loable teniendo en cuenta que es un plegable y que es extraordinariamente fino.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero lo mejor es que esa cifra, junto con la eficiencia del Snapdragon 8 Elite hacen que no sea raro conseguir entre 8 y 9 horas de pantalla con un día de uso, entre 20 y 30 horas. Es algo increíble, y más en un plegable. Ya sería una autonomía envidiable para ser un móvil normal pero en este caso es aún mejor, por su factor de forma.

Además, dispone no sólo de carga rápida de 80 W con cable (SUPERVOOC) y de 50 W de manera inalámbrica (AIRVOOC). Parece que OPPO no quiere subir las velocidades pese a que tiene tecnología para ello, como hemos visto en modelos de Realme, una marca con la que comparte matriz.

La interfaz ayuda

El OPPO Find N5 llega con Android 15, y su interfaz Color OS 15. Además de las configuraciones esperadas, y la personalización, en esta ocasión viene con características que ojalá se vieran en la versión pura de Android. Nos referimos a la función que permite controlar nuestro ordenador Mac o MacBook, convirtiendo el plegable en un ordenador portátil con el teclado en una mitad de la pantalla y el escritorio en la otra. Eso sí, solo funciona de manera local estando en la misma red WiFi.

Esta novedad nos permite usar y editar archivos de forma remota, e incluso sincronizarlos con un Mac. Incluye una simulación del teclado, de trackpad y de interacción multitáctil de Mac desde tu teléfono. También podemos sincronizar imágenes de manera nativa mediante una app para el sistema operativo de Apple. Y con O+ Connect en un móvil de Apple incluso podemos enviar archivos a un iPHone simplemente acercándolo.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, OPPO sigue mejorando su ya excelente interfaz para plegables, con una gestión de la multitarea que debería ser copiada por otras marcas. Es algo que ya vimos en modelos anteriores y que, siendo un éxito, OPPO ha mantenido con buen criterio. Por supuesto, están presentes las nuevas funciones de IA, como el traductor, el asistente de llamadas, el asistente para documentos o Circle To Search de Google. Esto demuestra que habrá mercados internacionales fuera de China, como Singapur, en los que sí se podrá adquirir este smarphone.

¿Me lo compro?

Llegamos al punto débil de este móvil, más allá de ciertos detalles técnicos como hemos visto. OPPO no ha puesto aún a la venta este modelo en España, y no sabemos si lo hará, al menos por los canales oficiales. Es de suponer que de no hacerlo OnePlus tuviera una alternativa en un nuevo OnePlus Open, pero parece que tampoco será el caso.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto deja a los Fold de Samsung con una ventaja enorme ya que son pocas las empresas que presentan plegables en el viejo continente. Habrá que esperar a que avance el año para ver si OPPO finalmente comercializa este dispositivo en Europa y a que pase más tiempo para comprobar si el mercado de los plegables acaba de despegar o se queda en un sector muy de nicho con precios inasumibles para la mayoría de compradores.